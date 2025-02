Bivši učesnik "Elite" Marko Janjušević Janjuš van sebe je otkako je prethodne noći Jovana Tomić Matora, koja se uselila na imanje u Šimanovcima, pomenula njegovog pokojnog brata Mihaila u žestokoj svađi s Markom Đedovićem.

U kratkom razgovoru za naš portal nije krio koliko je besan, ljut i zgrožen time što se Matora drznula da u svađi s Đedovićem pomene njegovog pokojnog brata, ne mareći za ogromnu bol koju cela porodica Janjušević oseća zbog iznenadnog, tragičnog odlaska Mihaila, najmlađeg sina, brata.

- Ne želim da vređam nekoga ko je izgubio svoju voljenu osobu, kao što je ona izgubila. Ne pada mi na pamet da se spuštam na taj nivo, kao ona, koja preko tuđe grbače i nekoga ko još pati, ko će patiti ceo život za nekim kog jako voli, i ja i moja porodica, želi da opere svoje d*pe kod nekoga, tj. kod Đedovića. Ona spominje nekoga u njenoj svađi i njenim budalaštinama, kad ne može da se izbori sama. To je užasno, užasno! Ne mogu je smisliti, pakao mi je! Gledajte ljudi svoje živote, trudite se da vam vaš život bude srećan, ali ne tako što drugima činite zlo. Nemam reči, stvarno mi je ovo katastrofa svih katastrofa - priča Janjuš i nastavlja:

- Imaju jako velike sreće što sam sad psihički dosta bolje, što im nisam ove godine tamo. Imaju najveću sreću koja postoji što im ove godine nisam tamo, jer bi mi bili manji od makovog zrna svi! Bog ih je pogledao sve generalno tamo, čast izuzecima, naravno! Da sam im tamo, us*ao bih ih jer za bolje i nisu, nego da ih neko us*rava. To je bagra jedna koja se bavi tuđim životima i samo gleda gde će, kome će drugom napakostiti. Svako ko ga je ikad pomenuo na ovaj ili onaj način, doći će kad tad na moja vrata, a ja ću ih čekati - zaključio je Janjuš za Pink.rs.

Podsetimo, Mihailo Janjušević oduzeo je sebi život u 27. godini. Sahranjen je u decembru 2023. godine u rodnom Prijepolju, a sahrani je prisustvovao veliki broj porodice, prijatelja i poznanika, kao i Janjuševih prijatelja.

Porodica je nedavno, prošlog decembra, održala jednogodišnji pomen, a na dan godišnjice bratovljeve smrti Janjuš se oglasio na Instagramu.

- Dragi moji prijatelji, drugovi, kumovi, rođaci, poznanici i svi ljudi koji me volite i podržavate želim da vam se obratim ovim putem i da vam se zahvalim na svemu u poslednjih godinu dana (mojih najgorih godinu dana života) koji ste bili uz mene, davali mi savete, pričali kada mi je bilo teško i svaki put želeli da budem ono što jesam... Ovo je težak dan za mene i moju porodicu, i nikome ne želim u životu da bude u takvoj situaciji. Ja sam rođen da se borim i boriću se dok sam živ. Osetio sam smrt svog brata, kad se to desilo osetio sam da me boli vrat i da treba nešto da popijem. Dan pre toga sam bio jako loše nešto, seo sam ispred vrata rehaba kad sam popio tabletu i video da dolaze ljudi po mene - napisao je Janjuš tada.

Autor: Darko Tanasijević