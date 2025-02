Prešao je granicu: Kačavenda otkrila da je došao kraj kod Gastoza i Anđele, mnogi su ubeđeni da je bacio oko na drugu takmičarku (VIDEO)

Au!

Takmičari su komentarisali ponašanje Nenada Marinkovića Gastozua prema Anđeli Đuričić-

- Hteo bih da kažem da razumem gledaoce koji gledaju ovo od kuće, jer bi i mene ovo zanimalo. Shvatam da je Gastoz bio danas najskrenil, a on je nije prevario - reklao je Karić.

- Misilim da se Gastoz previše napio i onda se opustio i uradio to što je hteo - rekla, je Aneli.

- Ovo je katastrofa, Anđela je bila stub ove veze, ali eto - rekao je Rekao je Uroš.

- Znao je on kakava je Anđela, to nema veze sa tim. JA preko ovoga ne bih prešla, ali kod njega se videlo zasiženje, ona ne može da se opusti nakon svega. U ljubavi se mnoge stvari menjaju, Ja ne volim Sofi, ona je fina sa svima, ali nije takva. Gastoz je sam sebi dozvolio neke stvari, ali vidim da je on ugušen, sa druge strane Anđela vodi računa o svemu, a on je ovim prešao granicu - rekla je Milena.

- JA mislim da je ovo bilo zezanje, mislim da oni imaju problem odavno, nema to veze ni sa kim, opni prelaz preko nekoh stvari. Njemu je najaveći problem u vezi bio Karić - rekao je Terza-

- Mnoge stvari koje je rekao nisu istina - rekao je Gastoz.

- Meni je ovo očekivano još odavno, nije to ta energija, koliko god da je on pričao da su zajedno. Ovo što se desilo je spontano, ali je posledica sve što se desilo tokom prošle noći. - rekao je Ivan.

- Ja sam probao da ga opravdam, ali me je on demantovao ovim sada što je rekao. On je rekao da ga radi druga devojka. Činjenica je da je Gastoza zaintrigiralo, ali se vrlo brzo pokajao što je ušao u taj odnos. Nisu oni jedno za drugo - rekao je Mateja.

- Mi ne možemo da stastavimo tri dana, različiti smo, i to je moja greška. Mene su svi gledali kao đavola samo zato što sam joj rekao da uspori - rekao je Gastou.

Autor: N.B.