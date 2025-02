HIT!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević nastavio je svoj razgovor sa Milosavom Pravilović, a ona je ovog puta raskrinkala Milovana Minića da je radio na crno i migrantima naplaćivao pljeskavicu po 50 evra.

- Milovane, setimo se Aleksandrinih priča o Milosavi pre nego što si ti bio tu - rekao je Darko.

- Tako je, a to je samo malo što je ona ispričala o svojoj mami - rekao je Milovan.

- Kakve ste kombinacije radili vas troje? - upitao je Darko.

- Ne naravno. To što se priča za banku, to nije istina. Ja sam digao kredit koji sam vraćam od 400.000 dinara - rekao je Milovan.

- Kako imaš ti para da svojoj tašti plaćaš dom, a onda na njeno ime dižeš kredit? - upitao je Darko.

- Ja radim sezonske poslove, ja letos imam mnogo para, pa se zimi krpim. Ja sam svojoj tašti pomogao zato što mi je draga, ona bi meni sada dala svoj život - rekao je Milovan.

- Kod mene je naprimer jaje 15 dinara, kod mojih koka. Kod njegovih koka je 15 evra dva jaja. On je 50 evra prodavao jednu pljeskavicu. 20 evra prenoćište, on za dan uzme 400 evra. On je migrante preveslao - rekla je Milosava.

- Da li je on radio na crno ili je imao smeštajne jedinice? - upitao je Darko.

- Radio je i na crne i na bele. Njegov tata ga je zvao kod mene kad je bio i rekao: ''Skloni tih par ljudi odmah, da ne bi imao probleme sa zakonom'' - rekla je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.