ONA JE ŽENSKI ĐEDOVIĆ: Mina osolila po Anđeli, smatra da je težak folirant, a evo šta je rekla o spornim eksplicitnim snimcima... (VIDEO)

U emisiji 'Pitam za druga', gost je bila Mina Vrbaški, ona je tom prilikom komentarisala Anđelu Đuričić i njeno učešće u rijalitiju 'Elita 8'.

- Imam je pripreme za rijaliti. Zna se kada se legne. kada se našminka. Razumem da neko može da glumi mesec, dva , ali celu sezonu - počela je Mina priču...

- Jel veruješ da ljudi mogu da se promene? - pitao je Joca.

- Verujem, ona se promenila zarad rijalitija. Promenila se u boljeg foliranta. Mislim da treba da se prijavi na kasting za glumu. Ona je ženski Đedović - rekla je Mina.

- Provokacija 'budemo videli', da li je to namerno radila? - pitao je voditelj.

- Pa kako ne. Ponižen je bio kada je prihvatila ruže od Stanislava. 'Budemo videli', možemo da vidimo ako Stanislav uđe. Ne bi ušla u vezu sa njim, ali bi 'mrdala repom' oko njega. Sve bi bilo polako i fino, ali ne da me pipaš. Šta ćeš bolje, glavna tema - rekla je Mina.

- Svi parovi su imali intimne odnose, kako komentarišeš što oni nisu? - pitali su Minu.

- Mislim da jesu iskreno, nije mi to Gastoz - rekla je Mina.

- Šta imaš da kažeš o njenim spornim snimcima? - pitao je Joca.

- Zvezdan mi je odvratan zbog toga. Mislim da je to on pustio, ne verujem da je neko drugi. To je jako ružno, žena ti šalje nešto da bi zadovoljila tvoju muškost, onda budi dostojanstven. To mi se ne dopada iskreno - rekla je Mina.

- Što ona to stalno prećutkuje? - pitao je Joca.

- Možda ima još nešto. Sramota je zbog porodice, pokušava da pritaji to - rekla je Mina.

- Jel misliš da je Gastoz iskren kada kaže da mu to ne smeta? - pitao je voditelj.

- Mislim da je iskren, nema pravo da mu smeta to. To je njena prošlost, a i znamo Gastoza kakav je - rekla je Mina.

Autor: K.K.