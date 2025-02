Vidi svojih PET MINUTA, Matora mu nije... Osman Karić, nakon Munjinog i Stefanovog sukoba, dao svoj sud za Pink.rs! Evo šta on misli o dešavanju koje TRESE region!

Već tri dana unazad, javnost bruji o ulasku Jovane Tomić Matore u "Elitu 8", čiji je život bio pod budnim okom javnosti, s obzirom na to da je zajedno sa Stefani Grujić sakrila Stefaninu trudnoću od svih, te nakon porođaja podržala svoju partnerku u odluci da Danijel Dujković Munjez, inače aktuelni učesnik "Elite 8" i otac Stefaninog deteta, ne bude upisan u Konstantinove papire kao otac, već da stoji "N.N."

U emisijama dolazi do veoma žestokih sukoba kada je reč o ovom odnosu i trenutnom dešavanju, te je tako sinoć došlo do sukoba Stefana Karića i Munjeza, a koji detaljnije možete pogledati u nastavku:

Ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Osmanom Karićem, Stefanovim ocem koji je prokomentarisao za naš portal aktuelnu situaciju.

- Stefan je neko ko drugarstvo poistovećuje čak i sa porodicom. U pojedinim situacijama sam mu to često zamerao. Mora da zna da napravi razliku izmedju prijatelja i druga, međutim on se maksimalno daje u oba slučaja. Treba da zna da su mu najveći prijatelji roditelji koji ga nikada neće prodati, sve ostalo ima svoju cenu, prodaje čak i prijatelj. Ali isto tako u ovom slučaju sa Jovanom Matorom, on će biti pristrasan, ali će biti pre svega pravdoljubiv. Gde bude video greške neće joj tolerisati, gde bude video i trunku spasa, staće u njenu odbranu - rekao je Osman, a onda se osvrnuo na Munjeza:

Mislim da Munjez trenutno vidi svojih pet minuta u rijalitiju koje je dobio a posebno se vodi pitanjima naroda, kao i mnogi elitari u Beloj kući. Po mom mišljenju, on ima pravo na to da bude ljut na Matoru, prvo zbog toga što mu je skinula devojku u koju je kako kaže bio mnogo zaljubljen, pa i sve ostalo što sledi posle toga. Moje misljenje je da je Matora njegova pogrešna adresa zbog toga što nije saznao da mu bivša devojka nosi njegovo dete. Matora je mogla, ali i nije morala da mu kaže, jednostavno to je bio njen izbor. Ne kažem da je Matora uradila pravu stvar, ali njegova bivša, a sada već majka njegovog deteta, sigurno jeste njegova prava adresa na koju treba da se obrati.

Autor: Nikola Žugić