Milosava rešeta na samom startu: Iznela nikad prljaviji veš o Milovanu Miniću, pa priznala da jedva čeka da se s njim suoči! (VIDEO)

Milosava Pravilović večeras će ući u ''Elitu 8'', nikad spremnija da se sukobi sa mnogim učesnicima, a sada je sa Darkom Tanasijevićem porazgovarala o Milovanu Miniću. Milosava je iznela prljav veš o bivšem zetu, a zasigurno je da će ova priča dobiti potpuno drugi epilog kada se njih dvoje budu našli večeras oči u oči.

- Kako ste? - upitala je Ana.

- Odlično - rekla je Milosava.

- Da li ćete raskrinkati Milovanovo pravo lice? - upitao je Darko.

- Naravno, zato sam i tu. Celu istinu ću da iznesem, on sve laže - rekla je Milosava.

- Šta sve mislite o Ivanu Marinkoviću? - upitao je Joca.

- Ja ne mogu da krivim Ivana što je imao odnos sa Aleksandrom, oni su bili u vezi i to je normalno. Aleks je jako osetljiva, pričaćemo u vezi toga svakako - rekla je Milosava.

- Vi o Ivanu niste promenili mišljenje na gore, čak ih i dalje podržavate? - upitao je Darko.

- Tako je. Strašno mi je što su Aleksandra i Jelena zaratile zbog Ivana - rekla je Milosava.

- Kakav je Milovan čovek? - upitao je Darko.

- Jedan jako loš čovek. Ja sam i ranije upozoravala Aleksandru na njega, sve što je radio Aleksandri, petljao je i sa ženom. Bilo je tu još žena. Taj čovek ima neki problem čim je radio neke stvari pre Aleksandre - rekla je Milosava.

- Je l' moguće da ona vas kao majku ne posluša? - upitao je Darko.

- On je toliki manipulator da to svet nije video, ali ona je takva. Ona je njemu verovala puno, ali ona mene nije slušala. Ona je htela da pobegne od njega, nije bio dogovor između njih da i on dođe ovde. U njemu nema ljubavi, on je imao dugove i shvatio je da je ovo jedino rešenje da na kontu nje uđe - rekla je Milosava.

- Čime se on bavio, pa je upao u dugove? - upitao je Joca.

- Nekim bit koinom, zbog toga je u dugovima. Moram da vam otkrijem da sam ja pustila dete da ode na produženi vikend kod Uroša, a Milovan je mene nazvao i pitao me: ''Ko si ti?'', ja sam baka tom detetu. On je mrzeo Uroša i mrzi ga još uvek. Milovan je zvao Uroša da reše sve stvari, ali Uroš je gospodin čovek. On je dobar otac, brine o detetu - rekla je Milosava.

