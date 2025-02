Ovo nikako niste smeli da propustite!

Subota u Eliti rezervisana je za ''Nominacije''. Voditeljka Ivana Šopić ušla je u Belu kuću kako bi čula šta učesnici misle o Aleksandri Nikolić i Stefanu Kariću, koje je ovonedeljni vođa Nenad Marinković Gastoz imenovao za potrčke. Ono što se može reći je da je da je do samog graja večeri bilo napeto.

Prva koja je nominovala je Milosava Pravilović, koja je iskorristila priliku, kako bi zaratila sa Milovanom Minićem, te je istakla kako on ima rokovnik u kom beleži planove o tome koga će zakinuti.

- Ona je dobro stvorenje, dobra cura, poslušna. Došla je ovde prvi put, možda se izgubila za prvi put, našala se u takvoj situaciji, ali će se izboriti sa pravdom. Ona ima svoje momente dok ne udari glavom u zid se ne opameti. Ja imam tri ćerke, sve su dobre devojke, ali ona mi je posebna. Kako je došao Milovan sa lažima,nju je to poremetilo, a mnogi su se okrenuli protiv nje, i to ju je poremetilo. Ja sam došla ovde sa istinom, sa dokazima da se sve zna i vidi. Ja MIlovana ne mrzim i ne želim mu zlo, želim da mu pomognem na sve moguće načine. On je zvao mnoge ljude da se opere, a njemu je smešno, a on je lagao ovde svašta. On je sve lagao, lagao je i moju Aleksandru, lagao je svoju ženu, lagao je obe i sve im je pričao isto, samo druge uloge. Meni je sve rekla njegova žena, ona će se oglasiti kada dođe vreme i rekla je da on sve laže. Meni je žao gospođe Branke, Milovanove majke koja je govorila svašta dok su izbacivali Aleksandrine stvari. Moram da dodam da je njegova Marijana bila u mojoj kuću, i rekla mi je da je manipulator. Ljudi on je pisao rokovnik i ciljao Kačavendu ovde da bude bitan. Lagao je ženu da nije znao da je Aleksandra ušla, a onda je tražio razvod braka. - rekla je Milosava.

- Ja sam pisao njenom bivšem momku iz Makedonije, poslao sam mu poruku da ga upozorim. Josipa je tražila novac od tog čoveka da ne bi otkrila sve - rekao je Milovan.

Milovan Minić krenuo je da nominuje, ali je ponovo ušao u sukob sa Aleksandrom Nikolić i Milosavom Pravilović.

- Što se ove žene ovde tiče, ja pričam skoro puna dva meseca i imam još mnogo toga da ispričam ako to ljudi budu želeli. Ja sam svoje završio, ja mogu i sutra kući... - rekao je Milovan.

- Nemoj da mi se pravi ovde baja, nema za šta ker da ga ujede, pi*ko jedna! - zaurlala je Aleks.

- Tebi tvoja mama nije htela da pozajmi, meni moja mama pozajmljivala novac, uvek je stala uz svoje dete - rekao je Milovan.

Milovan Minić nastavio je nominaciju, ali, kako je ponovo potkačio Aleksandru Nikolić, ona i njena majka Milosava Pravilović ponovo su skočile na njega.

- Nemam šta da pričam što se nje tiče, drago mi je što smo ovde, neka je došla, sve najbolje joj želim. Ja se ne bojim nikoga i ničega zato što pričam istinu - rekao je Milovan.

- Mene će moja majka, hvala Bogu, izvesti na pravi put - rekla je Aleksandra.

- Da li je cela zgrada došla kada si govorio: "poješću te", je l' komšiluk dolazio - skočila je Milosava.

- Preto si mi, jesi, pretio mi je da će da se ubije, da će da se baci u jezero, da će da me sahrani... - rekla je Aleksandra.

Naredni koji je nominovao bio je Ivan Marinković, koji je javno priznao da ima emocije prema Aleksandri Nikolić.

- Svima je jasno koliko meni Aleksandra znači, ja sve pratim i dosta razmišljam, pokušavam da nađem u sebi i da sebi kažem šta ja osećam prema ovoj ženi, ja sam bio konkretan u mnogim situacijama. Ona meni ne uzvraća ono što sam očekivao i ono što osećam u životu, moguće je da ja nju ne volim kao pravi mušarac koji poštuje svoju ženu. Meni deluje da sam ja i dalje zaljubljen u Aleksandru, i jako mi je lakše sada jer se zajedno ona i ja mirimo sa nekim situacijama. Vidim ja da je Aleksandra u problemu zbog cele situacije, mada ja nisam promenio mišljenje o njoj a sa njom mogu uvek da ostanem u korektnim odnosima, a moram da kažem da ona meninnije uradila sve ono što su mi uradile druge žene, a kada god raskinemo, ja hvatam sebe kako mi ona baš fali, vezao sam se za nju, ali to nisam hteo, ali pratim sve i volim te, na neki načine - rekao je Ivan pa dodao:

Naredna je nominaciju iznela Aneli Ahmić, koja je otkrila da bi se družila sa Milosavom Pravilović, a nominacija Anđele Đuričić i njeno obraćanje Stefanu Kariću, izazvalo je veliku pažnju.

- Nemam ništa protiv tebe, sviđa mi se jako tvoja mama, hoću sa njom da se družim. Meni je tvoja mama bolji čovek od tebe, ona je žena koja je dala do znanja nama da, koji imamo sukob sa tobom, da ima razumevanja. Videli smo kako se ponela po Kačavendi koja te ja najgore gazila, nije je htela gaziti, nije ni mene htela nagaziti - rekla je Aneli, a onda se osvrnula na Karića:

- Nije se nešto specijalno promenilo od prošlog puta. Sada smo Aleksandra i ja u okej odnosima, što se mene i tebe tiče, nadam se da će ostati ovakav odnos. Ja nemam lošu nameru, ali kada nešto iskomentarišem, ti se uvrediš...U ovom trenutku, nažalost, jeste se mnogo loših stvari pripisalo, ali to ne znači da si najgora, jer su i mene svi osuđivali, nisam bila najgora! Po meni, nisi toliko zaljubljena u njega, više on ima emocija, ne verujem da se i on toliko zaljubio, ali se on više daje. Mislim da treba da se povučeš, vidim da si mnogo jača imaš najvažniju podršku. Što se tiče Stefana, mi imamo odličan odnos, za mene si dobar prijatelj, dobar partner, to si pokazao i pre tri godine. U suštini si realan, ima momenata kada si i pristrasan, to je normalno, svi to imamo nekada. Nadam se da se nikada više neće dogoditi da nas neko spaja, jer mi to jako smeta, a ti si zauzet, a i te priče su bez ikakvog osnova. Šaljem Aleksandru, ostavljam Karića - rekla je Anđela.

- Da li si ikada osetila da sam neprijatelj tvoje veze - pitao je Stefan.

- Nisam osetila da si neprijatelj moje veze, ali smatram da nemate dobro mišljenje vas dvojica jedan o drugom, ali su se koplja lomila na našoj vezi - rekla je Anđela.

Naredna koja je nominovala bila je Milena Kačavenda:

- O Aleksandri nisam promenila mišljenje, ali Milosavin ulazak je sve promenio. Ona je prava majka koja je došla da brani svoje dete, i ja bih to uradila. Moram da kažem da je Milosava rekla da Aleksandra ne da Mileni da kažem svoje mišljenje, to jeste tačno, Aleksandra je izazvala sukob. Govorila si mnoge stvari za svoju majku da si morala da odeš od kuće sa 16 godina, da ti je majka uzimala novac. Smatram da si vrlo prevtljiva, pljuješ po bivšem a govorila si da ti je drug, a to što si ostavilia MIlovanu tolike dokaze, to mu je čudno. Meni si pretila, ali nemoj da zaboraviš te stvari. Setimo se ujaka, što se plašiš njega, a sada je super, za MIlovana nemam lepo mišljenje,a li mislim da je iskreniji od tebe. Nestabilna si, neurotična a sada taktiziraš sa majkom, a ona je jasna, a ti nisi,. Nemam lepo mišljenje o tebi, i to je to, stojim ja iza svojih reči - rekla je Milena.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Eni Čolić, kako bi iznela svoju nominaciju, te je ona vinula Stefana Karića u nebesa.

Što se tebe Stefane tiče, tebi dođem iskreno, nisi mi zamerio mali budžet posle velikog, ali si mi zamerio lepe reči koje nisam izgovorila. Slažem se sa svim lepim rečima koje su o tebi rekli, ti si najispravnija osoba, što se mene tiče, u ovoj kući, neko ko ima moje poštovanje apsolutno. Zahvalna sam ti na svakom razgovoru, ja tebe znam 12 godina, mislila sam da ti se ljudi ovde šlihtaju i da nisi toliko dobar lik koliko deluješ napolju, a zapravo si i bolji nego što deluješ napolju. Sve je vezano za tebe jedan kroz jedan, ispravno. Šaljem Aleksandru, ostavljam Karića - rekla je Ena.

Nenad Macnović Bebica je naredni nominovao:

- Karić i ja se ne drzužimo, ali volim njegova izlaganja, pristrasan si nege, ali imaš pravo ali si top. E sada Aleksandra, ku*vetina, jadna i bedna, a došla tvogj Grozila da te brani,ali ne verujem ni jednoj. Ona je pravi primer devojkama kakve ne treba da budu, Ja nisam promenioi mišljenje,. sve najgore. Ja nikada nisam želeo da budem sa tobom, jer si mi odvratna. Ni ti ni Ivan, ni tvoja Gozila ste loši generalno. Nominujem Aleksandru.

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Nominacije", dala je reč Jeleni Ilić, kako bi iznela svoju nominaciju, te je ona osula drvlje i kamenje po Aleksandri Nikolić.

Što se tiče Aleksandre, simpatično i zabavno što je ušla Milosava, ali sva ova priča nije nimalo simpatična ni slatka, u najmanju ruku mi je odvratno i jezivo! Iz njenog ponašanja i reči je da je to sve kod nje prirodna reakcija i stvar. Kada su njenu majku pitali: "da li je istina da ste podvodili devojke i da su se bavile prostitucijom?", ona je rekla: "reci slobodno, to nije sramota" - rekla je Jelena.

- Ničega me nije sramota, ne stidim se ničega. Ona je radila najbolje što je umela za nas, pokušavala je na sve načine da dođe do svog dinara, odslužila je svoju kaznu i kraj - skočila je Aleksandra.

- Najgora izjava je ovo da njena majka uzima harač od hiljadu dinara nakon njihovog snošaja. Šta da kažem o ljudima koji snime kako se guše polnim organima, zbog fetiša, za pet dolara?! Ja sam staromodna, a Milosava je savremena tako što podvodi devojke u sopstvenoj kući. Naravno da iver ne pada daleko od klade...Šaljem Aleksandru, ostavljam Stefana - rekla je Jelena.

Jovana Tomić Matora je naredna nominovala i otkrila koliko joj znaći podrška Stefana Karića.

- Moram da kažem da smo Stefan i ja uvek bili dobri drugari, a Stefanova porodica se našla uz mene u mom teškom momentu, ispratili su me, spakovali me, i to je nešto što je meni bitno. I Osman i Kristina su bili uz mene sve vreme, uz moju majku, oca. i želim to da znaš. Hvala ti na svemu i hvala tvojoj porodici na svem - rekla je Matora sa suzama u očima.

Ivana Šopić dala je reč Sanji Grujić, kako bi iznela svoju nominaciju.

- Stefana se sećam još iz sezone tri, meni je jutro započinjalo s njegovim statusima. U petici sam imala super odnos s tobom, Marku sam rekla kada je ulazio da bih volela dase drži tebe, drago mi je da ti se dopao. O tebi mislim sve najlepše, nemam neku ružnu reč da kažem, a pohvale mi baš i ne idu. Aleksandra mi je kao lik super, ovo je za rijaliti odlično, ali meni ovo nimalo nije smešno, tragično mi je. Nekako mi je sunovrat jednog društva. Meni je Aleksandra tragično za jednu ženu ovo što se dešava, nije mi nimalo simpatično, duhovito i smešno. Ne može ti taj muž biti nasilnik, a sada presveti Uroš, ne može ti Milovan biti desna ruka, a sada neko ko te je izdao. Šaljem Aleksandru, ostavljam Karića - rekla je Sanja.

Teodora Delić je naredna nominovala, te je istakla da podržava Aleksandru Nikolić, pa se osvrnula na Stefana Karića.

- Ja sam se uvek zalagala za ljubavnice i sada ću. Moram da kažem da su mnogi ovde bili u tvojim kandžama, neki su se odupreli neki ne, ali meni si ti okej, ne gledam te kako što te ljudi gledaju, a mnogo toga si prošla u životu. - rekla je Teodora pa je dodala:

- O Stefanu nemam dobro mišljenje, ljudi te se ove plaše, pa ne smeju da ti kažu iskreno šta misli. Smatram da si svetac ovde, ali da napolju to nije baš tako - rekla je Teodora pa je nominovala Karića.

Voditeljka emisije "Nominacije" Ivana Šopić dala je reč Slađi Poršelini, kako bi iznela svoju nominaciju.

