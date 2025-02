Milica Kemez, bivša zadrugarka i voditeljka RED televizije, gostujući u emisiji "Pitam za druga" potvrdila je da se ona i Bora Santana razvode!

Kako je otkrila Milica Kemez, oseća se super, tj. onoliko koliko može da bude super, s obzirom na to da je naišao loš period za nju.

Kako je Milici Kemez kada je sama, kada se ugase kamere? - pitala je voditeljka.

- Super, odmaram...Ne teram ja inat nikome, trudim se da budem super šta me je sve snašlo. Ja nisam želela da se o tome priča i piše, dugo smo i krili i dugo smo i uspeli da sakrijemo, s obzirom da znamo kako se to jako brzo rasplamsa - rekla je Milica.

Ko je prvi dao izjavu za medije? - pitala je Anastasija.

- Niko nije dao izjavu za medije, postoji krtica u celoj ovoj priči koja je dala ovu priču u javnost...Vodila sam program u jednoj porodici, na nekom slavlju, posle toga je krenulo to. Niko nije željan medijske pažnje, niti priče, imali smo je i previše. I Bora i ja smo ljudi koji su vredni i radni, borili smo se za život, nema lepše od toga kada dvoje ljudi krenu da grade život...Da smo znali nešto, ja bih našla stan ili bih nešto isplanirala, ne bih bilo ovako. Te krtice su njega savetovale protiv mene. Odluku sam ja donela, otišla sam od kuće. Ja sam otišla u hotel za majstore, s obzirom da je 30. decembar, sve je bilo krcato. Zvala sam ga i pitala: "Je l' imaš neku sobu da se sklonim?", trebalo mi je pošto je izbila neka svađa, posle sam otišla par dana kod sestre, pa sam ko skitara najveća tamo-ovamo, otišla sam privremeno kod drugarice i eto, sada sam se smestila, iznajmila sam stan - rekla je Milica.

Je l' zvanično kraj? - pitala je novinarka.

- Pokušavaju mene da ocrne...Pominju se moji bivši momci, na koje sam zaboravila da postoje, pišu mu da sam išla da se viđam s njima dok sam bila s Borom, da sam odlazila po hotelima i motelima. Sada svi znaju, gde su oni bili pre?! Ja prljav veš iz svog braka neću iznositi, pričam isključivo o sebi, ono što sam ja nalazila, šta sam ja praštala, ne želim da pričam, pričaćemo o meni - rekla je Milica.

Je l' moguće da Bora nekim ljudima sa strane poveruje, a sa tobom je živeo i zna bukvalno kako dišeš? - pitao je Joca.

- Iskreno da kažem, mogli ste da vidite kako je izgledao moj život. Kučići, kuvanje, salon, sestra, niti sam izlazila u grad, u izlascima niste mogli da me vidite, noći sam provodila sama kod kuće, tako da mogu da pričaju i pišu šta god hoće. On je bio moj izbor sve ove godine, mogu da kažem da smo oboje bili vredni i radni...Vraćeno je sve, otišli smo kod notara, rešili smo da sve što je njegovo, vratila sam mu. Ne želim ništa što je stečeno u braku i što je njegovo da uzimam, ja se nisam iz interesa udavala, a ove krtice mu pune glavu kako ću nešto da mu uzmem, mislim ne da otuđim, jer meni to po Zakonu pripada, ja sam se odrekla svega i ako sam još nešto dužna, ja ću da vratim...Mi smo sve u braku ulagali barabar, kada se sve složi, možda postoji ta cifra da je on više uložio, ako treba i tu cifru ću da vratim - rekla je Milica.

Autor: Nikola Žugić