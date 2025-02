Sada je sve jasno: Matora otkrila ko je kriv što Munja nije saznao sa Stefaninu trudnoću (VIDEO)

Šok!

Tokom emisije Gledanje snimaka, Jovana Tomić Matora i Danijel Dujković su razgovarali o Stefani Grujić.

- Mogu ja da sačekam još četiri meseca da vidim šta i kako - rekao je Munjez.

- Ja ne želim da ispadne ovako takmičenje između mene i Munje - dodala je Matora.

- Voleo bih da Stefani uđe što pre da popričamo, da vidimo šta i kako. Ja ne verujem nikome, ni Ani, ni Matoroj. Sada sam video šta ima na klipu šta i kako. Ne postoji razlog zašto sam ja NN i zašto mi nisu rekli, koji je razlog - rekao je Munjez.

- Nije moje da ja to govorim, treba on to da reši sa kim treba - rekla je Matora.

- Meni nije jasno, koji god razlog da je, nije valida da ja na saznam da postajem otac. Ispada da je sve to razlog što nismo u kontaktu, pa nije do mene što nismo imali kontakt. Meni je devet meseci bilo je*i ga, jer sam saznao nakon toga, a meni nije jasno zbog čega. Ja sam čist ispred svih, a sigurno ja nisam kriv što je Stefani ostala bez mleka. - rekao je Munjez.

- Sećaš se kada ste gostovali zajedno u Narod pita? - upitala je Ivana.

- Da, tada smo komentarisali sve- rekao je Munjez.

- Mi smo tada bile u vezi. Moram da kažem da je meni jako zaje*ana situacija, ne želim da ispada da ja na bilo koji način provociram Munjeza - rekla je Matora.

- Ti si na mene nasrnula u Narod pita - rekao je Munjez.

- Ja sam tebe pljunula, i onda smo se pobili. Ja nisam htela da se mešam u to što su imale Stefani i MUnjez, ja sam samo bila uz nju. Krivicu za odluku snoim ja 50 odsto. - rekla je Matora.

Autor: N.B.