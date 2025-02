Matorin brat priznao da je Matora krila Stefaninu trudnoću kao zmija noge, pa otkrio šta misli o tome što je Munja NN otac! (VIDEO)

Dao svoj sud!

Jovan Ilić obavio je razgovor sa Nikolom, bratom Jovane Tomić Matore u emisiji ''Rijaliti rešetanje'', te je obelodanio sve kada je reč o njenom emotivnom odnosu sa Stefani Grujić.

Kako si reagovao na njen odnos sa Stefani, znao si od početka da je trudna?!

- Ne, nisam. Niko nije znao. Prikrile su sve moguće dokaze. Dolazile su kod mene, ali se to nije primećivalo. Poslednjih mesec, dva, pred Stefanin porođaj, nisu se nigde pojavljivale. Bilo mi je čudno, čak sam se ljutio zbog toga. Saznao sam iz medija da je bila u drugom stanju.

Kad si poslednji put video Stefani pre nego što se porodila?

- Apsolutno se nije primećivalo to da je u drugom stanju. Kao što sam rekao, video sam je dva meseca pre nego što se porodila. Ništa nije išlo ka tome da je u drugom stanju.

Kako reaguješ na to što je Munjez N.N. otac, kakav je tvoj stav o tome?

- Mislim da treba da piše da je on otac, ali to je Stefanina odluka. Nema ništa od toga da je Matora uticala na to da on ne bude upisan. Ako je ona mene slagala, ja lažem. Što se tiče onog momenta kada su joj cepali majicu, to je momenat u kom nije razmišljala. Nije joj bilo pri pameti kakvu sliku šalje, ali što se tiče Munjaza, ne mislim da je ona vršila pritisak na Stefani. On treba da bude otac njenog deteta, treba da bude na papiru to.

