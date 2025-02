Sigurna sam da je znao, jer sam ja... Žana Omnia otkrila kad je ona saznala da Stefani NOSI Munjino dete, pa žestoko oplela po njemu (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Žana Omnia, gostujući u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji, prokomentarisala je najaktuelniju situaciju, a to je svakako skrivena trudnoća Stefani Grujić od Danijela Dujkovića Munjeza, koji je otac njenog deteta, dok nije njenom odlukom upisan u detetove papire, već stoji "N.N.".

- Sigurna sam da je on znao za njenu trudnoću. Po izlasku, ja sam prva prokomentarisala kako je Stefani kod kuće, održava trudnoću i nosi Munjino dete, iz meni nekog bliskog izvora. Čula sam da su me pominjali tokom rijalitija, meni Đedović ništa nije rekao, meni je rekao neko ko je blizak Matoroj i Stefani. Ja ne mogu da kažem da je Stefani nešto kriva, Munja je to znao...Sada sam sigurna da nije želeo da se informiše i da se na pravi način zaintresuje za trudnoću, a samim tim pravdam što je Stefani htela da sakrije, da bi zaštitila sebe u trudnoći i kako bi se beba rodila živa i zdrava. Ne može niko da me ubedi da nije slutio, jer sam ja ta koja je bila učesnik...Već je bio kraj rijalitija, bila je Anelina trudnoća, Milicina trudnoća, pa je uspela da sakrije. Znao je da je pravio dete i da je postojala mogućnost, nakon toga je čuo moje izjave, izjave još par ljudi, ali mislim da definitivno nije hteo obavezu. On meni nije jedan od omiljenih likova, nemam jedan komentar da kažem nešto lepo, ali ima prava da se izbori i dogovori, da pokuša - rekla je Žana, a onda je dodala:

Munja je jako nevaspitan, pokazao je da ne zna da poštuje žene, pokazao je da nije ničiji prijatelj, izdao je svakoga unutra. Pokazao je da je totalno neodgovoran, čula sam da je Ena komentarisala Munjine istopolne veze, to isto mogu da potvrdim. Naravno da sam načula i to se zna, čim je on to tako lagano prihvatio, a da ne zna da je Stefani trudna i da se Matora naziva ocem deteta, meni je to malo apsurdno. Mislim da nije dostojan sebe.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić