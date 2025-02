Nakon sukoba njenog sina Munjeza i Stefana Karića, oglasila se Goca Dujković!

Nedeljama unazad, život Jovane Tomić Matore bio je pod budnim okom javnosti, s obzirom na to da je zajedno sa Stefani Grujić sakrila Stefaninu trudnoću od svih, te nakon porođaja podržala svoju partnerku u odluci da Danijel Dujković Munjez, inače aktuelni učesnik "Elite 8" i otac Stefaninog deteta, ne bude upisan u Konstantinove papire kao otac, već da stoji "N.N."

Takođe, već nekoliko dana unazad, Munjez ulazi u verbalne okršaje sa Stefanom Karićem koji, sudeći po komentarima na mrežama i učesnika, staje na Matorinu stranu, te smo mi odmah pozvali Munjinu mamu, Gocu, koja je za naš portal prokomentarisala aktuelno dešavanje.

- To je njen drugar spolja. Nemam ništa protiv drugarstva njega i Matore, žena meni ništa nije kriva, nije kriva ni Danijelu ništa, krivac je, kao što je Danijel rekao, Stefani. Moraju njih dvoje da sednu i da pričaju. Ne mora ništa ni da je pita, devet meseci su skrivale...Karić me je šokirao! - rekla je Goca, a onda je nastavila:

- Zamerila sam samo savet: "preskoči", pa čekaj, blamirao se, osedeo, pa šta sada da preskoči?! To mi nije drugarski, korektno i nije fer. Neki dan je govorio da se strpi, sada da preskoči. On vrlo dobro zna šta priča i do čega mu je stalo, njemu je stalo do razgovora sa Stefani. Ona je njemu rodila dete, nas boli samo zašto "N.N."?! Dete treba da ima i mamu i tatu, a šta je između vas, to se ne mešam. Nisam opljuvala Matoru, samo sam rekla: "Svaka njoj čast što je smogla snage da uđe tamo u taj svet, a mami joj nema 40 dana". Mislila sam naravno na to da je smogla snage. Ja znam šta znači izgubiti roditelja, niti bih je povredila, mora neko da plati to gde joj tata boravi, pa sahrana...Ko god da me je pljuvao, može da jede go*na! Pojavljujem se samo zbog svog deteta, protiv Stefani i bebice nemam ništa, mi decu najviše volimo. Nije se rodio ko je narodu ugodio. Mi ovih mesec dana prolazimo kroz pakao, niko nam ne može nadoknaditi zdravlje! Kakav god da je on, najgori ili najbolji, on je moje dete, uvek ću stati iza njega! Sada stalno pratim, on ništa tamo loše ne radi, lepo se ponaša, kulturno. Kakav je to savet da skoči, pa ko će mu dati 50.000 evra?! Najbolje je da oni porazgovaraju.

Za sam kraj osvrnula se na Matorinu izjavu da razlog što je Munja upisan kao "N.N" zapravo postoji, ali da ona ne želi da ga iznese, jer kako kaže, to nije na njoj.

- Koji razlog?! Nikada nije bio u zatvoru, nikada nije silovao i tako dalje, koji je razlog?! On zaista nije kriv, kažu gluma, roditelji se kao foliraju, u dogovoru smo, kojem dogovoru?! PEt kila sam skinula, nas ovo boli! Čuj kao osudila Matoru, pa zašto ženu da pljujem, ušla je iz sebi poznatih razloga?! Sinoć čujem da je Stefani izgubila mleko zbog situacija, ne, nije zbog ovoga, čuće se tek. Nema tog razloga zbog kog ćeš uskratiti detetu roditelja. Nije to igračka, pa ga sakrij! Nema to razloga zbog kog nisi obavestila...Ja mu kažem da izađe malo u narod, nije izlazio iz sobe, plakao, a on meni kaže: "mama ja nju volim", to sam prvi put čula, a toliko sam veza imala - zaključila je Goca za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić