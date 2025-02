Ovo nikako niste smeli da propustite!

Utorak je rezervisan za dobar provod u Eliti, te su učesnici sinoć uživali u dobroj atmosferi za koju se postarala mlada muzička zvezda Tamara Milutinović. Osim dobre energije koja je tokom večeri bila prisutna, mnoga dešavanja obeležila su noć za nama, te je će se svakako, ova žurka dugo pamtiti.

Za večerašnji provod u "Eliti" zaduženi su bili DJ Neba i pevačica Tamara Milutinković, koja je odmah nakon što je ušetala na imanje u Šimanovcima i ušla u kazino oduševila učesnike.

Jovana Tomić Matora odvojila se sa Keti Samardžić na garnituri, njih dve su vodile razgovor o svojim majkama, tom prilikom Matora je ponovo priznala koliko je slomljena i koliko joj je teško.

- Nisam dobro ni za sebe, a ne volim da mračim - rekla je Matora.

Uroš Stanić i Ana Nikolić zajedno su stigli u kazino na žurku, a njihova atraktivna izdanja ostavila su sve bez teksta.

Oni su se odmah pridružili Nenadu Marinkoviću Gastozu ispred bine i sa njim počeli da igraju. U jednom trenutku Uroš je zbog visokih štikli doživeo peh, pa se prosuo ispred bine, ali mu je Gastoz pomogao da ustane i nastavi da sija.

Na samom početku žurke u Eliti, Marko Đedović uputio se kod Drveta mudrosti, sa namerom da totalno raskrinka Jovanu Tomić Matoru, nakon njihove žestoke svađe.

- Isto tako vezano za Sanju, priča koju je pričala Anita, je potpno istinita. Matora je slagala sve, Anita nije ništa. Pričala je sama te stvari privatno, a onda je došla ovde i govorila da Anita laže. Svadba sa Anitom je bio klasičan marketnig. Sve preko mene je dogovarala za medije, oduševila se kada je čula koliko novinara će doći. I tada sam klimao glavom, a sada mi je dosta. Bio sam ubeđen da laže da je raskinula sa Stefani, sve do danas. Kao da nije smela da priča, imala je neku nesigurnost. Video sam da od trenutka kada je ušla. došla je sa namerom da skupi hejtere te iste, pa je napala mene, a došla je sa namerom da raspravi sve sa Munjom. Skontao sam da tu nešto ozbiljno klimata, a skontao sam i koju igru igra. Spušta loptu sa Munjom, da bi se oprala od monstuoznosti koje je uradila - rekao je Đedović, pa nastavio:

Borislav Terzić Terza prišao je Tamari Milutinović kako bi je zamolio da otpeva pesmu za Aneli Ahmić povodom rođendana njene ćerke Nore.

Jovana Tomić Matora se osamila na garnituri u dnevnoj sobi, njoj je u jednom momentu društvo došla da napravi Keti Samardžić, tokom neobaveznog razgovora njih dve spomenule su Aleksandra Anđelića, poznatijeg kao Acu Kockara, te je Keti ispričala šta mu zamera.

- Kada izađem, pet šamara ću da mu nalupam. Meni niko nije rekao da nešto radim iz interesa - rekla je Keti.

Luka Vujović požalio se Nenadu Marinkoviću Gastozu na ponašanje Aneli Ahmić tokom žurke, dok je Gastoz iskoristio priliku da ogovara Anđelu Đuričić.

- Bezobrazna je, rekla mi je: "Luka, neću da me napdaju i neću do jula da pričamo. Da znaš da ja tebe gotivim" i sad ne pričamo tri dana. Danas je rekla Jelen da meni kaže da joj kupim tunjevinu, pa brate, može meni da kaže. Kao da smo deca - rekao je Luka.

Luka Vujović i Aneli Ahmić upali su u kratku raspravu ispred kazina, njoj je tom prilikom Luka skrenuo pažnju na njeno ponašanje.

Marko Đedović vratio se ponovo u Rajski vrt kod Drveta mudosti, a tom prilikom ponovo su vodili razgovor o Jovani Tomić Matoroj.

