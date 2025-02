Otvorila dušu!

Upravo su počele Nominacije. Tamičari večeras biraju između Aleksandra Nikolić i Stefana Karića, a prva koja je nominovala je Milosava Pravilović.

- Ona je dobro stvorenje, dobra cura, poslušna. Došla je ovde prvi put, možda se izgubila za prvi put, našala se u takvoj situaciji, ali će se izboriti sa pravdom. Ona ima svoje momente dok ne udari glavom u zid se ne opameti. Ja imam tri ćerke, sve su dobre devojke, ali ona mi je posebna. Kako je došao Milovan sa lažima,nju je to poremetilo, a mnogi su se okrenuli protiv nje, i to ju je poremetilo. Ja sam došla ovde sa istinom, sa dokazima da se sve zna i vidi. Ja MIlovana ne mrzim i ne želim mu zlo, želim da mu pomognem na sve moguće načine. On je zvao mnoge ljude da se opere, a njemu je smešno, a on je lagao ovde svašta. On je sve lagao, lagao je i moju Aleksandru, lagao je svoju ženu, lagao je obe i sve im je pričao isto, samo druge uloge. Meni je sve rekla njegova žena, ona će se oglasiti kada dođe vreme i rekla je da on sve laže. Meni je žao gospođe Branke, Milovanove majke koja je govorila svašta dok su izbacivali Aleksandrine stvari. Moram da dodam da je njegova Marijana bila u mojoj kuću, i rekla mi je da je manipulator. Ljudi on je pisao rokovnik i ciljao Kačavendu ovde da bude bitan. Lagao je ženu da nije znao da je Aleksandra ušla, a onda je tražio razvod braka. - rekla je Milosava.

- Ja sam pisao njenom bivšem momku iz Makedonije, poslao sam mu poruku da ga upozorim. Josipa je tražila novac od tog čoveka da ne bi otkrila sve - rekao je Milovan.

- On Josipu ne može da gleda - rekla je Milosava.

- Majka troje dece i baka je dala da joj se unuka vozi u kolima sa osobom koja je bila pod dejstvom narkotika. Ja neću da dozvolim blaćenje. Ova žžena se svađala sa svojom decom, nije došla nijednom kod svoje ćerke, ona je meni rekla da su sve njene ćerke ku*ve. - rekao je Milovan.

- Ja imam još dva telefona, on je meni slao Urošev auto - rekla je Aleksandra.

- Jeste, ja sam video kako Uroš vozi oko njene zgrade. - dodao je Milovan.

- Evi ti ku*ac, lažeš za sve čoveće - rekla je Milosava.

- LJudi Aleksandra je tražila od mene da pratim njenu sestru od ujaka, da proveri da li je sa Urošom, ja nikada nisam svađao svastiku sa svojom ženom - rekao je Milovan.

- On mrzi svastiku, hteo je da je ponizi, a njegova žena je znala sve - rekla je Aleksandra.

- Čovek koji je nakon svađe sa ženom, otišao kod tašte i krenuo da je iskorišćava, ali sada je njegova Marijana izdala tu kućun i on ne,ma gde da se vrati - reka je Milosava.

Nakon toga je Milosava nastavila nominaciju:

- Stefan je izuzetan momak, pametan, mudar, velika podrška Aleksandrrina, dobar čovek, koji poštuje devojku, a i njegova porodica poštuje njegovu devojku. Njegova tašta će biti srećna zbog takvog zeta. - rekla je Milosava.

- Meni je žao što nisam na nju. On nije ništa slagala, ona je mene podsetila na mooge stvari - rekla je Aleksandra.

Autor: N.B.