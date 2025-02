Nisam bila uporna zbog tvoje situacija, a sad neću da te pustim: Sofija stavila Terzu na tanak led, on ne može Gastoza da izbaci iz glave (VIDEO)

Nije mu lako!

Sofija Janićijević dala je sve od sebe da ubedi Borislava Terzića Terzu da se ništa ne dešava između nje i Nenada Marinkovića Gastoza, a ona mu i najavila da će da se bori za njegovu ljubav.

- Vas dvoje se gledate i vas dvoje ćete da se vidite napolju. Njega Anđela u životu ne zanima, nego da se vrti tema i podrška. Oni će 21. da se pomire. Ja znam ko je on i vas dvoje ćete da budete napolju. Misliš da ne vidim kako se gledate? Onaj tvoj bolesni pogled. Kunem se u svoje dete da nikad u životu ne bih bio sa tobom, ali nemoj da me praviš budalom. Ja sa tobom mogu da budem dobar, ali ne želim sa tobom da budem iz mnogo razloga. Gledajte se kao što se gledate, niko nije majmun. Čim nije sa Anđelom on bulji u tebe - rekao je Terza.

- Ja to nisam videla - dodala je Sofija.

- Ti mene ne zanimaš, ja ću to da dokažem - rekao je Terza.

- Ti si lažov - poručila je Sofija.

- Videli su ljudi ko je koga navlačio - rekla je Sofija.

- Vas dvoje ste jedno za drugo. Anđela nije za njega, ti treba da budeš sa njim. Niko mene ne može da pravi budalom - nastavio je on.

- Folirantu... E, sad ja neću da popustim. Zagrli me, p*čka ti materina. Ima sad da rešiš sa mnom ovo. Ja sam jako dosadna, a nisam bila uporna zbog tvoje situacije - dodala je Janićijevićeva.

- Nećeš me navući - rekao je Terza.

- Ja hoću na mene da te navučem. Ja znam šta ja hoću - nastavila je ona.

- Ja to ne želim - dodao je Terza.

- Ljubomoran si, budalo jedna. Ovo je momenat gde ja mogu da budem uporna. Ja sam te pustila jer si imao situaciju, a sad je više nemaš - rekla je Sofija.

Autor: A. Nikolić