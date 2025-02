ŽENO, FOLIRANTU, KVARNOