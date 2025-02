Au!

Voditeljka emisije "Nominacije" Ivana Šopić dala je reč Slađi Poršelini, kako bi iznela svoju nominaciju.

- Dve meni mnogo drage osobe u kući, s Karićem se ne družim nešto, ali Karić je najposebniji, najdraži i najposebniji dečko na ovom svetu. Milion puta me je zaštitio, ali poštujem njega i cenim njegovu porodicu. Ja zamalo nisam bila u njegovoj kući na Zvezdari, Osman me je zvao da dam taj intervju. Ne mogu da zamislim da neko priča za ovako divnog princa nešto loše...Što se tiče Aleksandre, moje drugarice, ona je neko s kim provodim vreme već mesec i po dana, otkako se družim sa njom ja sam najpozitivnija. Ona je žena majka kraljica, neshvaćena jedna osoba. Volela sam kod nje kada je bila sama niko nije ustajao da je brani osim Ivana, nazivali su je najgorim mogućim imenima kao da je najgora, sve ovde kur*vele joj govore da je najgora, a to nije istina. U njenim očima se vidi iskrenost, borbenost i hrabrost. Ona je meni sve ispričala što se tiče njenog života, volim da se družim sa njom, jako je pozitivna. Milosava kada je ušla na vrata, okrenuli su se protiv Milovana, a na strani su Aleksandre Nikolić, znala sam da će istina da pobedi. Ja je mnogo volim, zbog toga ću ostaviti Aleksandru, a poslati Karića - rekla je Poršelina.

- Ovo su dve osobe o kojima nemam loše mišljenje. Stefana poznajem pet godina, ovo ti je najbolje učešće do sada. Imala sam priliku da upoznam Kristinu i Osmana, imam lepo mišljenje o njima, a tebi nemam nijednu zamerku. Mislim da si, Aleksandra, mnogo imuplsivna, imam i ja neke stvari koje sam uradila pogrešno, tako da neću ja da ti sudim. Stefana ostavljam, šaljem Aleks - rekla je Dragana.

- Aleksandra i ja imamo od početka dobar odnos, a to govori da se ne vodim tuđim mišljenjima, već samo svojim. Suludo mi je da su po ulasku Milovanovom svi stali na stranu njegovu, treba da se vodi svako svojim mišljenjem i osećajima. Mislim da si ti njegova karma i da si ovde ostvarila, što se tiče ovoga sa Karićem, mislim da nije istina da si zaljubljena, možda postoji neki drugi čovek, možda je i Ivan kada si i meni pričala o tome. I Mia Kalifa je radila šta je radila, pa je sada književnica. Što se tiče Karića, volim da poslušam tvoje savete, jedino mogu tebe da saslušam i mislim da su neki tvoji stavovi ispravni. Ostavljam Aleksandru, šaljem tebe - rekao je Dača.

- Stefane, mislim sve ono lepo što su ljudi ispričali, ja sam rekla da bih volela da vidim tebe i Matoru ovde. Dosta toga čovek može da nauči od tebe, samo ako sluša, ja sam samo čula, nažalost. Ipak, u nekim situacijama čovek treba da jede sam! Volela bih da jesam lukava i da si ti bio u pravu, jer bi to značilo da sam pametnija. Što se tiče Aleksandre, zasnovala sam mišljenje o tebi na osnovu našeg odnosa, neke stvari ti nikada neću zaboraviti. Prijatelj si za poželeti, ali si kao emotivni partner, pakao! Šaljem Stefana, ostavljam Aleksandru - rekla je Keti.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić