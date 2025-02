Razvezala jezik u svom stilu!

Milosava Pravilović, majka Aleksandre Nikolić, pre samog ulaska u Elitu, dala je ekskluziva intervju za portal Pink.rs u kom je otkrila šta zapravo očekuje od svog ućešća i ko je od učesnika najviše živcira, ali i s kakvim ciljem ulazi u Belu kuću.

Njen ulazak bio je jedan od najpraćenijih, a po svemu sudeći njena autentičnost osvojila je srca gledalaca.

Milosava je na samom početku razgovora otkrila šta je njen motiv da uđe u Elitu.

- Ulazim s namerom da kažem da je Milovan slagao. 80% onoga što je on rekao je čista laž. Moja ćerka je dobra devojka. Da, ona nosi teret onoga što je uradila, ali nije u potpunosti kriva, kao što on govori. Pijem lekove zboh svega što joj je izgovarao, veoma sam teško. Najviše me je to nateralo da donesem odluku da se suočim s njim. On je sedeo na dve stolice. On je teški manipulator i opasan čovek. Kockar je i promašen slučaj. Nije svesna još uvek koliko je on zapravo odvratan. Koristio je telefon njen, pisao je svašta ljudima s njenog broja. Tek ću ja otkriti neke stvari o njemu. On je bio u dugovima do guše, upravo zbog toga je morao da uđe u rijaliti. Na početku je i mene zavarao, delovao je kao čovek koji želi da pomogne, ali sam shvatila ko je i šta je. Moju Aleksandru je poslao u Tetovo, samo da bi njegova žena radila na bazenu. Imao je za cilj da Aleksandra ne sazna da je zapravo u dobrom odnosu sa ženom. Što se tiče toga da je mojoj ćerki plaćao stan, može se sve to proveriti do kog datuma je davao. Laž je da je tražio sporazumni razvod, jer je to sada uradila njegova žena, ako to ne prihvati, sud će uraditi svoje.

Milosava je osvrnula na Uroša, bivšeg supruga svoje ćerke Aleksandre, koji je neretko tema u Beloj kući.

- Naravno, kako da ne. On vodi računa o detetu. Ona ima četiri, pet aktivnosti. Veoma je moja unuka dobra. Milovan kaže da je sve vreme vodio brigu o ćerki, nije mi jasno šta to znači?! Može se reći da je je bio pri ruci, da ode do apoteke ili kad nešto zatreba. Moja Aleksandra veoma ceni i najmanje stvari, dok je on sušta suprotnost.

Milosava je priznala da li podržava odnos Ivana Marinkovića i njene ćerke, te i da li smatra da je on iskren prema njoj.

- Od samog početka ih podržavam. Veoma je pametan. Ne treba ga gledati samo kroz reči koje mu upućuju ljudi. Ne želim o njegovom očinstvu da pričam. Sigurna sam da je on nju zavoleo, jer nju moguće zavoleti. Ona ima ogromnu dušu. Što se tiče ovog Milovana sad što naginje da bi se pomirio sa Aleksa, on sad nema gde. Izbačen je iz kuće, o tašti njegovoj i šta je radio ću tek da pričam.

Autor: S.Z.