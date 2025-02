Njemu smeta njeno pravdanje, ona ubeđena u jednu stvar: Anđela nakon njegovog odgovora zapenila, a onda je on otkrio da li zna za njenu PORODIČNU TRAGEDIJU, pa pomenuli Karića (VIDEO)

Terala mu inat.

Voditelj Darko Tanasijević podrigao je Anđelu i Gastozu kako bi odgovarali na pitanja koliko se dobro poznaju.

Prvo pitanje za njih bilo je:

- Koliko ozbiljnih veza pre Gastoza je imala Anđela?

Gastoz je napisao tri, a Anđela je otkrila da je bila u četiri ozbiljne veze.

- Je l računaš i Mateju? - upitao je Gastoz,

- Da, sve računam - rekla je Anđela.

Nakon toga su morali da odgovore na putanje šta Gastozu ne odgovara kod Anđele:

- Moj temperament, što sam srčana - rekla je Anđela.

- Ja volim to, ali ne volim pravdanje, ona će da se pravda po hiljadu i šesto puta. Mene to smara, nema potrebe to da radi. - rekao je Gastoz.

Koji momenat iz prethodne veze Anđela smatra kao najveći blam?

- Sve - rekla je Anđela.

- Cela veza - dodao je Gastoz.

Koji je najtragičniji momenta u Anđelinom životu?

- Gubitak člana porodice - rekao je Gastoz, što je Anđela potrvrdila.

Koliko hitova ima Gastoz?

- Ja sam napisala dva hita, jer te dve pesme znam - rekla je Anđela.

- Ja sam stavio tri. Proteni, Skupo bih te platio, Namerno, Aritmije - rekao je Gastoz.

Sa kim bi Gastoz bio u Eliti da Anđela nije ušla?

- Sofi ili Sofija, sa Sofijom se već muvao, a Sofi mu je neko ko mu je najlepša u kući - rekla je Anđela.

- Matora - rekao je Gastoz, ali Darko je proverio i video da je Gastoz napisao Sofi.

- Meni nije jasno što je stavio Sofiju, nikada nisam pomenuo nju niti bilo šta, ja sam uvek hvalio Sofi - dodao je Gastoz.

- Svi mi znamo muvanje sa početka - rekla je Anđela.

Koja pesma oslikva vaš odnos?

- Neka tragedija - rekla je Anđela.

- Ikona, mada može i Karićeva ova "Šta on to ima, što nemam ja" - rekao je Gastoz.

Šta mislite da će nakon rijalitija biti najveći problem?

Da se vidimo - dodao je Gastoz pa je rekao:

- Snupijevo zapi*avanje Lilicine teritorije - rekao je Gastoz,

- Organizacija

Autor: N.B.