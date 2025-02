NOĆAS JE GOREO BALKAN: Milosava svojim ulaskom pomrsila Milovanu konce, Peja i Ena zaratili kao nikad do sada, Gastoz jednim gestom pokazao koliko mu je stalo do Anđele!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Petak je rezervisan za emisiju ''Pitanja novinara'', ali je voditeljka Ana Radulović na samom početku večeri koja je za nama, otkrila da će Bela kuća postati bogatija za još jednu osobu, a reč je o Milosavi Pravilović, mami aktuelne učesnice Aleksandre Nikolić.

NJen ulazak u ''Elitu 8'' izazvao je veliku pažnju, a sasvim sigurno su predstavnici sedme sile, novinar Pink.rs portala, Darko Tanasijević i negov kolega sa RED portala Jovan Ilić, doprineli tome da istina izađe na površinu i obelodane se mnoge stvari.

Milosava Pravilović na samom ulasku u studio pokazala je da je nikad spremnija da se sukobi sa mnogim učesnicima, a sa Darkom Tanasijevićem porazgovarala je o Milovanu Miniću. Milosava je iznela prljav veš o bivšem zetu.

- Kakav je Milovan čovek? - upitao je Darko.

- Jedan jako loš čovek. Ja sam i ranije upozoravala Aleksandru na njega, sve što je radio Aleksandri, petljao je i sa ženom. Bilo je tu još žena. Taj čovek ima neki problem čim je radio neke stvari pre Aleksandre - rekla je Milosava.

Milosava Pravilović otkrila je da je Milovan Minić podigao kredit na taštino ime, te je optkrila da li se čuje sa njegovom još uvek zakonitom suprugom.

- Ona je podnela. Milovan je čovek koji se trpa. Šta će njoj takav čovek? Ja ne mogu da tvrdim da je taštu kljukao lorazepamima, ali znam da je testament sklopljen i da je on naslednik. Žena je bolesna, nije sposobna da odlučuje. To će ćerke da reše, ona je njihova majka. On je podigao kredit od 400.000 dinara na taštino ime. Kad je ulazio ovde žena mu je tražila karticu od mame, a on joj je tad rekao da je podigao kredit - govorila je majka Aleksandre Nikolić.

- Da li se čujete sa njegovom bivšom ženom? - upitala je Ana.

- Ne bih o tome. Kad je pitala gde su pare, on je rekao da je uložio u brod. On nema ništa, jednu iglu nema. Njegova žena je divna i za primer. Onako nešto varati... Ona meni kao da je ćerka, to je sramota - rekla je Milosava.

Milosava Pravilović šokirala je učesnike kada se pojavila na vratima Bele kuće, te su svi gledali u reakciju Milovana Minića, koji je pozeleneo od muke.

- Je l moguće? Mama, jao mama - rekla je Aleksandra.

- Podrška, sam tvoja. Mnoge pozdravljam sa ćao, a neke ovako - uradila je Milosava dobro poznat pokret rukom.

Milosava Pravilović je potom uručila Milovanu Miniću poseban poklon, koji je sve šokirao i ostavio bez teksta.

- Mislim da ste se prepoznali za koga ovo važi. Pošto si zasr*o i usr*o se, čeka te šleper toalet papira - rekla je Milosava.

Milosava Pravilović na samom startu zaratila je sa Milovanom Minićem, a on je u jednom momentu čak i zaurlao na nju iz petnih žila. Milosava nije imala pardona, te je Milovanu sve sasula u facu, a kako će se ovaj sukob odvijati, ostaje nam da ispratimo.

- Dolazim iz Subotice, ali to je jedno mesto malo, Žednik. Penziju sam stekla iz kancelarije, radila sam šest, sedam poslova. Ako se jednog dana legalizuje prostitucija, biću baba od 90 godina koja će držati javnu kuću - rekla je Milosava, pa dodala:

- Ja sam preko veze sredio da ode dete kod Uroša - rekao je Milovan.