- Dve meni mnogo drage osobe u kući, s Karićem se ne družim nešto, ali Karić je najposebniji, najdraži i najposebniji dečko na ovom svetu. Milion puta me je zaštitio, ali poštujem njega i cenim njegovu porodicu. Ja zamalo nisam bila u njegovoj kući na Zvezdari, Osman me je zvao da dam taj intervju. Ne mogu da zamislim da neko priča za ovako divnog princa nešto loše...Što se tiče Aleksandre, moje drugarice, ona je neko s kim provodim vreme već mesec i po dana, otkako se družim sa njom ja sam najpozitivnija. Ona je žena majka kraljica, neshvaćena jedna osoba. Volela sam kod nje kada je bila sama niko nije ustajao da je brani osim Ivana, nazivali su je najgorim mogućim imenima kao da je najgora, sve ovde kur*vele joj govore da je najgora, a to nije istina. U njenim očima se vidi iskrenost, borbenost i hrabrost. Ona je meni sve ispričala što se tiče njenog života, volim da se družim sa njom, jako je pozitivna. Milosava kada je ušla na vrata, okrenuli su se protiv Milovana, a na strani su Aleksandre Nikolić, znala sam da će istina da pobedi. Ja je mnogo volim, zbog toga ću ostaviti Aleksandru, a poslati Karića - rekla je Poršelina.

Sofi Tikačenko iznela je svoju nominaciju, te je bez ustezanja otkrila Aleksandri Nikolić šta misli o njoj.

- Moje mišljenje se nije promenilo. Stefane, smatram da si pristrasan, ali si kao čovek, ti si majstor, znaš sve da napraviš, dobar si čovek, iskren si. Svašta zanimljivo mogu da čujem od tebe, duhovit si i na mestu si...Što se tiče Aleksandre, ja sam čula da si rekla u pušionici: "znam kakve su ukrajinke", iskreno ne znaš, jer se ja ne krećem u tim krugovima gde su striptizete, ali ne osuđujem taj posao. Šaljem Aleksandru, ostavljam mog tatu, Stefana - rekla je Sofi.

Stefan Korda je šokirao učesnike tokom priznanja da poznaje bivšeg muža Aleksandre Nikolić čitavu deceniju.

- Što se tiče Aleksandre, u jako korektnim odnosima smo, od samog početka. Izvređala si me na prvim nominacijama, ne uzimam ti to za zlo. Što se tiče tvog odnosa sa Marinkovićem i badžom, ja ću da ti kažem i vrlo dobro znam, Uroš je za njih gospodin. Ja Uroša poznajem 10 godina! Što se tiče ove situacije, ostaviću Karića - rekao je Korda.

Voditeljka Ivana Šopić je dala reč ovonedeljnom vođi Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Nadam se da sam ti ulepšao Aleksandra ovih pet dana. Super si devojka, svaka ti čast, svaka žena da ti pozavidi. Šta sve slušam ovde, malo mi je degutantno. Ušla si kao senzualna osoba, zatim si uplovila u jednu romansu koja ti je izašla na nos, pa je postala tragedija, a sada je komedija. Što se tiče Karića, njega ću da gledam u oči. Evo ti burazeru, pa da ja tebe isprovociram, ovo su jedine si*e koje možeš da pogledaš...Ja sam kriv što tvoji komentari mogu da poljuljaju sve, jer tvoji komentari izazivaju gnev u meni i to udari na moju muškost. Od konflikta s tobom ne bežim, ali ga i ne želim. Ne znam kako sediš na tom dup*tu koliko ti ga ljudi ližu! Najveći kiks cele večeri je što si ovom mongoloidu odgovorio na prozivke, ostavljam Stefana, šaljem Aleksandru - rekao je Gastoz, a svojom nominacijom je nasmejao sve.

Nakon što je Gastoz nominovao, Ivana Šopić je otkrila da su takmičari nominovali Aleksandru Nikolić koja je prokomentrisala nominaciju.

- Mojoj ćerki želim samo da poručim da se nadam da neće imati život kao ja, da neće trpeti uvrede kao ja, da će živeti bolje od mene pa makar i da ne bude sa mnom - rekla je Aleksandra kroz suze.

Voditeljka Ivana Šopić je otkrila takmičarima ko su nominovani od stane Odabranih, nakon što je Aleksandra Nikolić izglasana od strane učesnika.

- Jordanka, Ena, Đole Kralj i Matora, a tu je i Mimas - rekla je Ivana koga su nominovali odabrani.

- Nominovana je Milica Dugalić od strane publike - rekla je Ivana.

Autor: S.Z.