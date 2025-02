Skandalozni detalji: Evo kako je radila Milosavina javna kuća i koliko je devojaka bilo u njoj, progovorila i o danima u zatvoru! (VIDEO)

Muk u Beloj kući!

Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Milosavom Pravilić o njenoj prošlosti i držanju javne kuće.

- Koliko dugo ste držali javnu kuću i kako ste ušli u taj biznis? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ja sam primila jednu devojku da stanuje kod mene, došla sam u Suboticu da normalno živim. Ona je meni rekla da radi masažu i pitala me je da radi. Bile su tu dve sobe kod mene, a on je rekao osam, to su gluposti. Mene baš briga za masažu, neka radi šta hoće. Ona mi je rekla da dam oglas, ona je dovela i drugaricu. Nisam gledala šta rade, a ona su dale ideju. Moja drugarica koja je umrla je rekla da će to da radi. Držala sam kafić, one tamo nikad nisu ušle. Ja sam pustila njih da one rade, a ja sam bila posrednik. Mogla sam da ne odem nijedan dan u zatvor, ali sam rekla da ću da idem. Mogla sam da uzmem nanogicu, ali sam rekla da ću da odgovaram za to - rekla je Milosava.

- Je l' ste vi uzimale procenat jer ste im dale prostor? - pitao je Darko Tanasijević.

- Da. Ja sam kuvala, prala čaršafe, bili su ručkovi, kupovala sam im brushaltere. Devojke su dolazile na smenu budu tri, pa odu, a dođu četiri. To je bilo do nekih pola devet, nikad noću. Ja nisam dala noću, jer sam ih štitila. Nikad to nije noću bilo. Ja neću nikog da prozivam, ali to je danas normalno - nastavila je Milosava.

- Kako ste vodili socijalni život i gde vam je dolazila unuka? - pitao je voditelj.

- Nikog nije bilo. Ja njih nisam gledala, jedna devojka je bila zadužena da se javlja na telefon, a ja sam i to preuzela. Nas niko nije hapsio, meni su napisali posredovanje u prostituciji. Unuka tu nije dolazila, neću da pričam neke stvari. Ja sam bila osam meseci, završila sam to i bilo mi je super i ekstra - pričala je ona.

- Ona laže. Javljala se na telefon, bila je madam i nju su te žene prijavile, a ovo je priča koju je advokat odradio. Ja slušam i ne verujem. Ona je imala dve ili tri različite lokacije. Ona je zaboravila beogradski put gde sam ja odlazio. Ja nisam išao da konzumiram usluge, nego njoj nešto da uradim, a ona se tako revanširala. To se desilo u njenoj kući - umešao se Milovan.

- Milosava, da li ste imali više ekspozitura javnih kuća? - pitao je Darko Tanasijević.

- To je laž, može da se potvrdi. On laže, laže te lokacije. Ja sam bila glavna i to je bilo posredovanje u prostituciji - odgovorila je ona.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: A. Nikolić