- Nemoj dete pominjati, džukelo jedna. Nemaš više ženo majmune, dala ti je pedalu. Đ*ku si hteo da prodaš za 3000, đok*cu tvoju, p*deru jedan. G*vnaru jedan. On je podigao 400.000 na kamatu, je l' si ženi prokockao kola od 15.000 evra? - rekla je Milosava.

Majka Aleksandre Nikolić, Milosava Pravilić, uselila se u Belu kuću i odmah napravila opšti karambol. Ona se obratila pojedninim cimerima i razgovarala sa svojom ćerkom.

- Eto tebi Milovan, ona(Sofija) je zmija sa dve glave, j*bo te on. Đedović mi se ne sviđa jer se izvlači, ali ja ne mogu da mrzim - rekla je Milosava.

- Šta ja kažem za Aleksandru? Je l' je pljujem? - pitao je Đedović.

- Pa svakoga... Ovo su mladi ljudi, pa ajde da čujemo naš starije. Mladim devojkama ništa ne treba da se zamera. Ne treba decu da napadamo i vređamo k*ravele. Nije ni ova moja sjajna, ne zna da pusti - govorila je ona.

Milosava Pravilović žestoko je potkačila Nenada Macanovića Bebicu, ali nije ostala dužna ni Jeleni Ilić koja je ratovala sa Aleksandrom Nikolić, pri čemu su pale žestoke uvrede na račun Aleksandre.

- Moram da kažem da sam ja došla sa metlom, a ti se sa metlom vraćaš u svoje selo, ne kod Ivana - rekla je Milosava za Jelenu.

Voditelj Darko Tanasijević na samom početku emisije "Pitanja novinara" razgovarao je sa Milosavom Pravilović, koja je tek ušla u Belu kuću.

- Rekli ste da ulazite da otkrijete istinu o Milovanu i da je o Aleksandri, vama i vašem privatnom životu sve lagao. Zašto on toliko laže, kako vi lažete? - pitao je Darko.

- On sve laže. On kaže da je Aleksandra sekla vene zbog njega, da ga je proganjala i zvala sa drugih brojeva telefona. Rekao je da je njegova žena bila na aparatima, da je pila lekove. Ona je lepa, fina i pametna žena. Ona je podnela zahtev za razvod braka, on je lagao moju Aleksandru na sudu. On nikad nije hteo da se razvede, ta tema nikad nije bila u kući. Marijana je podnela zahtev za razvod braka. On je pričao Marijani kako je Aleksandra sekla vene i kako ga je proganjala - govorila je ona na samom početku.

- Vi ste u kontaktu sa Marijanom, kako ste stupili u kontakt? - upitao je Darko Tanasijević.

- Lepo, pijemo i kafu. Ona je bila kod mene kući. Marijana ne može da veruje. On je Aleksandru poslao u Tetovu, a Marijana je radila na bazenu. On da bi to sakrio je poslao Aleksandru u Tetovo - pričala je Milosava.

Voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Milisavom Pravilović, koja je odgovorila na mnoga pitanja, ali i žestoko zaratila sa Milovanom Minićem, a u sukob se umešala i Aleksandra Nikolić.

- Vi ste rekli: ''Milovan je poslao Aleksandru u Tetovo da bi njegova žena mogla da radi na bazenu'' - rekao je Darko.

- Tako je - rekla je Milosava.

- Laž, ona sama je želela da ide s njom - rekao je Milovan.

- Ajde ćuti, nisi mogao da prodaš svoj smoki ni za 3000. Moram da odam ovo. Radila je jedna mala kod njega, zarađivala je kod njega 20 evra dnevno. On njoj dao 500 evra za rođendan. Pa koja je to radnica da može da ide odmah na more, pa joj daje pare za rođendan?! - upitala je Milosava.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Milosavom Pravilović, koja je tek ušla u Belu kuću. U programu je nastao opšti haos zbog detalja koje su ona i Aleksandra Nikolić iznele o Milovanu Miniću.

- Da li je Aleksandra imenovala neku Maju Dobrilović? - pitao je Darko Tanasijević.

- Jeste, bio je sa njom i abortirala je njegovo dete - rekla je Aleksandra.

- Postoje ljudi koji to mogu da dokažu - dodala je Milosava.

Voditelj Darko Tanasijević nastavio je svoj razgovor sa Milosavom Pravilović, a ona je ovog puta raskrinkala Milovana Minića da je radio na crno i migrantima naplaćivao pljeskavicu po 50 evra.

- Kod mene je naprimer jaje 15 dinara, kod mojih koka. Kod njegovih koka je 15 evra dva jaja. On je 50 evra prodavao jednu pljeskavicu. 20 evra prenoćište, on za dan uzme 400 evra. On je migrante preveslao - rekla je Milosava.

Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Milosavom Pravilović o njenoj prošlosti i držanju javne kuće.

- Da. Ja sam kuvala, prala čaršafe, bili su ručkovi, kupovala sam im brushaltere. Devojke su dolazile na smenu budu tri, pa odu, a dođu četiri. To je bilo do nekih pola devet, nikad noću. Ja nisam dala noću, jer sam ih štitila. Nikad to nije noću bilo. Ja neću nikog da prozivam, ali to je danas normalno - nastavila je Milosava.

Jelena Ilić zaratila je sa Milosavom Pavilović, te je došlo do veoma teških reči.

- Ostala sam bez teksta, zaista ne znam šta da ti odgvorim. Njena pojava i elokvencija, svima nam je baš zabavno. Ovo je zona sumraka, ima taj stil govora i oblačenja. Kakva majka, takva ćerka - rekla je Jelena.

- Ma i ti si do jaja - rekla je Milosava.

Darko Tanasijević tokom emisije "Pitanja novinara" pozvao je Milenu Kačavendu kako bi iznela svoj sud o ulasku Milosava Pravilić i haosu koji je napravila u Beloj kući.

- Pratim... Možda ćemo nas dve da popijemo kafu, pa nešto čujem. Čućemo njenu stranu priče, pa ćemo da vidimo kakve ću zaključke da donesem. Za sad Milosava i ja širimo grupu lažnih baba, a dugalićka je sektor za prasetinu - govorila je Milena.

Jovan Pejić Peja prišao je Eni Čolić i iz čista mira je ispolivao mlekom koje je bilo na stolu, a ona mu je odmah uzvratila i zalila ga kafom.

- Kakav debil debilksi - besnela je Ena.

Jovan Pejić Peja i Ena Čolić žestoko su zratili jer je ona od Danijela Dujkovića Munjeza uzela mleko, zbog čega joj je on oteo i ispolivao je.

- Ispolivao me je celim litrom mleka. Idi treniraj sa Sofi, j*bem li ti mamu - urlala je Ena.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Enu Čolić kako bi progovorila o haosu sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Šta je ovo bre?! Polomio sam se u Odabranima, ona me izdala i prodala - rekao je Peja.

- On je danas trenirao sa Sofi, je*em li ti mamu - rekla je Ena.

Tokom emisije "Pitanja novinara" došlo je do žestokog sukoba između Ene Čolić i Jovana Pejića Peje, a Darko Tanasijević pokušavao je od njih da sazna zbog čega je došlo do ovog preokreta u njihovom odnosu.

Tokom rasprave Ene je ucenila Peju da će otkrili zbog čega je polomio ruku, a on je priznao da se to desilo kad su mu se majka Zlata Petrović i devojka posvađale.

- Pejo, što su se tad posvađale tvoja majka i devojka, pa si imao takvu reakciju? - upitao je Darko Tanasijević.

- Imao sam odnose sa devojkom, hteo sam da postanem otac, a posle toga smo kupili pilulu za dan posle, a moja majka je mislila da ona hoće da pobegne od mene. Nikakav problem, ujutru smo rešili - pričao je Peja.

Voditelj Darko Tanasijević nastavio je da razgovara o problemima koji najviše utiču na Enu Čolić i Jovana Pejića Peju.

- Tvoji bivši su ti titrali jajca, ja to neću. Najveći problem je što sam ja njoj rekao: ''Kad budeš kao Anđela, tad ćemo pričati'', a ona mi je odgovorila: ''Kad mi budeš kao Gastoz sredio vino, možemo da pričamo'' - rekao je Peja.

- Pa normalno - rekla je Ena.

- Njen stil života je najveći problem u ovome. Ja nikom nisam uzeo da molim da bih dao nekome pivo, nisam išao kod Drveta - rekao je Peja.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" dao je reč Aneli Ahmić kako bi prokomentarisala sukob koji su imali Ena Čolić i Jovan Pejić Peja.

- Očigledno nešto postoji između Munje i nje, kad je posle svega išla da ga pita da joj napravi kafu i da trenira sa njim. Ona se sad vadi na Sofi, kao da on trenira sa njom. Ona ovog dečka pravi budalom. Nema veze što on mene napuši da odbrani nju, to tako i treba. Ja nikako ne mogu da stanem na njenu stranu jer ona nije u pravu. Ona njega direktno izbacuje iz takta i ubacuje ga u problem. Ona priča kako vaspitava sina na najbolji način, kako? Ponašanjem koje je ovde prikazala? - govorila je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" dao je reč Jovani Tomić Matoroj kako bi prokomentarisala sukob koji su imali Ena Čolić i Jovan Pejić Peja.

- Danas sam ga srela, rekla sam Peji: ''Ne treba ti ovo, ne trebaju ti svađe i rasprave''. On je meni najdraži od svih novih učesnika, smatram da mu je Baki najbolji drug u kući i ne sviđaju mi se mnoge stvari u ovoj kući. On je daleko ispravniji po onome što sam ja videla napolju. Apsolutno treba da mu smetaju ove stvari. Ja sam primetila da se ona danas meni obraća najnormalnije, Ena mi je rekla: ''Kad me malo bolje upoznaš, promenićeš mišljenje''. Ja sam ovakvu sliku stekla i stojim iza svog mišljenja. Nisu u pitanju zajednički drugari, nije u pitanju tvoj bivši dečko za kojeg kažeš da ste bili u ozbiljnoj vezi, a on tvrdi drugačije. Danas mi je rekla: ''Ne mogu da ti kažem još nešto kako je bilo'' - rekla je Matora.

Voditelj Darko Tanasijević pokrenuo je novu temu u emisiji "Pitanja novinara" i pozvao je Anđelu Đuričić, kako bi sa njom razgovarao o svim problemima koje ima sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Rekla si da Gastoz priča sa posebnim žarom i da jedva čeka da okusi nešto novo? Da li to znači da su se stvarno obestinili tvoji strahovi? - pitao je Darko.

- To je to što sam rekla da sam imala u podsvesti. Nisam hteka da se vežem, pa da ne bude stvarno ovako kako se obestinilo. Prepoznala sam to, ne mogu da slažem. Prepoznala sam da mu je to kao sa mnom na početku i da bi voleo da posveti vreme tome što mu je zanimljivo - govorila je Đuričićeva.

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Anđelom Đuričić o njenom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Samo poslednjih sedam dana mi je bilo potrebno da sklopim sliku da je možda bolje da verujem svemu što se desilo, a ne onome što želim ja da verujem. Kao što smo se spojili, tako ćemo se i razdovojiti - rekla je Anđela.

- Kako gledaš na to što je rekao: ''Ja ne želim sebi ovo da oprostim, žao mi je što nisam uspeo da Anđeli da pružim ono što želi''. Da li misliš da je to stvarno mislio ili mu je to neka vadilica? - upitao je Darko.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom o njegovom ljubavnom krahu sa Anđelom Đuričić.

- Nažalost ne ide ka gore, svakim danom nije to to i nije vruće. Šta radimo iz šupljeg u prazno? Već smo pet meseci ovde, ne mogu da krivim ni nju, a ni mene - rekao je Gastoz.