- Mnogo ranije, Stefani je samo kap koja je bila presudna u svemu. Bavila se mnogo ružim stvarima. I napolju ima isti manir, voli da preuveličava. Glumi prijateljstvo, pa ih pljuje. Uvek je negde pričala kako ne bi valjao da se mi posvađamo, jer može toliko toga da izađe. Na kraju ovo sve sa Stefani mi je ostavilo najgori utisak. Kada zamislim sve to, nije mi dobro. Ne možđe da se dogovori da li je otac ili majka, a nije ništa. Meni je žao Munje, i ako se ne slažem sa njegovim mišljenjem, ali da ti neko oduzme pravo na roditeljstvo zbog patološke ljubomore. Mislim da je svaka devojka prolazila pakao sa njom. Nezadovoljna i nesrećna osoba, ali to joj ne daje za pravo da uništava tuđe živote - rekao je Đedović.

Nenad Marinković Gastoz zamolio je pevačicu Tamaru Milutinović da zapeva pesmu "Nisam ni metar od tebe", koju je po svemu sudeći posvetio Anđeli Đuričić, sa kojom ne priča otkako je sinoć doneo odluku da je ne vodi sa sobom u hotel.

Anđela je sve vreme igrala uz pesmu koju je on poručio i uživala u Tamarinoj izvedbi. Nakon toga se i Gastoz latio mikrofona, pa je zapevao hit "Sunce ljubavi". Iako su se Anđela i Gastoz do sad više puta mirili nakon haosa koji su imali, ostaje da vidimo da li će ovo uspeti da prevaziđu ili će staviti tačku na svoju ljubavnu priču.

Lud provod je trenutno u Beloj kući, a Uroš Stanić i Ana Nikolić uputili su se u Rajski vrt kod Drveta mudrosti, te su zatražili zadazak.

- Stigla nam je specijalna gošća sa Tajlanda, koja poznaje našeg Gastoza, to je njegova stara 'bff', pa želimo da ih vratimo u lepa vremena - rekla je Ana.

- Eto ako može, mi ćemo da odradimo zadatak. Flertovaćemo malo sa Nenadom, a za uzvrat da dobijemo nagradu - rekao je Uroš.

Luka Vujović i Borislav Terzič Terza u kazinu merkali su bivše devojke Sofiju Janićijević i Sandru Obradović i pričali o njima, dok su ih one sve vreme gledale i smejale se.

- Plašiš se jer je lagala, ali da nije sad bi bio sa njom. Možda je ona imala razlog. Kako će da gleda to što si prevario Milicu? To je gore nego što je ona tebe lagala. Da li ona može da ti da bodućnost? - govorio je Luka.

Jelena Ilić i Luka Vujović uputili su se u Rajski vrt kod Drveta mudrosti, sa jedom specijalom željom.

- Anelinoj Nori je rođendan, ona je jako tužna, plakala je celu noć. Imali smo ideju da dođemo da ti predložimo zadatak neki, kako bi Aneli dobila poziv iz govornice sa Norom, ili bilo šta, samo da je oraspoložimo malo - rekla je Jelena.

- Imam ideju. Do sledeće žurke, kad god bude tema Aleksandra i Ivan, da Jelena skače i brani Ivana, ali da niko ne zna to sem mene i nje - rekao je Luka.

Nenad Marinković Gastoz počastio je Sofiju Janićijević i Sandru Obradović vinom Anđele Đuričić.

- Ovo je iskreno Anđelino vino - rekao je Gastoz.

Nakon što su Jelena Ilić i Uroš Rajačić dali svoj prednog za zadatak, sledeći su bili Milovan Minić i Matea Stanković.

Za nagradu večeras će Matea da počasti Matoru, a za drugi zadatak smo mi mislili da proverimo da li su Matora i Stefani rasknule, tako što će Matea da je muva, pa sve dok je ne smuva - rekao je Milovan.

Borislav Terzić Terza prišao je Sofiji Janićijević tokom žurke u kazinu, kako bui razgovarali o osećanjimak oja imaju jedno prema drugome. On je od nje želeo da čuje neke stvari, a ona mu je obećala razgovor kad se provod završi.

