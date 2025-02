Janjuš došao na proslavu rođendana Slobinog sina, pa progovorio o prijateljstvu sa njim i Jelenom Radanović, porodičnoj tragediji i LAŽNOJ VERENICI

Progovorio i o aktuelnim dešavanjima u Beloj kući.

Rijaliti učesnik Marko Janjušević Janjuš nije u aktuelnoj sezoni "Elite", a sad je došao na rođendan sina pevača Slobe Radanovića i otkrio čime se bavi.

- Povukao sam se, živim mirnijim životom, baš mi prija. Evo, došao sam kod Slobe, lepim povodom sam ovde. Sa Slobom i njegovom ženom sam u jako dobrim odnosima, porodično se družimo, poštujem ga jako. Danas sam došao na rođendan njegovog sina Damjana. Zarađujem preko interneta, više volim da sam u stanu i da mi niko ne smeta - rekao je Janjuš pred našim kamerama, pa prokomentarisao nedavnu objavu gde je tražio novac za rođendan, ali i smrt brata, koja je potresla celu porodicu.

- Kad me tako pita drug šta da mi uzme za rođendan, ja kažem - samo mi pare daj! To je onako kako ja funcionišem ceo život, kroz ironiju, sarkazam, ko shvati shvatio je. Od interneta može da se živi, danas je sve internet. Želim zdravlje za porodicu, još se nismo oporavili od tragedije koja me je zadesila sa bratom. Nikom ne bih poželeo to! Ne mogu da spavam normalno, borim se svaku noć sa svojom glavom, a kad sam na TikToku se trudim da skrenem misli. Ne možeš da funkcionišeš normalno... Rekao bih mu mnogo šta da mogu. Ali nema šta sad... - istakao je on, pa se osvrnuo na "Elitu" i svoj emotivni status.

- Gledam rijaliti, ljubavi tamo navodne, beži... Kakva ljubav u rijalitiju, Gastoz i Anđela, daj molim te... To mi je sve degutantno. Ja sam radio svašta tamo, imao takve ispade, ali je degutantno. Peja i Ena, to je isto sprdnja. Klinac se primio. Kad se zaljubiš, nemaš pojma o životu! A što se mene tiče, priča se da me je verenica ostavila... Nije ni bilo verenice, to sam napravio šalu, iskreno da ti kažem. Izašao sam u grad, šalio sam se... - naveo je Janjuš.

Autor: M.K.