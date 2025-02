Evo šta je obeležilo noć za nama!

Vama jedna od najomiljenijih emisija, s obzirom na to da ste vi direktni učesnici rijalitija, emisija "Pitanja gledalaca" sinoć je raskrinkala mnoge odnose, ali hajde da sumiramo sva dešavanja iz iste.

Na samom početku, Jovana Tomić Matora, koja se nedavno uselila u Belu kuću, progovorila je o detaljima raskida sa Stefani Grujić.

- Ne želim da pričam o tome, ona ako bude želela neka kaže. Imale smo svađu i nije bilo prijatno. U pitanju je neka ljubomora, ali nije bio trenutak za svađu. Ja ne bih da pričam o tome - rekla je Matora.

- Pričaj Matora - rekao je Mića.

- Nije se uopšte lepa stvar desila. Kada bi se pomirile, to bi bilo loše i za mene i za nju. Veza kao veza nam je bila sjajna, čula je nešto što se desilo pre dva meseca, bilo je prebacivanja i svađa, ali ne bih da pričam o tome...U trenutku kada sam saznala da mi je majka umrla, Stefani je došla isti dan kod mene kući. Posle toga je nastala svađa zbog nekih stvari koje su se ranije dešavale. Ja sam njoj u svađi rekla: ''Nemoj da dolaziš na sahranu'' i ona nije došla. Njoj je neko rekao nešto da sam ja pre dva meseca uradila i tu je krenula svađa. Meni je najdraže što smo mi spustile loptu. Ja nju volim ludo, znam da i ona voli mene. Ja ne znam da li će ona da uđe, ali kad bih ušla volela bih da se ne iznose detalji iz naših privatnih života. Bilo nam je jako teško, mnogo je problema bilo i zato smo pukle i posvađale se. Volela bih da mi bude žena i da smo nastavile sa zajedničkim životom. - rekla je Matora.

Potom je reč dobio Danijel Dujković Munjez, koji je otkrio koga krivi za celokupnu situaciju, ali je i ovom prilikom Matora otkrila da li strahuje od mogućeg pomirenja Stefani i Munjeza.

- Stefani je krivac broj jedan da ja ne saznam devet meseci da ću da postanem otac, a Matora je krivac broj dva. Ne mogu da budem kivan jer nju boli k*rac. Ona je ovde pokušala nešto sa mojom partnerkom čim sam izašao, napolju nastavila i tad je bila tenzija u "Narod pita". Ona i ja nismo bili prijatelji, bili smo rijaliti drugari. Koliko je Matora kriva prema meni u tom odnosu toliko je Stefani. Ja stvarno ne mrzim Matoru, na distanci sam i ništa ne verujem. Mislim da te je odj*bala kad je videla koliko je sati i koliku su grešku napravile. Mislim da ona neće da priča jer se nada pomirenju. Stefani je inadžija, a letos sam čuo da Stefani nju koristi, da samo čeka da je šutne i da joj se gadi. Nemam potrebu da lažem - govorio je Munja.

- Da li te boli kad kaže da je siguran da može da se pomiri sa Stefani? - pitao je Milan.

- Stefani se čak i naljutila na mene kad sam rekla ako se pomire i to se desi da ja neću imati taj problem. Ona se naljutila kad sam joj to pomenula, a ako se desi neka se desi. Ono što ja osećam i mislim je da ona Munju ne voli - govorila je Matora.

U nastavku emisije, Munjez je rešio da ne ćuti, te je tako žestoko udario na Stefani, optuživši je da je sa Matorom bila samo zarad novca.

- Munjo ako ti je toliko stalo do nje, onda ne trebaš da je predstavljaš kao slepicu i tražiš DNK. Njeni roditelji nisu bezdinarkovići da ona mene mora da koristi. Naravno da kad smo se već verile da ću biti tu. Najviše bih volela da smo opet zajedno. Stefani nije mene nikada koristila materijalno - rekla je Matora.

- Stefani je jako sposobna devojka koja ima talenat. Ja nju nikada nisam ponižavao, Stefani nema potrebe da dolazi ovde sa svojim detetom jer mogu ja da mu pružim sve - rekao je Munja.

- Moje mišljenje je da nije htela da ide na majkinu grbaču i da iskoristi Matorine pare - rekao je Munja.

Kako je veliku pažnju javnosti izazvao poljubac Bore Terzića Terze i Dragane Stojančević, on je ovog puta rešio da progovori, te je tako, iako je priznao da je pao poljubac, odjavio Draganu pred svima.

- Nismo u vezi, bila su samo dva poljupca. Ja sam bio toliko pijan, ni ne sećam se. Ljubio sam njih još dve ili tri - rekao je Terza.

- Nismo u vezi, poljubili smo se. Desilo se, ja sam slobodna, on je slobodan. Ja nisam bila pijana, bila sam trezna i desilo se - dodala je Dragana.

- Ja mislim da je to pijani poljubac. Matea je došla i rekla mi je da je i nju poljubio... Ne znam to je njihova stvar, ima on pravo da ljubi koga hoće - govorila je Sofija.

Matora nije krila i da nema lepo mišljenje o Eni Čolić, te joj je tako sasula sve u lice.

- Nazivaju je raznim epitetima ovde, ne mislim da je k*rva. Mi smo u tom klubu tako zvale devojke koje dolaze kod nas u separeu. Ima trideset promo devojaka koje su plaćene za to, to je kada fali devojaka u separeu, pa ona dođe tu - rekla je Matora.

- Je l' si ti pričala sa mojim prijateljima ko sam ja njima?! Ja nikada u klubu nisam plaćena ni za šta. Nikada nisam bila hostesa, nikada nisam bila plaćena da upotpunim separe. Mene su uvek zvali da izlazim svako veče, zato sam i dolazila - rekla je Ena.

- Ja o Eni nemam lepo mišljenje, napolje izlaze dokazi da si ti biseks*alka - rekla je Matora.

- Ja to moram da demantujem. Ja dinar nikada nisam uzela da bih bila u separeu - rekla je Ena.

Anđela Đuričić i Marko Đedović došli su do zaključka, što su i obrazložili, a to je da je Nenad Marinković Gastoz hteo od Matore da sazna šta je sve izašlo u spoljnom svetu o Anđeli, s obzirom na to da je postavio kao omiljenu osobu.

- Sanja komentariše onako kako želi zbog konflikta sa Sanjom, kao što ja imam pravo da komentarišem. Mislim da Matora nije bila primorana da dođe ovde posle takve situacije. Oni su tog dana pričali o hotelu i mislim da je Gastoz u poslednjem trenutku promenio, nakon Anđeline svađe i kad je Anđela ustala i zamerila za podizanje sa Stefanom. Ne mislim da bi Matoru neko maltretirao u sobi, niti joj branio da boluje svoju bol. Mislim da je Gastoz hteo da spusti tenziju sa Matorom i Anđelom. Ja koliko znam oni su pravili planove za hotel, a da sad pokušava da uradi nešto što neće moći kao što nije mogao da stiša sukob Terze i Anđele. Mislim da je hteo da sazna šta je o Anđeli izašlo napolju, ali će to samo njega da muči u ovom prostoru - pričao je Marko Đedović.

- Jedan kroz jedan sam sigurna, to mi je potvrdio na sebati, da to mogu da budu samo infomracije iz spoljnog sveta, jer on nema kad da spava sa Matorom. Što to da ne iskoristi? Ona je ušla i može da mu kaže stvari koje je pričala, a nije tvrdila. Otkrio se kad je na debati skočio i rekao da je Munja kriv, a onda rekao da Matora zna što Stefani nije javila Munji - dodala je Anđela.

Učesnici su došli do zaključka da je Terza iskoristio Draganu, a onda je on priznao da je izljubomorisao Sofiji Janićijević.

- Ja se pola stvari ne sećam, sinoć sam se baš napio. Ja sam u nekoliko situacija videla Sofiju i Gastoza, znam kako je ona mene gledala. Nije to bilo konstantno, pogledi se možda sretnu. Ja sam izljubomorisao, nisam znao o čemu se radi. Prvo je Dača dao Gastozu pivo, a onda mi je objasnio da je to bila zamena za vino. Posle toga mu je ona prišla i nešto mu govorila... Ja sam sa njom pričao i neće da se izjasni. Ona je mene danas opet zagrlila i znam kad me stisne, ali ja njoj ništa ne verujem. Ja sve gledam da će ona mene da navuče i da ustane i da me ponizi. Jednostavno joj ne verujem. Ja možda sa njom ne bih mogao da budem napolju jer joj ništa ne verujem. Ja znam da bi ona bila sa mnom i da priđem da je poljubim znam da ne bi okrenula glavu, ali opet ne verujem joj - priznao je Terza.

Kako je na početku emisije istakao da je Stefani glavni krivac, Munjez je sada iskoristio situaciju, te je tako pokušao da oskrnavi Matoru.

- Ništa ne verujem Matoroj dok ne izađem da proverim neke stvari. Stefani je krivac broj jedan, Matora je saučesnik. Hvala dragom Bogu da se završilo kako treba. Danas je Matora ustala i rekla neke stvari, ali pustiću je još dva tri dana da sklopim kockice. Ništa ne verujem, nema potrebe meni da se pravda. Ne zahvaljujem se nikome zato što sam ja tu uskraćen za očinstvo - rekao je Munja.

- Ne treba da mi se zahvaljuje, niti očekujem da mi se zahvaljuje - rekla je Matora.

- Ja sam bio uskraćen da saznam da ću postati otac - rekao je Munja.

Matora je ovom prilikom otkrila da je do svađa između nje i Stefani dolazilo zbog Munjeza.

- Podržala sam je, ali nisam imala strah u tom smisli. Ja bih je isto podržala da je htela da popriča sa njim. Sad kad bi ušla Stefani više bih imala strah jer sedim pored Matee, da ona ne misli da me spajaju. Nemam mišljenje da bi se pomirila sa njim, a kad bi došlo do pomirenja ja ne bih imala ništa protiv. Ja da sam bila ljubomorna što se tiče komunikacije, smejanja normalno. Kad pričamo u svađu, pa ono "idi kod Munje", ali što se tiče deteta to nije bio problem - govorila je Matora.

- Znači ja sam bio problem svih ovih meseci. Ja nisam saznao za dete jer si ti bila ljubomorna - dodao je Munja.

- Ne, kad imamo svađu ja njoj kažem da ide gde joj je bolje. Bila mi je odana, ali smo imali problem sa ljubomorom i nešto naše lično - rekla je Matora.

- Stefani je mnogo ljubomorna i posesivna, meni je na sitnice vadila oči. Možda se zaljubila u tebe, a mislim da je i korist, pa kad je ostala trudna vrag je odneo šalu. Ja ne znam ko normalan bi nju podržao. Ujak koji govori sve kako jeste nije sa njom u dobrim odnosima. Imala je tvoju podršku i pokušala si da iskoristiš to. Ona je videla šta je meni smetalo u našem odnosu, mnogo mi je smetalo njeno flertovanje sa drugim muškarcima, pa je i tebi našla slabu tačku da pominje mene i ja znam da je to tako - pričao je Munjez.

Matora je ovom prilikom udarila i na bivšu ženu, Anitu Stanojlović.

- Devojka i dok je bila sa Anđelom me je komentarisala. Bilo je: ''Matora će biti monstrum, ona će mene da uhodi, ona će ovo i ono''. Devojka je svaki dan mene spominjala i urnisala. Ne mogu da verujem da joj ni ta njena drugarica nije rekla: ''Nemoj više da je pominješ'' - rekla je Matora, a onda je nastavila:

- Pa isto tako je ona pričala da je Anđelo išao kod Marka i jeo sendviče, da je Anđelo ovakav i onakav. Ja sam unapred bila osuđena kao monstrum koji će dobiti zabranu prilaska i da je policija dolazila na vrata moje majke i mog oca. Nisam je komentarisala, niti ću ikada - rekla je Matora.

Tokom jedne od raspravki za stolom, Đedović je otkrio ko je pustio Anđeline snimke u javnost, a reč je o, kako on kaže, Zvezdanu Slavniću.

- Ja sam danas rekla na radiju ja bih imala istu reakciju kao Anđela. Kad sam ušla na vrata pokušala sam Nenadu da skrenem pažnju, a da od mene ne dobije informaciju rekla sam: "Šta god da odlučiš ja te podržavam, mene ni roditelji nisu mogli da sklone". Ja sam njega pitala preko stola sad za emocije... Mislim da sad kad je upoznao Anđelu da to nije devojka za njega i da on hoće da se izvuče. Meni je Nenad rekao da to nije tako, nego jer je voli. Rekao je da nije tako jer ne zna kako da prekine vezu nego jer je voli. Kad bi me neko pitao da li mislim da je Anđela devojka za Gastoza ja bih rekla ne, ali da li bih podržala naravno. Ona da je najgora na svetu ona je njegov izbor. Meni su pričali da su moje k*rve, pa sam ostajala sa njima. Ja nisam mislila da on fejk, nego sam mislila da je počeo da se hladi i da mu ona ide na živce i da nije onakav kakav je bio na početku. Ja sam prva gostovala tad i pričala da je on odlepio sa njom i da mi nije jasno što onan jega toliko odbija. Ja to ne poredim sa Anitom i Anđelom, mislim da je Nenad iskren i mislila sam da ne zna kako da izađe iz odnosa, ali ja njemu verujem da on nju voli. Nikad nisam aludirala na Zvezdana nego sam gledala Anđelin ulazak i ona je rekla da napolju postoji neka osoba za koju sam skapirala da je bila sa njim posle Zvezdana. Svi su komentarisali da ima strah od prethodne veze, a ja sam mislila da ima emocije prema tom partneru i zato sam to pričala. Ja sam pogledala snimke na p*rno sajtu, nisam mogla da verujem da si to ti - govorila je Matora.

- Ja sam gostovao sa Zvezdanom kod Anastasije, on je meni pokazao snimak i on je to izbacio. On je sedeo pored mene, ja sam pričao lepo o Anđeli, a on ružno - rekao je Đedović.

- Ona je na sudu i Nenad je meni posle rekao da zna sve za tu priču i da mu je ona pričala. Ja nisam mogla da verujem da ima te klipove. Kad me je potkačila za roditelje bila sam besna i na nju sam se istresla. Ja svakako nemam loše mišljenje, ali neću da se vraćam na naš odnos iz prošle godine. Ja znam što sam se ogradila od tebe i mogu da kažem da je to bio moj najbolji potez. Ako bude bio neki konflikt mogu da kažem da nemam lepo mišljenje i da neću da ulazim u sukob sa njom. Videla sam sad kako izgleda i koliko se smorio... Gastoz kad je muvao Anđelu meni je ona bila upitna, a ne on. Ja sam posle videla da je on sve nesrećniji, svađa se oko alkohola. Nisam mislila da trpi zbog rijalitija - dodala je Matora.

Sofi Tkačenko je otkrila da ne misli da su Mateja Matijević i Gastoz zaljubljeni u nju, kao što je rekla, već da vidi da je simpatišu, zbog čega su se učesnici ostrvili na njega, dok ga je Matijević branio.

- Ne vidim da su zaljubljeni, ali vidim da me simpatišu obojica. Više su mi puta javno to rekli pred svima - rekla je Sofi.

- Kako ti je rekao kod Drveta za energiju? - upitala je Anđela.

- Da gotivi moju ludu energiju - rekla je Sofi.

- Ja moram Gastoza da odbranim, mi smo otišli kod Drveta po pivo. Nismo znali šta ćemo, a ja kažem: ''Ajde na tri četri sad da kažemo prvo što nam padne napamet''. Ja kažem: ''Sofi je najlepša devojka u kući'', Gastoz izgovara: ''Hoću da budem skot do kraja rijalitija'', a Sofi je rekla: ''MIslim da su obojica zaljubljeni u mene'', mi smo se pogledali i kao: ''Ajde da vozimo tu priču''. Anđela ne možeš ti da se buniš sad, kad si mu ti nešto dozvolila - rekao je Mateja.

Aneli Ahmić ovom prilikom je otkrila da se sklonila od Luke Vujovića, te je progovorila o njihovom raskolu.

- Ja sam rekla Luki da želim da se maknem, jer su me ljudi ovde osudili. Odnos Luke i Sandre ne mogu da nazovem odnosom i ono što sam slušala od njega, uvek sam ga direktno pitala i nikad nisam mogla da izvučem da nešto ozbiljno planira. Oni su sedam dana pre toga raskinuli. Oni su upoređivali moj odnos sa Stanijom, kako je on prevario Sandru sa mnom. Ja ne smatram da je to bilo tako. Rekla sam da se odvajam od Luke, ali smo vremenom počeli da komuniciramo. Družimo se, energija mi prija i nema ništa ljubavnom smislu. Tu neće ići ništa dublje. On meni prija i ne mogu da razgovaram sa njim. Luka je za mene neozbiljna osoba i nije čovek sa kojim bih ušla u vezu, jedino ako je drugačiji napolju. On voli da pije, flertuje, a ja to ne želim i to mi ne priliči - govorila je Aneli.

- Meni je sve večeras postalo smešno nakon ovoga što vidim. Svi pričaju kako su Terza i Sofija zaljubljeni i kako je to velika ljubav, a za jedno veče je bio sa tri devojke. Ovde ste napadali Aneli kad sam ja nju poljubio na blic, a ona išla kod Drveta da se našali. Oni s nas ovde najstrašniji osudili i govorili ste da smo ološi. Ja nisam pričao sa njom kad je donela oduluku. Juče sam se iznervirao kad sam išao u kupovinu i Jeleni je rekla: "Reci drugu da kupi jaja", a ja sam joj rekao da jede g*vna. Ja nju razumem jer su je napdali i da ne želi sebi to da dozvoli - pričao je Luka.

Ono što je mnoge šokiralo, jeste to da se Gastoz raspitivao kod Matore, za vreme emisije, o Anđelinim intimnim snimcima koji su isplivali u javnost, a kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić