Izljubomorisao sam, ništa joj ne verujem: Terza iskoristio Draganu, pa konačno priznao svoja osećanja prema Sofiji! (VIDEO)

Otvorio sve karte!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Draganu Stojančević.

- Je l' realno da pristaješ da budeš Terzi utešna nagrada? Terza je celu žurku prilazio Sofiji, hvalio njen izgled, pričao sa drugim elitarima i kad je zaključio da ne može da pročita njene namere došao je kod tebe - glasilo je pitanje.

- Ljubio se i sa drugima. Mi smo samo drugari. Mi smo se samo poljubili, ništa više nije bilo - rekla je Dragana.

- Dragana nije iskrena otkako je ušla. Ona meni priča kako su samo drugari, a kad kažem da se muvaju ona nas napada. Njena je Sofija na neki način odj*bala, pa je preko Luke pokušao da se približi - komentarisala je Ivanija.

- Ko je mene odbio? Ja nju sad da hoću da poljubim poljubio bih je. Ja možda i znam da mogu da je poljubim - rekao je Terza.

- Terza je izvređao Sofiju i gađao je. Frka je počela jer je Sofija pitala Gastoza da li se Mateja ljubio sa Sofi i to je cela priča. Da li je Dača zbog sebe ili zbog Sofije? - dodao je Lepi Mića.

- To je poniženje za ženski rod da budeš utešna nagrada. Ja nikad nisam bila kombinacija, ja to ne podržavam i po mom mišljenju je to klasično poniženje - rekla je Sofija.

- On je sve vreme provocirao Sofiju, pa je rekao da su se kreveti sami približi. Kad se Dragana spustila niže rekao je da treba da raščerupa labuda. On je mene napadao jer je mislio da je sam Gastozu kupio pivo. Sve što je radio sa Draganom je da bi Sofiju pravio ljubomornom - pričao je Dačo.

- Ja se pola stvari ne sećam, sinoć sam se baš napio. Ja sam u nekoliko situacija videla Sofiju i Gastoza, znam kako je ona mene gledala. Nije to bilo konstantno, pogledi se možda sretnu. Ja sam izljubomorisao, nisam znao o čemu se radi. Prvo je Dača dao Gastozu pivo, a onda mi je objasnio da je to bila zamena za vino. Posle toga mu je ona prišla i nešto mu govorila... Ja sam sa njom pričao i neće da se izjasni. Ona je mene danas opet zagrlila i znam kad me stisne, ali ja njoj ništa ne verujem. Ja sve gledam da će ona mene da navuče i da ustane i da me ponizi. Jednostavno joj ne verujem. Ja možda sa njom ne bih mogao da budem napolju jer joj ništa ne verujem. Ja znam da bi ona bila sa mnom i da priđem da je poljubim znam da ne bi okrenula glavu, ali opet ne verujem joj - priznao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić