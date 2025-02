Doživela je kao PONIŽENJE, a njemu je to... Supruga našeg poznatog pevača dala sud o DRAMI Anđele i Gastoza, evo kako gleda na njegovo odvođenje Matore u hotel (VIDEO)

Supruga pevača Marka Bulata, Marija Bulat, neko je ko je poznat javnosti kao ličnost bez dlake na jeziku, pa je tako gostujući na RED televiziji progovorila o odnosu Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

Kako je Marija Bulat istakla, Gastoz nije imao nameru da ponizi Anđelu, kako je ona shvatila, time što je podigao sa Stefanom Karićem kao potencijalne potrčke, već da se malo našali.

- Šta ti kažeš, da li je bilo poniženje što je Gastoz digao Stefana Karića i Anđelu kao potencijalne potrčke - pitala je voditeljka.

- Nije sigurno hteo da je ponizi, ali ona je to doživela kao poniženje, a njemu je sve to šala, oni su mi najzanimljiviji i najsmešniji. Iako mi je za to malo što poznajem Anđelu iz spoljnog sveta, ja nju ne doživljavam tako neozbiljno...Super, nisam verovala da će da se vrati ikada u rijaliti, ne znam što je ona ušla. Mislim da joj tamo nije mesto, ali meni je žao. Ona se stvarno zaljubi i stvarno zavoli, pa kao neki tupan, iz milošta, zato što mi je draga, da mogu nekako da joj kažem: "nemoj da se pri*aš na sve" - rekla je Marija Bulat.

- Da li je njemu stalo - pitao je Kendi.

- Ne, ja ne verujem da Gastoz želi nekoga da povredi, ali ja ne mislim da je zaljubljen. Koliko god da je on takav, ne zaboravite koliko je on patio kada je ostao bez majke, ja znam da se Gastoz i Matora dobro znaju, ja verujem da nije želeo da povredi Anđelu...Nema šta on nju da štiti, nije Matora muškarac - rekla je Marija Bulat.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić