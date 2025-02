VOLIM TE: Ivan Marinković priznao svoja osećanja Aleksandri, otkrio kakve planove ima sa njom, ona procvetala zbog toga (VIDEO)

Zaljubljen!

Naredni koji je nominovao bio je Ivan Marinković:

- Meni je delovalo da je Milovan na ovaj način hteo da uvali ku*ac Kariću, a ovamo ga poštuje - rekao je Ivan.

- Ne lupetaj klošaru, ovo je bilo ranije i mi smo to rešili, ti viriš ljudima iz gu*ice - rekao je Milovan.

- On nikome ne viri iz gu*ice, on je pravi muškaraca, a ne kao ti - vikala je Aleksandra.

- Svima je jasno koliko meni Aleksandra znači, ja sve pratim i dosta razmišljam, pokušavam da nađem u sebi i da sebi kažem šta ja osećam prema ovoj ženi, ja sam bio konkretan u mnogim situacijama. Ona meni ne uzvraća ono što sam očekivao i ono što osećam u životu, moguće je da ja nju ne volim kao pravi mušarac koji poštuje svoju ženu. Meni deluje da sam ja i dalje zaljubljen u Aleksandru, i jako mi je lakše sada jer se zajedno ona i ja mirimo sa nekim situacijama. Vidim ja da je Aleksandra u problemu zbog cele situacije, mada ja nisam promenio mišljenje o njoj a sa njom mogu uvek da ostanem u korektnim odnosima, a moram da kažem da ona meninnije uradila sve ono što su mi uradile druge žene, a kada god raskinemo, ja hvatam sebe kako mi ona baš fali, vezao sam se za nju, ali to nisam hteo, ali pratim sve i volim te, na neki načine - rekao je Ivan pa dodao:

- Ja ću uvek biti uz nju dokle god to budem osećao. Mnoge zanima kako ću ja nju da upoznam da prijateljima, ali to ćemo zajedno ona i ja. - rekao je IVan.

- Ja o Sefanu imam mišljenje koje se ne menja. On ima neko ko ima nekogda kod kuće i bori se za to. Umeš da budeš kvaran, i to mi je ok. On je jedan od retkih koji ima svoju fleksiblilsnost i svoj stav za neke stvari. Šaljem Stefana - rekao je Ivan.

- MI sami biramo ovde šta i kako ćemo da radimo ovde, a najzdravije je da se držimo odvojeni - rekao je Stefan.

Autor: N.B.