Konačno obavili razgovor: Matora posavetovala Gastoza šta da radi sa Anđelom, pa progovorila o raskidu sa Stefani! (VIDEO)

Na ovo su dugo čekali!

Jovana Tomić Matora razgovarala je u hotelu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom i priznala mu da će na svaki moguću način pokušavati da izbegne sukobe sa Anđelom Đuričić.

- Mene sutra može da boli k*rac, možeš da ispoštuješ nekoga i da staneš. Ja mogu da navedem za neku negativnu anketu, ali ne moram da bilfam kad sam večeras rekla sve što mislim. Ti radi kako osećaš iz srca, nevezano za pitanja i ljude. Uvek si bio takav, takav i ostani. Moj čin je loš za cepanje majice, slavila sam i nisam razmišljala. Nije bilo promišljeno i kad gledaš naravno da možeš da kažeš da nije normalno - rekla je Matora.

- Slažem se da nije normalno - dodao je Gastoz.

- Sve smo prošli i nije u redu, ali opet bih uradila isto... Moja mišljenje, gledam je večeras, kad sam ušla i kad smo se družile navikla sam se da je hladna, ali ja stvarno mislim da ima neku gordost prema svima, pa i ljubavnom odnosu. Sve što je bilo lepo, jedan korak u drugarstvu što sam rekla da ne želim poruke da prenosim naj*bala sam jer sam imala svoje probleme. Ja sam rekla da nema potrebe da se vraćamo, to smo jedna drugoj rekle u šestici. Ti si kao ja, mi ćemo da uradimo kako hoćemo. Ona bi tebi možda večeras i prišla da se pomirite, ali je preponosna. Šta je čudno što ti tako pričaš? Bolje mi je to nego da kažeš kako si se skoncentisao na muziku i kako hoćeš da komentarišeš. Mene to nervira jer ljudi misle da se njihova sr*nja nisu videla, pa misle da će mene da prevaspitaju i nauče šta je život. Ja tebe kapiram i mogu da ti kažem ono što i meni uvek kažu, a to je da se ne nerviraš. Valjda je najbitnije da radiš kako želiš, misliš i osećaš. Ja bih najviše na svetu volela da radim na svojoj autosugestiji i da se potrudim da neku svoju osobinu nemam ili ublažim. Ona kakva je sa tobom i sa Matejom, takva će uvek da bude, kao što si ti ludak. Da li je Milan rekao da je bila šala to sa Sofi? - nastavila je ona.

- Pitao sam da li je šala - dodao je Gastoz.

- Pa ili te prihvati ili te ne prihvati. Ja bih sebi dala savet da mogu. Ja sa tobom nisam dva dana pričala, osim što si mi pričao sa Karićem, ali ne ti si to iskoristio i oni to misle. Da li misliš da se ne vidi da nismo pričali pod jorganom? Kako da ti objasnim da se ne pecaš na to? Isto kao što ja neću da pričam što smo Stefani i ja raskinule. Nije to jer se ona promenila kad se porodila, nego nije bio trenutak. Čula je nešto, svađa, ljubomora i da priznajem da sam delimično kriva. Dosta sam se nervirala, a volela bih da sam još blaža. Ja sam Stefani rekla i da se pomiri sa Munjom da je to otac njenog deteta i ona se naljutila. Ja stvarno ne mislim da ga voli, ali kad bi to bilo ja tome stvarno ne bih stala na put. Neću da pričam šta mi je rekla i šta je bilo. On priča prvo da se ne bi pomirio sa njom, a onda joj naručuje pesmu. Mene boli k*rac, ne gledam ga kao rivala i nisam došla da se takmičim koga Stefani više voli - poručila je Tomićeva.

- On samo da što više ubije slova i rečim, sve krivi nas... Kao da mi njemu želimo najgore i samo vergla i hvata se za reči - rekao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić