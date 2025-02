Ovo nikako niste smeli da propustite!

Kao i svakog četvrtka noć na velelepnom imanju rezervisana je za emisiju 'Gledanje snimaka'. Voditeljka Ivana Šopić zajedno sa ukućanima komentarisala je video- klipove koje su im bili pušteni.

Na samom početku, učesnici su imali prilike da pogledaju razgovor Ane Spasojević i Jelene Nedeljković Mrvice u kom Ana otkriva da Matora samo kupuje mir sa Munjom. Danijel Dujković Munjez saznao je da je njegova bivša devojka i majka njegovog deteta Stefani Grujić, izguila mleko od stresa, te se on veoma potresao zbog te informacije, pa ušao u novi konflikt sa Jovanom Tomić Matorom.

Tokom reklama su razgovarali Danijel Dujković Munjez i Bora Terzić Terza sa Markom Đedovićem o Jovani Tomić Matoroj.

Naredni video-klip koji je prikazan bio je sa pethodne žurke. Razgovor Sofi Tkačenko, Nenada Marinkovića Gastoza i Mateje Matijevića koji su bili u Rajskom vrtu i tom prilikom razgovarali sa Drvetom mudrosti.

Prva koja je dobila reč bila je Anđela Đuričić, a ona je na to rekla:

- Vidi se da priča sa nekim žarom, nešto novo što bi voleo da okusi i ja sam sigurna da će imati priliku da okusi. Njoj sve priča što je meni pričao. Sve iste rečenice i vidim ja kad on nju gleda, kao da je opčinjen njom. Sofi je negde bilo neprijatno sinoć, ali vidimo da joj sve prija na klipu. Volela bih što više klipova da vidim, to više verujem u stvari koje su mi ispred očiju - rekla je Anđela.

Nakon njenog izlaganja, isproviran onim što je čuo, Gastoz je odlučio da definitivno stavi tačku na njihovu ljubav.

Ukućani su takođe imali priliku da iskomentarišu odnos Anđele i Gastoza.

O ovoj temi u toku reklama, Nenad je porazgovarao sa Matorom.

Ukućani zajedno sa voditeljkom Ivanom Šopić, odgledali su naredni klip u kom je prikazan poljubac Dragane Stojančević sa Borom Terzićem Terzom, a voditeljka je odmah nakon klipa dala reč Sofiji Janićijević.

- Preslatki su. On je znao kako ću ja da reagujem na ovo, on se plašio da ga ja ne navučem, ali izgleda da je on mene navlačio. Ja bih volela da on ima što više drugarica, ali ja mu drugarica nisam - rekla je Sofija.

Nakon toga voditeljka je dala reč Mileni Kačevendi, a ona je komentarisala vezu Dragane sa bivšim rijaliti učesnikom, Markom Janjuševićem Janjušem.

Na narednom video prilogu prikazan je razgovor Milene Kačavende i Milovana Minića koji su opljuvali Ivana Marinkovića i Aleksandru Nikolić.

Aleks je tom prilikom komentarisala njen odnos sa Ivanom. Kao i o njihovom se*sualnom odnosu koji su imali. Nakon čega je naredni video-klip i pokazao sporni intimni odnos Aleksandre i Ivana, ona je posle svega ostala u suzama.

Na narednom video-klipu koji je prikazan je Bora Terzić koji uhodi Sofiju i Gastoza. Anđela je dobila reč da komentariše, a tom prilikom je rekla da je sigurna da bi između Nenada i Sofije bilo nešto da nisu u rijalitiju. Kao i da je on ostavio na uticaj njegove drugarice Matore. Te Anđelina reči dovele su Nenada do taččke pucanja, te je jasno svima stavio do znanja da je srećan što zauvek tavio tačku na njihovu vezu.

Naredni klip koji je prikazan doveo je do novog sukoba Matore i Munjejza, a glavni razlog kao i obično bila je njihova bivša devojka Stefani.

Na sledećem klipu prikazan je video gde Bora Terzić zabranjuje Sofiji komunikaciju sa Nenadom.

Sledeći prikazan klip je razgovor Nenada i Matore o Stefani Grujić. Munjez je došao do zaključka da je Jovana rođenje njegovog deteta iskoristila da uđe u rijaliti, te je između njih došlo do novog sukoba.

Stefan Karić i Jovana Tomić Matora porazgovarali su o Sofiji Janićijević i Borislavu Terzi, a Stefan je tom prilikom indirektno otkrio Matoroj da se još jedan muškarac pored Terze upecao na nju. Da li je Stefan pomislio na Gastoza ili pak na nekog drugog, ostaje nam da saznamo.

Aneli Ahmić i Luka Vujović sklopili su dogovor da budu samo drugari, ali čini se da u tome nisu mogli da ostaju istrajni. Naime Aneli je i ovog jutra došla kod Luke Vujovića na krevet, te su pali vreli zagrljaji.

Anđela Đuričić doručkovala je sama za stolom, a njoj se pridružio njen bivši dečko, Nenad Marinković Gastoz. Naime iako je Gastoz povukao prvi potez i prišao Anđeli kako bi spustio loptu, čini se da ni ona nije mogla da ostane imuna, te tako nije osmeh skidala sa lica.

Nenad je pred spavanje razgovarao sa Matorom o Anđeli i njihovom odnosu. Ona ga je savetovala kao pravi prijatelj, te mu je poručila da pokuša da spusti loptu sa bivšom devojkom i poradi na pomirenju.

