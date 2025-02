Haos!

Milovan Minić krenuo je da nominuje, ali je ponovo ušao u sukob sa Aleksandrom Nikolić i Milosavom Pravilović.

- Što se ove žene ovde tiče, ja pričam skoro puna dva meseca i imam još mnogo toga da ispričam ako to ljudi budu želeli. Ja sam svoje završio, ja mogu i sutra kući... - rekao je Milovan.

- Nemoj da mi se pravi ovde baja, nema za šta ker da ga ujede, pi*ko jedna! - zaurlala je Aleks.

- Tebi tvoja mama nije htela da pozajmi, meni moja mama pozajmljivala novac, uvek je stala uz svoje dete - rekao je Milovan.

- Njegova majka je meni ovde poslala posteljinu, pidžame, ja ćutim o tome da je mene njegova majka podržala...Ja bih došla mom detetu da se ovako ponaša kao što se on ponaša, rekla bih mu: "Sram te bilo, da tako vređaš jednu ženu" - rekla je Aleks.

- U šoku sam da baka podržava ženu da vozi dete pod narkoticima - rekao je Milovan.

- Tvoja mama je poslala posteljinu, Marijana mi je rekla, rekao si da nemaš para da kupiš posteljinu, pa ti je mama dala para. Ti si tražio posteljinu, mama je dala jer si rekao da nemaš para - rekla je Milosava.

- Mama je slegla ramenima i rekla: "Šta ću ti ja?", nikada moja majka njoj ne bi poslala ništa - rekao je Milovan.

- Mama je selila s tobom stvari - rekla je Milosava.

- Pre nego što sam ušla, dala mi je Goca 2.000 evra, ja sam rekla da on to reši dok sam ja ovde, rekao mi je: "ne brini se, ja rešavam". Onda je ona valjda tražila 500 evra, on nije imao da joj da - rekla je Aleksandra.

- Plakao je kao pi*ka, to mi je žena rekla...Vezano za Uroša, sada ću da kažem i neću više spominjati. Nisi obavestio majku da je suđenje. 50.000 si čoveku dužan, čekaju te za 200.000 evra, na slovo B...Što se tiče Uroša, on je rekao da ja sarađujem sa Urošem, on je rekao: "ko si ti da odlučuješ o njenom detetu?", kako ko sam ja? - rekla je Milosava.

- Milosava je dala produženi vikend Urošu, čekala se presuda i ja sam rekao: "kako možeš da daš dete, a da nas ne obavestiš?" - rekao je Milovan.

- Ja kada sam bila na suđenju, uvek je bio on tu. Mamu vidim, počela sam da plačem, on je tu počeo da čeka, kada se završilo, držao me je za leđa i vikao: "je l' me voliš? prodajem sve". Uroš je prošao, držao mi je leđa, a Uroš je stajao u autu i njegov pogled mi je govorio hiljadu reči. Pokazao mi je sažaljenje, ali sam videla i kao da mi je rekao: "Je l' ti je sada jasno ono što sam ti pričao?" - rekla je Aleksandra.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić