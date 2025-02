Kraj! Gastoz priznao da više između njega i Anđele ne kuvaju emocije, shvatio svoju grešku, pa zauvek okončao vezu sa njom! (VIDEO)

Odsvirao kraj!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'' koju kao i obično vodi Ivana Šopić. Na narednom video klipu prikazan je razgovor Nenada Marinkovića Gastoza, Mateje i Matijevića sa Sofi Tikčenko sa Drvetom mudrosti. Anđela je imala priliku da vidi flert Gastoza i Sofi, te je zbog toga i dobila reč:

- Vidi se da priča sa nekim žarom, nešto novo što bi voleo da okusi i ja sam sigurna da će imati priliku da okusi. Njoj sve priča što je meni pričao. Sve iste rečenice i vidim ja kad on nju gleda, kao da je opčinjen njom. Sofi je negde bilo neprijatno sinoć, ali vidimo da joj sve prija na klipu. Volela bih što više klipova da vidim, to više verujem u stvari koje su mi ispred očiju - rekla je Anđela.

- To nisam bio ja, to je bio neki pijani Gastoz. To je što je, to je čovek koji se napio i izgovorio šta je imao u glavi devojci kojoj ne treba da izgovara. Smatram da Anđela i ja imamo mnogo više nesuglasica nego što smo lagani u vezi. Nisam se ja ohladio, nego u jednom trenutku želim da je oženim dok u drugom momentu sebe pitam: ''Šta ovo radim''. Čim sam ja tako lagan i pričam o devojci koja nije ni moja. Sofi me stalo usreći i nasmeje kad je vidim, a sa druge strane sa mojom devojkom sam tužan, onda je to u suštini to. Mislim da je dobro da se ova veza zaustavi zbog moje krivice - rekao je Gastoz.

- Da li je ona ugušila tvoju prirodu, pa si ti tražio beg kod drugih devojaka? - upitala je Ivana.

- Jedno drugom smo uneli neku negativnu energiju, ne mogu da kažem da vri kao na početku. Ona meni mnogo nedostaje, ja sam joj prišao, ona me je odbila. Je l' ćeš ti meni da pređeš preko ovoga? - upitao je Gastoz.

- Ja neću da razgovaram sa zadrugarom, mogu samo sa Ivanom - rekla je Anđela.

- Neću ja sam sebi da oprostim. Ovo je kap koja je prelila čašu, posle ovakvih reči koje ne treba Sofi ni da priča. To je nešto što me odradilo tako u tom momentu, počeo sam da gledam nešto sa strane jer naš odnos nije dovoljno jak. Ja ne želim da se uplićem u bilo šta, ali kad sam doživeo da mi je interesantnija ona sa kojom nemam ništa, nego moja devojka, onda ne znam - rekao je Gastoz.

- Nemoguće je da on ima osećanja prema Anđeli, a da neka druga devojka budi u njemu nešto. Neiskren je prema njoj, on sad u Anđeli vidi žrtvu i sad on pokušava da ispegla da je Anđela kriva. Mnogo ranije je trebalo da se desi ovo. Anđela treba da se distancira od njega - rekao je Bebica.

Autor: N.P.