- Je l' ti dosadila? - pitao je Darko Tanasijević.

- Nije mi dosadila, ubila nas je monotonija. Pitao sam je pre neki dan šta smo poslednje zajedno radili, a ona nije znala da odgovori. Nisam mogao nikako više da izazovem veliku sreću kod nje. Gubim se i ja, šta da radim? - pričao je Gastoz.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu kako bi progovorio o svojoj vezi sa Anđelom Đuričić, za koji je istakao da se umorio.

- Ja sa Sofi pričam manje nego sa Sofijom. Ja nikada nisam rekao da tri, četiri minuta sa Sofi je meni lepše nego sa Anđelom. Mi nismo proveli više od tri minuta. Mislio sam na to da je Sofi stalno raspoložena i nasmejana, a moja devojka je stalno u grču i namrgođena - rekao je Gastoz.

- Je l' misliš da je Anđela trebala da oseti sama kad da promeni neke stvari? - upitao je Darko.

- Konstantno je gruba i kruta, to nekad ubije čoveka - rekao je Gastoz.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" dao je priliku takmičarima "Elite" da prokomentarišu odnos Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić.

- Ne možemo i stvarno ne želim... Izlazim iz crveog i žao mi je kad budem grub i kažem stvari za koje mi posle bude krivo - rekao je Gastoz, a onda je Darko pozvao Sofi Tikačenko da razgovara sa njom.

- Ja ne smatram da sam krivac u njihovom raskidu, ovo nije prvi raskid, a ni poslednji ako žele da se pomire. Neka nađu kompromise, neka se mire, grade nešto ako osećaju da vole jedno drugo - rekla je Sofi.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Borislavu Terziću Terzi kako bi prokomentarisao raskid Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, ali i o svom odnosu sa Sofijom Janićije.

- Ja sam pre neki dan komentarisao da je ružan postupak prema Anđeli, ali opet svi mi koji pijani idemo kod Drveta se malo više opustimo i kažemo reči koje nam ne priliče. Možda je ovo kap koja je prelila čašu, ali mislim da je tu bilo mnogo više ponižavanja Anđele sa njegove strane. Takođe, on je njoj zamerao neke svađe, a ona to nije promenila. Mislim da nisu jedno za drugo, ispada kao da ima netrpeljivost u vezi. Anđela je mnogo drugačiji tip od Gastoza. Ja njega svaki utorak istog, njoj smetaju neke stvari. Trebaju da sednu i popričaju - rekao je Terza.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Sofijom Janićijević o njenom odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Zbog čega birate da vam ponos i inat budu važniji od onoga što osećate? - pitao je Darko Tanasijević.

- Nije ponos, nego stvari koje su se desile. Malo smo se ohladili, postoje emocije, ali malo smo se ohladili i nije u žaru kao nekad. Sad kad bismo ušli bilo bi glupo, bar u ovom momentu, jer nije isti žar i strast kao ranije. Ja to tako vidim jer svaki dan se ovde nešto menja. Ne sviđa mi se kad se ogradio od mene, kad nije razgovarao sa mnom, kad nije stao u moju zaštitu, kad je pokazivao polni organ Kristini, kad se ljubio sa Draganom. Ako ti se jedna osoba sviđa tu nema dalje. Ne može jedan dan jedna, pa druga i treća - pričala je Sofija.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Draganu Stojančević kako bi progovorila o svojoj vezi sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Što nisi priznala da si bila sa Janjušem? - upitao je Darko.

- Pa nisam imala potrebu, da ne bi bilo da sam ušla na kontu njega. Mi nismo bili dugo zajedno, čuli smo se odmah po njegovom izlasku - rekla je Dragana.

- Aneli ti je juče rekla: ''Baš će on da bude sa tobom, ti si mutava plovka'' - rekao je Darko.

Voditelj Darko Tanasijević pokrenuo je novu temu u emisiji "Pitanja novinara" i pozvao je Jovanu Tomić Matoru kako bi sa njom razgovarala o situacijama koje su se desile nakon njenog ulaska u "Elitu" i odnosu sa Danijelom Dujkovićem Munjezom.

- Matora, da li je Stefani izgubila mleko zbog Munje i njegovog ponašanja ili vaših turbulencija? - pitao je Darko Tanasijević.

- Zbog komentara ono za Zolu, pa Mrvica, pa da li je ovako ili onako... Sve što je tih dana usledilo. Neću da lažem, verujem da i naša rasprava ima udela - rekla je Matora.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Danijelu Dujkoviću Munjezu kako bi progovorio o Jovani Tomić Matoroj i Stefani Grujić.

- Ništa joj ne verujem. To što je ona izgubila mleko, znači da nije bila toliko brižna trudnoća. Meni nije ni kuvalo u stomaku kad je Matora ušla, nisam osetio potrebu ni da pričam sa njom. Meni će Stefani reći sve što bude imala, ako ne onda ćemo ići na sud. Ne razmišljam o pravnom putu jer je Stefani inteligentna i znaće šta je za naše dete najbolje. Kad ja znam da je Stefani ostala bez mleka, ja smatram da je tu bilo itekako problema - rekao je Munjez.

U emisiji "Pitanja novinara" Jovan Ilić razgovarao je sa Aneli Ahmić, kako bi sa njom pričao o sukobu koji je imala sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Realno mislim da je nešto drugo. On je rekao pravo mišljenje o meni tom svađom. On je rekao da sam napala Anđelu, a ja Anđelu juče nisam napala. On je izneo pravo mišljenje. Ja sam rekla da je on podg*zna muva i da komentariše kako i Đedović. On je rekao da sam ljubomorna da će Anđela da ispadne žrtva i da ja neću pobediti. Hteo je da pokaže da sam ja lažna žrtva, pa je pokazao da me je lažno branio. On je mene ovde šutnuo i odj*bao. Ja mu se obratim u prolazu, on meni preko k*rca odgovori, ni ne gleda me u oči. Sve je počelo iz odnosa njega i Teodore, kad sam ja rekla da je ona f*fica. Ona je pre toga meni rekla da joj se napušim k*rcam, Bebicu sam branila svim srcem i zalagala se za njega. Ja više neću da budem žrtva, nego zlobnica kao neki. Ja sam videla juče da je Gastozu teško i on je zbog toga mene napao. Ja sam videla par dana da mu je teško i počeo je da gazi Gastoza samo jer zna da će još neko da ga gazi. Ja ne gazim ljude kad ih svi gaze i pronađem nešto dobro, pa stanem na stranu osobe kad vidim da joj je teško. Videla sam da mu je teško i smatram da sam sve bila u pravu što sam juče rekla za Gastoza. Što bi meni išlo u prilog da mislim da će Anđela biti žrtva, možda je Gastoz? Ja idem kako ja smatram i kako vidim situaciju, a ne mora da znači da sutra opet neću stati na Anđelinu stranu. Ja mislim da sam komentarisala realno i Milena je rekla da se slaže sa mojim stavom. Mislim da sam dala normalan komentar i da nisam pljuvala Anđelu. Kako god okreneš neko će biti nečije žrtva jer su oni u vezi, tako da mi to ne pije vodu i mislim da je samo hteo da me ogadi narodu - pričala je Aneli.

Joca Novinar podigao je Ivana Marinkovića i Aleksandru Nikolić kako bi progovorili o završnici njihovog intimnog odnosa zbog koje su žestoko zaratili.

Jovan Pejić Peja doneo je odluku da napusti krevet u kom je spavao sa Enom Čolić, zbog čega je došlo do njihovog novog sukoba.

Nenad Marinković Gastoz doneo je odlulku da nastavi svoju borbu za bolji odnos sa Anđelom Đuričić, pa joj je nakon emisije "Pitanja novinara" u kojoj su imali žestoku svađu spremio večeru.

- Je l' su dobri? Od srca su - rekao je Gastoz.

Autor: S.Z.