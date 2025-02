Lejdi Di razvezala jezik, pa žestoko oplela po Munjezu i njegovim bivšim devojkama: Drži se Ane, ti i ona ste na nivou zatvorskog... (VIDEO)

Nije ih štedela!

Bivša učesnica rijalitija Dragana Stretenović poznatija kao Lejdi Di veoma je aktivna na društvenim mrežama, takođe i po svom britkom jeziku i čestim komentarisanjem aktuelnih dešavanja u istom.

Ovog puta ona je spomenuta u kvizu za parove, a kroz priču je provukao bivši dečko Danijel Dujković Munjez.

Ona je objavila deo video-klipa, te napisala u opisu:

- Ono kad o meni pričate, a ni nisam tamo - započela je Lejdi, pa nastavila...

- Bravo Darko dobro si rekao sve kao da sam ja tamo, samo bih ja bila mnogo surovija. Barem nisam hvatala kofer da prenosim preko granice, niti sam se jeb*ala sa kim sam stigla, niti sam se napijala u Elita i držala prljav veš u krevetu kao sto si ti Aneli! Bolje ćuti i ne izigravaj sveticu, loše ti stoji, budi ku*a kakvi jesi! - napisala je Dragana, pa nastavila:

- Hahahaha u ljubav ti se klela... Voleo bi ti jer sam ja tvoja neprežaljena ljubav, al dečko nisam ti ja Stefani, Jovana, Sara, Ana, Aneli i Poršelina, pa da možeš da imaš nešto sa mnom! Nisam toliko jeftina da bih bila sa tobom koji nisi moj nivo! Al' ne može da me ne spomene jer me je i napolju proganjao, slao poruke po drugim zadrugarima, jurio me svuda. Odj*eb boli! Drži se Ane, ti i ona ste nivo zatvorskog se*a - napisala je Lejdi u objavi.

U kom kontekstu je spomenuta Dragana, pogledajte u video-klipu ispod:

Autor: K.K.