NAGLI PREKID PROGRAMA! Bora Santana HITNO reagovao, usledio sukob s Milicom Kemez u emisiji: Plac sam potpisao u braku i to je MOJA GREŠKA (VIDEO)

Usred razgovora sa voditeljima, u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji, Bora Santana nije mogao da prećuti, te je poslao Joci novinaru poruku, koju je Joca pročitao, te je usledio verbalni sukob.

- Meni sve vreme Bora piše: "To je laž! Prvo to što je meni prepisala je moj plac, kao i drugi pre braka, a taj drugi sam potpisao u braku i to je moja greška. Taj jutjub kanal sam imao i pre nego što je ona radila i sve pare od kanala su uložene u temelj koji košta 10.000 evra, ja joj ništa nisam uzeo" - pročitao je Joca.

- On nije razumeo šta sam ja rekla, to što je njegovo mu je vraćeno, iako mi to po Zakonu pripada. Ne znam koji deo mu nije bio jasan?! - rekla je Milica.

- Kaže Bora: "Ništa nije stečeno u braku, pre braka su oba kupljena" - pročitao je Joca.

- Ne želim da se raspravljam, objasnila sam lepo, sedeli smo sa advokatom, ne znam kojim jezikom da mu objasnim. Je l' vidite kome su bitne finansije i ko o tome priča. Sve što je uradio je prebacivao, lepo sam mu rekla, mene ne zanima ni novac od svadbe ni od jutjuba, ja dinar nisam uzela. Dodao je za temelj i za plac - rekla je Milica.

- Bora je rekao da te nije bilo kod kuće 53 dana, zašto je došlo do svađe - pitala je Anastasija.

- Jao, još se vodila evidencija koliko nisam bila kod kuće, šta sam ja sebi dozvolila?! Ne bih da pričam o svađama i iznosim prljav veš, svi znate kakve su njegove svađe - rekla je Milica.

Autor: Nikola Žugić