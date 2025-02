Jovana Tomić Matora, sada već aktuelna učesnica "Elite 8", sinoć se suočila sa Danijelom Dujkovićem Munjezom, s obzirom na to da su ona i Stefani Grujić krile Stefaninu trudnoću, koja se porodila i na svet donela Munjezovo dete, iako on nije upisan u papirima kao otac.

Kako je Matora sinoć imala to suočavanje sa Munjezom, koji je postavio pitanja na koja je želeo da dobije odgovor, sada se oglasila po prvi put od Matorinog ulaska Munjina mama, Gordana, uključivši se u emisiju "Pitam za druga" na RED televiziji, te je na samom početku otkrila kako se oseća posle burne noći za njenog sina.

- Kako da budem, kao jadna majka, spavala nisam do pola šest jutros. Ispratila sam sve, sve me je zanimalo kao brižnu majku. Žao mi je mog deteta šta tamo preživljava i šta ga je snašlo. Što se tiče ove situacije sa Matorom, ja se ne razvlačim po televiziji, ja ne bih to želela, ali moram. Ne povlačim se, dođem normalno i porazgovaram, nikad nikoga nisam povredila, sve su to nečija deca... Ja uvek kažem, ja se oglasim samo baš kada moram. Svesna sam i situacije kakva jeste i prostora gde je on ušao, roditelj sam, teška nam je i stresna ova situacija - rekla je Munjina mama, a onda je nastavila:

- Nije lepo to što kaže Matora da se ja razvlačim, ja nisam dro*etina neka, ja sam domaćica, majka i baka. Nažalost, majka joj je preminula, ja sam videla da je moje dete ustalo i izjavilo saučešće, to je njegovo vaspitanje, to pokazuje da je čovek. Drugo, ne da joj zameram, ima pravo na svoj život, ali majka nema ni 40 dana, a ona se pojavljuje na televiziji. Ako ona ima toliko snage, ja joj skidam kapu. Osudila me je Stefanina mama i Stefani što ja tražim DNK, ja njih niti ću povrediti, niti uvrediti, Matora kaže: "Napravili ste Stefani ku*vom", ja to nikada nisam rekla, ja ovom prilikom ne želim povrediti Stefani ili njenu majku, ne bilo ili bilo naše dete. Ako jeste naše, ona je poslednja u životu koju bih uvredila, nisam taj tip koji vređa nekog. Sakrili su, devet meseci se sakrivalo, meni samo nije bilo jasno što to "N.N."... Šta je on toliko učinio da ne bude upisan kao otac?! Ne mogu mi lezbijke izvoditi decu, nije lepo i nije prirodno. Zašto mi niste javili da postajemo baba i deda, to bi bilo za njeno dobro, samo bi gledali neki vid pomoći. Da si se javila, tebi niko ne bi DNK pomenuo, Danijel je prvi u kući rekao to za DNK...Što se tiče tog deteta, to neće moći tako, ja znam njega. Ja imam troje unučadi i to dete, da li je naše ili nije, neka je živo i zdravo, mi decu volimo, a on pogotovo koliko je vezan za decu od sestre. On ovo teško podnosi, a on stalno ponavlja da nije znao, a ko god se pojavi da gostuje priča kako je znao. Pa čekaj, kako su sad svi znali, samo mi nismo?! Ja sam sve pratila, ja sam prošlu godinu pratila po celu noć. Glava mi je ovolika, ne znam gde ću pre i gde udaram... Naravno da će DNK da se uradi, ja nikome ne verujem, pa ni ovoj Matoroj što je sinoć ušla. Ne verujem nikome ništa, ne želim tu Matoru da povredim. Oplakala sam njenog tate sliku, stavila sam sebe u situaciju, nijednom roditelju ne bi bilo lako da 10 godina gleda ćerku kraj malih ekrana - rekla je Goca, Munjina mama.

- Koliko Vam je teško palo i kako ste doživeli kada je Munjez pitao kako mu izgleda dete?! Da li ste uspeli da se čujete sa njenom porodicom, da saznate da se porađala osam sati, da je porođaj bio težak?! - pitala je voditeljka.

- Ja sam uvek na ženskoj strani, strašno mi je bilo kada je on nju pitao. I da se utvrdi, ja moram to dete da uzmem u ruke, da imam taj osećaj, nije mi prvo unuče, ali je njegovo prvo. On je odrastao u normalnoj porodici punoj ljubavi i sada mu se ovo dešava. On je rekao: "ne mogu da se pomirim s tim da vidim dete na određeno vreme". Meni je sve to strašno! Ja se ne mešam u Stefanin odabir s kim će da bude, to je njena stvar, nije naša ni Danijelova, ako to dete bude stvarno njegovo dete, neće sigurno biti: "ti moraš sa mnom da živiš". Mislim da ne bi mogao da pređe preko toga da je žena sa ženom bila, lakše bi prešao da ga je prevarila sa Zolom ili nekim drugim muškarcem... Ako je njegovo, moja su deca lepa, a i Stefani je lepa devojka. Šta drugo da kaže kada te osudi narod i nacija?! Nisi ti ničije dete otela, ali si bila tu, verovatno je da ćeš uticati 50 odsto na nju, jer joj je stalo do te žene. Meni samo nije jasno, zašto si poslala pismo da je "N.N." otac, zašto nisi ostala da ćutiš do kraja?! Uvredila sam se kada je rekla: "Želela je to dete da rodi, da postane mlada majka, jedino ne želi što je sa Munjezom", što ga je onda obavestila?! - rekla je Munjina mama, a onda je odgovorila na konstataciju voditeljke: "Aludirao je na to da se Matora plašila da ako se to kaže njemu, da će mu se ona vratiti":

- Istina, on je dobro rekao. Bio je zaljubljen u nju pred kraj, nikada ga nisam videla da je plakao za nekom devojkom, nije izlazio iz sobe tada. Kako je tako brzo zaboravila ako je toliko plakala?! Mi ne razumemo zašto je imala potrebu da sakrije, ako je nešto želela. Oni su se sreli u "Narod pita", mogla je tada da mu kaže. Stoje poruke na koje nije dobio povratne informacije - rekla je Goca.

- Da li ste se čuli u međuvremenu sa Stefaninom porodicom - pitala je voditeljka.

- Ništa se ne dešava, otakako su mi spustili slušalicu, niko mi se nije javljao. Taj dan kada sam pozvala, njena mama se javila i žurla je po nju u porodilište, ja sam rekla, između ostalog: "Tražićemo DNK", ona je rekla: "Umesto da pitaš kako su, ti pričaš o DNK" i spustila mi je slušalicu...Ja bih bila najsrećnija da se oni spoje i budu porodica, ja nisam srećna da su oni razdvojeni, pa da je dete na jednoj i na drugoj strani - rekla je ona.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić