Mina Vrbaški žestoko oplela po Matorinim bivšim devojkama, smatra da su sve sponzoruše, pa dala svoj sud o Stefani: Munji je učinjena nepravda (VIDEO)

U večerašnjoj emisiji na Red-televiziji, u emisiji 'Pitam za druga', gost je Mina Vrbaški, ona je komentarisala situaciju Danijela Dujkovića Munjeza, Jovane Tomić Matore i Stefani Grujić.

- Matora je meni poslala poruku da nije sa Stefani. Čule smo se nakon sahrane, rekla mi je tada da su raskinule, da je Stefani ostavila - rekla je Mina.

- Čuli smo da je Matora bila baš loše nakon smrti majke? - pitao je Joca.

- Kako ne. Morbidno mi je što je Đedović rekao 'sahranila si svoju porodicu' - rekla je Mina.

- Kako komentarišeš Matorin odnos sa Stefani? - pitao je Joca.

- Verujem da bi se ona pomirila. Koliko znam, bilo im je lepo. Matora se jako puno da, čuvala je i mazila Stefani. Mislim da one priče da beba liči na nju, na cepanje majice, samo je pogrešno protumačeno. Svako shvati kako želi, ne gledaju realno. Ispalo je kao da joj je govorila da zataška trudnoću. Sada ima priliku da se opravda ljudima - rekla je Mina.

- U svemu tome kako gledaš na Munjeza? - pitao je voditelj.

- Mislim da nije znao za trudnoću. Dete će njega svakako tražiti, to znam iz ličnog primera. Malo mi je nepravedna priča da on bude kao 'NN' otac. Ne treba nikad uskraćivati nikom to, mislim da Stefani treba da kontaktira Munjeza. On je otac, meni moja majka nikada nije uskratila svog oca. Jesam odrasla uz majku - rekla je Mina.

- Faktički smrt tvoje bake je spojila tebe i tvog oca? - pitao je Joca.

- Kada sam bila mala, išla sam tako nekad kod njih. Uvek smo se svađali, raspravljali. Nisam dozvoljavala da se bilo šta kaže za moju mamu. Trauma iz detinjstva mi je bila da osetim šta znači očinska ljubav. Treba svi da pruže šansu i piliku - rekla je Mina.

- Kako ti sada reaguješ na te teme 'NN' očeva, a zna se ko su očevi? - pitao je Joca.

- Milicu razumem, ali stojim pri tome da to dete treba da upozna svog tatu. Za Stefani ne znam šta da kažem, ne znam što mu nije rekla. Mislim da bi Munju promenilo očinstvo, Terza mi je neozbiljan - rekla je Mina.

- Da li je validno što Munja komentariše da je Stefani bila sa Matorom iz koristi? - pitao je Joca.

- Pa sve njene bivše devojke su sponzoruše, tako da mislim da da. Verujem da tu ima neke koristi. Zbog svih devojak pre, Sanja, Anita... Sve one znaju kako ona živi, putovanja, garderoba. Stefani je bila trudna dok je bila sa Matorom, možda je i drugo stanje uticalo. Matora joj je dala i pružila sve što joj je falilo. Ne mislim da je Stefani loša osoba, ali mislim da je možda drugo stanje poremetilo u glavi - rekla je Mina.

Autor: K.K.