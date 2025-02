Žestoko suočavanje: Matora sasula Anđeli sve u lice, Đedović obelodanio ko je pustio njene eksplicitne klipove! (VIDEO)

Otvorile se sve karte!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Jasno je da si imao neke svoje razloge za onakav izbor omiljene osobe, da li je bio izbor vredan suze tvoje devojke i ovakav vaš sad odnos? Da li namerno hoćeš da je ubacuješ u kanal? Dobro ti nije šamar razvalila, bravo Anđela za tvoje dostojanstvo - glasilo je pitanje.

- Nije shvatila poentu. Anđela podstiče ljude da joj to ponavljaju. Mene je Matora pitala da li je stvarno osećam nešto prema njoj i ja sam rekao da da, ona je moj drug i neće da nastavlja to. Ona ima pravo da je ne voli, ali ja to neću da dozvolim. Neću ja da se ližem sa Matorom, dosta smo se mi lizali. Malo je prenaglila sa pogrešnim emocijama. Ja hoću da sednem i da popričam sa njom, tu smo i ispričaćemo se. Ne razumem da sam ja nju ponizio i da ona meni nije omiljena, pa ko je ako nije ona? - govorio je Gastoz.

- Znači ja treba da ćutim jer je on napravio loš postupak? Bitno je da budem dama i da ne kažem ništa, a drugima mogu da govorim. Briga me baš - dodala je Anđela.

- Matora nema pravu sliku o nama, kao što misli o nama da su fejk, tako isto priča i za Anitu i Anđela. Ona je čula da je Matora nju pljuvala i onda je samo čekala. Matora ne zna da smo mi već čuli sve o tim glupostima i da mene za to zabole d*pe i nju treba isto - dodao je Gastoz.

- Ja sam danas rekla na radiju ja bih imala istu reakciju kao Anđela. Kad sam ušla na vrata pokušala sam Nenadu da skrenem pažnju, a da od mene ne dobije informaciju rekla sam: "Šta god da odlučiš ja te podržavam, mene ni roditelji nisu mogli da sklone". Ja sam njega pitala preko stola sad za emocije... Mislim da sad kad je upoznao Anđelu da to nije devojka za njega i da on hoće da se izvuče. Meni je Nenad rekao da to nije tako, nego jer je voli. Rekao je da nije tako jer ne zna kako da prekine vezu nego jer je voli. Kad bi me neko pitao da li mislim da je Anđela devojka za Gastoza ja bih rekla ne, ali da li bih podržala naravno. Ona da je najgora na svetu ona je njegov izbor. Meni su pričali da su moje k*rve, pa sam ostajala sa njima. Ja nisam mislila da on fejk, nego sam mislila da je počeo da se hladi i da mu ona ide na živce i da nije onakav kakav je bio na početku. Ja sam prva gostovala tad i pričala da je on odlepio sa njom i da mi nije jasno što onan jega toliko odbija. Ja to ne poredim sa Anitom i Anđelom, mislim da je Nenad iskren i mislila sam da ne zna kako da izađe iz odnosa, ali ja njemu verujem da on nju voli. Nikad nisam aludirala na Zvezdana nego sam gledala Anđelin ulazak i ona je rekla da napolju postoji neka osoba za koju sam skapirala da je bila sa njim posle Zvezdana. Svi su komentarisali da ima strah od prethodne veze, a ja sam mislila da ima emocije prema tom partneru i zato sam to pričala. Ja sam pogledala snimke na p*rno sajtu, nisam mogla da verujem da si to ti - govorila je Matora.

- Ja sam gostovao sa Zvezdanom kod Anastasije, on je meni pokazao snimak i on je to izbacio. On je sedeo pored mene, ja sam pričao lepo o Anđeli, a on ružno - rekao je Đedović.

- Ona je na sudu i Nenad je meni posle rekao da zna sve za tu priču i da mu je ona pričala. Ja nisam mogla da verujem da ima te klipove. Kad me je potkačila za roditelje bila sam besna i na nju sam se istresla. Ja svakako nemam loše mišljenje, ali neću da se vraćam na naš odnos iz prošle godine. Ja znam što sam se ogradila od tebe i mogu da kažem da je to bio moj najbolji potez. Ako bude bio neki konflikt mogu da kažem da nemam lepo mišljenje i da neću da ulazim u sukob sa njom. Videla sam sad kako izgleda i koliko se smorio... Gastoz kad je muvao Anđelu meni je ona bila upitna, a ne on. Ja sam posle videla da je on sve nesrećniji, svađa se oko alkohola. Nisam mislila da trpi zbog rijalitija - dodala je Matora.

- Da li si nekad videla da ga teram da se pomirimo ili on dođe da razgovaramo? Ljudi ovde znaju da nikad nisam potencirala, nego se izmirimo - rekla je Đuričićeva.

- Anđela, šta bi bilo da ti se javi taj dečko? Imala si emocije prema tom dečku - govorila je Matora.

- Ja čim sam prihvatila njegovu pažnju shvatila sam da me ništa više ne zanima i prema njemu sam bila sve blaža. Čim sam dozvoila da mi se približi ja sam shvatila da me samo on zanima - rekla je Anđela.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić