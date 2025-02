Gastoza ipak počeli da zanimaju Anđelini intimni snimci?! Rešio da Matoru ispita sve, od njenih odgovora mu se umalo slošilo! (VIDEO)

Ovakve odgovore nije očekivao!

Tokom noći došlo je do novog sukoba između Anđele Đuričić i Jovane Tomić Matore kada je Matora otkrila kakvi intimni snimci Anđele Đuričić kruže internetom, zbog čega je Gastoz delovao malo začuđeno. Sada je Gastoz rešio da ispita Matoru o svim snimcima, a ona mu je ukratko opisala o čemu je reč.

- Matora, koliko ima klipova? - upitao je Gastoz.

- Ne smem da ti pričam - rekla je Matora.

- Šta kur*c, rekla si mi - rekao je Gastoz.

- Je l' si ti znao da postoji klip iz tuš kabine? - upitala je ona.

- Ne - rekao je Gastoz.

- Je l' si je pitao nekad da ti kaže? - upitala je Matora.

- Nikad u životu, nikog ne bih ni smeo da pitam sem tebe - odgovorio je Gastoz.

- Ne mene, nju? - upitala je Matora.

- Neću nju - rekao je Gastoz.

- Ja sam sada postavila pitanje Đedoviću jer je došao sa mnom u pušionu. Ja znam šta on radi. Meni to Zvezdan nije rekao, niti se družimo, niti se čujemo. Snimala sam lajv na Tik Toku i tražila sam da mi pošalju. Zato sam pitala Đedovića: ''Je l' zna neko za taj klip'', on je rekao: ''Znam''. To ne treba da ti kaže niko, to treba da ti kaže ona: ''Imam klipove sa bivšim momcima i to je to'' - rekla je Matora.

- Momcima? - upitao je začuđeno Gastoz.

- Momkom, momcima - rekla je Matora.

- S*ks? - upitao je Gastoz.

- Nije - rekla je Matora.

- Samo ona? - upitao je Gastoz.

- Da, ne smem ništa da ti kažem - rekla je Matora.

- Dobro - rekao je Gastoz.

Autor: N.P.