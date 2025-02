Anđela na aparatima: Sofi otkrila da su Gastoz i Mateja zaljubljeni u nju, Marinković priznao da je ona najlepša devojka u Beloj kući! (VIDEO)

Novo poniženje za Anđelu!

Nenad Marinković Gastoz, Sofi Tikačenko i Mateja Matijević došlo su kod Drveta u Rajski vrt, kako bi uradili neki zadatak i izbori se za dodatni alkohol.

- Sigurno ste svratili samo malo da me vidite. Imate li ideju za neki zadatak? - reklo je Drvo.

- Ovako, ja ću da se iscimam. Ja ću da budem brat, ako je Uroš Stanić tamo poljubiću ga u usta. Samo nemojte da Anđela ima nešto u ovome, ja ću da uradim šta god poželite - predožio je Gastoz.

- Za bogatu nagradu ne možemo bez Anđele - dodalo je Drvo.

- Da li pričate? - pitao je Mateja.

- Ne mogu nju da koristim drugari, majke mi. Lakše mi je da budem p*der - rekao je Gastoz.

- Da li možeš da je ubediš da se presvuče i da bude kao mi u rejv fazonu? - pričao je Mateja.

- Ja ne mogu da komentarišem da li je to glupo ili pametno, to morate da se dogovorite sa Gastozom - poručilo je Drvo.

- Ajde kaži neku tajnu - rekao je Mateja.

- Trenutno bih je pojeo celu, to je moja najveća tajna. Nema šta da se vadim, ona je car. Da li ja moram da se bijem sa tim što je ona car? Izvini, nisi car. Ja ne mogu da koristim Anđelu ni u čemu. Meni je lakše da budem p*der nego da koristim moju devojku - pričao je Gastoz.

- Da li možemo da kažemo svi šta nam leži na duši u isto vreme? - pitao je Mateja.

- Prvo da vas čujem, a onda imam pitanje - reklo je Drvo.

- Sofi je najslađa osoba na svetu - otkrio je Mateja.

- Zabole me k*rac za ceo svet. Ona nije samo danas preslatka, a ti to ne vidiš i samo se cimaš previše. Možda da ja odem? - dodao je Gastoz.

- Reci šta ti leži na duši, a ne ja da ti sugerišem - dodao je Matijević.

- Hoću da budem skot ovaj ceo rijaliti - rekao je Gastoz.

- Mislim da su obojica zaljubljeni u mene - otkrila je Sofi.

- Hvala, Sofi, baš sam hteo da pita ko je od njih zaljubljeniji - dodalo je Drvo.

- Je l' se ovde pričaju tajne? Ona je najlepša devojka u kući, ubite me - rekao je Gastoz.

- Ja ne želim da se borim sa Gastozom - poručio je Mateja.

- Ja nemam nešto ovde, ti imaš nešto napolju. Mi ovde ne možemo da se merimo. Ti se ovde zaj*bavaš kao što se Dača zaj*bavao. Ja imam nešto i ja to gajim. Mislim da se više k*rčiš nego što si pošten - govorio je Gastoz.

- Znači vas dvojica ste u svemu što čujem zaljubljeni u Sofiju, ali sad pregovarate koji treba da bude sa njom - reklo je Drvo.

- Nisam zaljubljen, za njega ne mogu da pričam. Za ovih pet meseci kad vidim ovu devojku ona meni pravi osmeh na licu. To možda nije zaljubljenost nego nešto što nisam upoznao do sad. Ja sa njom nisam imao konverzaciju dužu od tri minuta, ali mi je draga. Pored toga što je prep*čka, što je smršala, ima oči, ali ne... Ona je celu sezonu bila po strani i sad odjednom tu nešto vri. Najjače je od svega što sam ja ovo rekao Anđeli. Ovo ide u kontra smeru, ali neka ide i boli me k*rac - pričao je Gastoz.

- Ja sam već sve rekao i sa njom sam danas razgovarao o svemu. Nemoj ti ništa da mi pričaš i da ja pričam nešto što sam pričao. Nema nikakvih forisiranja, poslednje što želim je da budem nekorektan prema njoj - dodao je Mateja.

- Sećam se da si pre dve nedelje ozbiljno studirao Sofijinu pozadinu i posle ove priče ja više nisam siguran šta je ovde najveća tajna. To što si ti zaljubljen ili to što je Mateja zaljbuljen? Možda da pitamo Sofi pa da čujemo još neku tajnu - reklo je Drvo.

- Ja sam ovo davno primetila od njih dvojice i to je očigledno. Kako je gledaju, kako pričaju i meni je to logično. Ja sam to znala od samog početka. Obojica su zauzeti, a ja se sa njima družim. Ako bi bili slobodno... Pa meni je i sa njima ovako top, mi se družim. Ja njih obojicu obožavam. Ja kad sam ušla ovde prvi dan i kad me je Gastoz vodio po kući ja sam primetila Mateju, ali je on sedeo sa Aneli. On je prvi i jedini lik koji se meni svideo u kući - govorila je Sofi.

- E, moj Gastoze, tešiće te Matora noćas u hotelu. Alkohol će da vas čeka kod sandučeta - dodalo je Drvo.

Autor: A. Nikolić