Katarina Samardžić Keti provela je većinu žurke u pušionici sa Jovanom Tomić Matorom, a ona je čini se jedva dočekala da iskoristi priliku da potkači Anđelu Đuričić i potvrdi ipak reči Luleta Bahanalije da je Anđela blam.

Mateja Matijević i Sofi Tikčenko postali su pravi miljenici gledaoca s obzirom obzirom na to da svojom energijom i igranjem uspevaju da nasmeju svakoga. Kako svaku žurku dominiraju, tako su rešili i tokom protekle noći da naprave potpuni haos. Naime njihove energije su se toliko stopile da su čak u jednom momentu spontano pravili i iste pokrete.

Danijel Dujković Munjez došao je da porazgovara sa Drvetom mudrosti o aktuelnim temama, pa se osvrnuo na svoj odnos sa Stefani Grujić i Jovanom Tomić Matorom.

- Nisam promenio mišljenje jedan posto, ne verujem joj ništa. Ispala mi je mu*onja što je ušla, sa druge strane ne mogu da verujem da je ostavila verenicu. Da sam saznao da je trudna, nikada ne bih ušao. Pogotovo jer je to velika ljubav. Pet dana bih mi trebalo nasamo sa Stefani i detetom, da vratim njene emocije tamo gde im je mesto. Prisećam se nekih detalja sa Stefani - rekao je Munja.

Aneli Ahmić i Danijel Dujković Munjez osamili su se u Pabu, da bi popili piće koje su dobili od Drveta mudrosti.

Nenad Marinković Gastoz, Sofi Tikačenko i Mateja Matijević došlo su kod Drveta u Rajski vrt, kako bi uradili neki zadatak i izbori se za dodatni alkohol.

- Trenutno bih je pojeo celu, to je moja najveća tajna. Nema šta da se vadim, ona je car. Da li ja moram da se bijem sa tim što je ona car? Izvini, nisi car. Ja ne mogu da koristim Anđelu ni u čemu. Meni je lakše da budem p*der nego da koristim moju devojku - pričao je Gastoz.

- Sofi je najslađa osoba na svetu - otkrio je Mateja.

- Mislim da su obojica zaljubljeni u mene - otkrila je Sofi.

Nakon što je Danijel Dujković Munjez kod Drveta mudrosti tražio piće za Aneli Ahmić, kako bi sa njom nazdravio povodom rođendana njene ćerke, Slađa Poršelina se našla uvređeno. Ona se osamila na garnituri, a njoj je prišao Luka Vujičić kako bi video u čemu je problem.

- Svako ko me je povredio će naj*ebati - rekla je Slađa.

Borislav Terzić Terza izuljubomorisao je Sofiji Janićijević jer smatra da se tokom cele noći na poseban način gleda sa Nenadom Marinkovičem Gastozom.

Borislav Terzić Terza ušao je u žestok sukob sa Urošem Stanićem jer mu je ispred kazina dobacivao kad ga je ugledao da razgovara sa Sofijom Janićijević.

Njih dvojica su se častili teškim rečima, a obezbeđenje je sve vreme bilo u pripravnosti kako ne bi došlo do sukoba.

Nakon što su uzeli nagradu od Drveta mudrosti, Nenad Marinković Gastoz i Sofi Tkachenko uputili su se u kazino, kako bi nastavili svoj odličan provod.

- Najlepša si devojka u kući, ali je*iga ja imam nešto sa njom, a tebe vidim sa njim. Na stranu što si autentična - rekao je Gastoz.

- Imam ja tebi nešto da kažem, nažalost u ovoj situaciji, ti ćeš da naj*beš - rekla je Sofi.

Borislav Terzić Terza napao je Nenada Marinokvića Gastoza u kazinu, zbog sumnji da se gledao sa Sofijom Janićijević.

Borislav Terzić Terza besneo je po dvorištu Bele kuće, dok su cimeri pokušavali da ga smire. U jednom trtenutku prišla je i Sofija Janićijević, kako bi mu objasnila da ništa nije radila sa Nenadom Marinovićem Gastozom.

Anđela Đuričić otvorila je dušu Urošu Staniću o problemima koje ima sa Nenadom Marinokvićem Gastozom, a onda mu otkrila da li je spremna da mu da novu šansu.

- Iskreno, koliko god da se svđamo ja ne želim da ga bilo ko provocira. Mi imamo neke probleme i meni to mnogo znači. Žao bi mi bilo da ga bilo ko dovede u crveno i ja bih se još više nervirala. Mnogo mi znači. Mi kad imamo probleme, ne želim da ga provociraš i ja tebe ne vidim tako. Meni to znači i ne volim da se svađte - govorila je Anđela.

Sofija Janićijević dala je sve od sebe da ubedi Borislava Terzića Terzu da se ništa ne dešava između nje i Nenada Marinkovića Gastoza, a ona mu i najavila da će da se bori za njegovu ljubav.

- Vas dvoje se gledate i vas dvoje ćete da se vidite napolju. Njega Anđela u životu ne zanima, nego da se vrti tema i podrška. Oni će 21. da se pomire. Ja znam ko je on i vas dvoje ćete da budete napolju. Misliš da ne vidim kako se gledate? Onaj tvoj bolesni pogled. Kunem se u svoje dete da nikad u životu ne bih bio sa tobom, ali nemoj da me praviš budalom. Ja sa tobom mogu da budem dobar, ali ne želim sa tobom da budem iz mnogo razloga. Gledajte se kao što se gledate, niko nije majmun. Čim nije sa Anđelom on bulji u tebe - rekao je Terza.

- Ja to nisam videla - dodala je Sofija.

Nakon haosa koji je ispao između Bore Terzića i Nenada Marinkovića Gastoza, a za koji je glavni krivac ispao Dačo Virijević, on se brže bolje uputio u pušionu kako bih se opravdao cimerima da nije on kriv za sukob koji se desio.

U Eni Čolić se ponovo probudila nova tura nesigurnosti, pa je u razogovoru sa svojim dečkom Jovanom Pejićem Pejom, spomenula kako već zna šta će da se desi sa njihovom vezom nakon njihovog izlaska iz rijaliti.

- Naći ćeš bilo koji razlog da završiš sa mnom, ja to već znam. Trebalo bih da prekinem već sada sa tobom, ali ne mogu, volim te. Samo želim da znaš da sam spremna na to - rekla je Ena.

Nakon razgovora sa Borislavom Terzićem Terzom i čitavog haosa koji je nastao, Sofija Janićijević, uputila se u pušionu, pa tamo razgovarala sa Teodorom Delić.

- Dača dolazi, ja posle toga nisam želela da se vraćam na žurku. On mi je preneo da su otišli kod Drveta, Sofi, Gastoz i Mateja i poslao me je da vidim da li su se poljubili Sofi i Mateja. Pitala sam Nenada, i samo sam videla obezbeđenje. Počeo je da priča da se gledamo celu noć, što me ne ostavi na miru više - rekla je Sofija.

Nakon što je prolila reku suza Slađi Poršelini prišao je Danijel Dujković Munjez, sa namerom da reši problem sa njom, ali je to preraslo samo u još veću raspravu.

- Ajde nemoj da se glupiraš, ako sam ti rekao da nisam ni jednoj devojci prišao - rekao je Munja.

- Ajde idi kod Aneli, idi radi zadatak sa njom. Tako je meni i treba da se smeješ u facu, jer sam ja krpa - rekla je Poršelina.

Aleksandra Nikolić i Ivan Marinković ponovo su razgovarali o svom odnosu i nesuglasicama koje nikako ne mogu da reše.

- Ti kad bi bila opuštenija sa mnom, ti bi odlepila - rekao je Ivan.

Anđela Đuričić priznala je Urošu Staniću koliko joj je teško palo da gleda sukob Nenada Marinokvića Gastoza i Borislava Terzića Terze.

- Meni je žao kad vidim da Gastoz ispšata, ali je on kriv. On je to dao za pravo, ali neka trpi sad. Mene boli srce kad to vidim. Ja ne verujem šta vidim. Mene duša boli. Rekli su da sam ja ljubomorna, a nisam, nego mu želim dobro. Ovo se dešava bez mene, ja sa ovim nemam veze. Ja njemu želim dobro. Ne može da se spušta lopta sa ljudima koji te mrze - govorila je Anđela.

