Otvorila dušu!

Sofija Janićijević je naredna nominovala:

- Aleksandra nisi pravi prijatelj, sve što sam rekla i dalje mislim o njoj. Što se tiče Stefana drago mi je što si rekao da nikada nisi osetio flert od mene, sjajan si, a mene ne voliš i to je jasno. Nerealan si prema meni, uvek mi tražiš crnu tačkicu. Da sam bila pametna ne bih bila sa Terzom već kao ti da budem sama i komentarišem, šaljem Aleksandru - rekla je Sofija.

- Aleksandra Ivan ti je simpatičan, ali ga ne voliš, zaljubljen je u tebe do ušiju, a bez razloga sumnjaš u njega. On gleda samo tebe. Moram da kažem da to da li si animir danma, prostitutka to mene ne zanima, mene zanima da ti budeš iskrena prema meni, i to je to. Kod tebe najviše gotivim Milosavu i Ivana - rekla je Matora pa je dodaoa:

- Moram da kažem da smo Stefan i ja uvek bili dobri drugari, a Stefanova porodica se našla uz mene u mom teškom momentu, ispratili su me, spakovali me, i to je nešto što je meni bitno. I Osman i Kristina su bili uz mene sve vreme, uz moju majku, oca. i želim to da znaš. Hvala ti na svemu i hvala tvojoj porodici na svem - rekla je Matora sa suzama u očima.

Usledila je nominacija Bore Terzića Terze:

- Meni je bitno da se zna da si uticao lepo na mene niti da je bilo išta loše protiv bilo koga. Mogao si da me gaziš, a realno si komnetarisao mene bez uvreda. Naš odnos smo doveli do drugarstva i prijateljstva,ovde si mi u prve ti osobe koje su mi najdraže. Takođe vidim da ljudi pokušavaju tebe da okrive za neke stvari za koje nisi kriv. Tebe nikada ne bih posao u životu. - rekao je Terza pa se osvrnuo na Aleksandru:

- Kada je keva ušla , ovo je ludilo mozga, ona je car, ovo je top napolju. Tebi moralne gromade govore nešto, a to je sve tvoja stvar. Svi će suditi a niko osuditi to je do tebe.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: N.B.