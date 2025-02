Šok!

Sofija Janićijević bila je naredni gost voditeljskog para Borislava Terzića Terze i Danijela Dujkovića Munjeza.

- Šta se sinoć dešavalo? - upitao je Munjez.

- Mene nije iznenadilo to što je poljubio Mateu i Draganu, jer bi on ljubio i kantu kad malo popije, to je činjenica. Veoma je jasno da je on osoba koja. Lično mislim da se vidi da nije ravnodušan prema meni, sve je jasno - kazala je Sofija.

- Mislim da je Terza jedna kanta. Sve je došlo na moje reči. Folira se samo da nema emocije, a svi vide da ih ima i da je daleko od ravnodušnog. Terza, lažeš kao pas - kazala je Milena.

- Ne sme da prizna svoje emocije, priznaje ih samo u pijanom stanju - rekla je Sofija.

- Što ti ne priznaš emocije? - upitao je Terza.

- Sinoć me je nazvao zmijom. Stalno menja ploču. Nije iskren - dodala je Sofija.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.