Nenad Marinković Gastoz je kod Drveta priznao da mu je Sofi Tikačenko najlepša devojka u Beloj kući, iako je i dalje u vezi sa Anđelom Đuričić. On je nakon žurke seo sa Sofi i sve vreme je skenirao pogledom.

U jednom trenutku on ju je ponudio keksom, na šta je ona pristala, ali je glavom krenula ka njemu kako bi ustima uzeča iz njegove ruke. Ostaje da vidimo kako će Anela reagovati kad bude saznala sve što je Gastoz noćas radio.

Sofija Janićijević pričala je sa Dačom Virijevićem o Borislavu Terziću Terzi, kada je prišao Marko Đedović i preneo informaciju Sofiji, kojoj se ni malo nije nadala.

- On je pijan, i sada je uvrteo to u glavu - rekla je Sofija.

- Nije uvrteo, video te je - rekao je Đedović.

Mateja Matijević priznao je Nenadu Marinkoviću Gastozu da zamera Sofi Tikačenko jer je kod Drveta izjavila kako su njih dvojica zaljubljeni u nju.

Anđela Đuričić posle žurke došla je u izolaciju kod Marka Đedovića, kako bi prokomentarisali dešavanja koja su se desila noćas. Oni su se u više navrata dotakli njenog odnosa sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Znaš šta je Terzu iznerviralo, jer kada je Sofija prišla, on je nju obgrlio to radi svima. Nije imao lošu nameru, jer je to Sofija. On je te sekunde reagovao. Oćeš iskreno, sam je kriv, što ga Sofija iskorišćava, zbog Terze - rekla je Anđela.

Jordanka Denčić Džordi ispitivala je Nenada Marinkovića Gastoza o njegovom odnosu sa Anđelom Đuričić, ali on nije želeo preterano da joj se otvara i prizna zbog čega je odlučio da Jovanu Tomić Matoru povede u hotel.

- Moj dečko da je ono uradio da bih se slomila - dodala je Džordi.

- Ona se iznervirala jer nije kako je ona htela - rekao je Gastoz.

- Što si uzeo nju? Da pričaš sa njom? - pitala je Džordi.

- Da se izj*bem sa Matorom - rekao je Gastoz.

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić imali su brutalno svađu u ponedeljak, kad je on doneo odluku da je ne povede u hotel, već za omiljenu osobu izabere Jovanu Tomić Matoru. Iako je Gastoz nekoliko puta pokušavao da joj priđe i popravi situacija, ona nije želela da razgovara sa njim, zbog čega je on po svemu sudeći noćas sebi dao za pravo da se preterano opusti.

Međutim, kad je odlučio da legne u krevet posle burne noći uzeo je ćebe sa zajedničkom slikom njega i Anđele i ušuškao se u krevet. Da li će njih dvoje uspeti nakon svega što se desilo da pronađu zajednički jezik ili je ovoj ljubavi došao kraj, ostaje da ispratimo u danima koji su pred nama.

Borislav Terzić Terza i Dragana Stojančević nakon žurke završili su zajedno u krevetu, gde su razmenjivali nežnosti, a onda su se u jenom trenutku zavukli pod jorgan i pao je prvi poljubac.

Iako je Terza tokom cele noći koketirao sa Sofijom Janićijević i razgovarao o osećanjima, izgleda da ga je ljubomorna scena koju je napravio zbog Nenada Marinkovića Gastoza ponovo odvukla kod Dragane. Ostaje da vidimo kako će Janićijevićeva reagovati kad sazna šta se desilo između njih.

Sofi Tikačenko prišla je Anđeli Đuričić u spavaćoj sobi sok su svi spavali i sa njom obavila dugačak razgovor.

Podsećanja radi, Gastoz je kod Drveta rekao iako je u vezi sa Anđelom da je Sofi najlepša devojka u kući, nakon čega je ona izjavila da je sigurna da je on zaljubljen u nju. Ostaje da vidimo kako će se ova situacija dalje odvijati i da li će zbog ovoga doći do konačnog kraha Anđele i Gastoza.

Autor: S.Z.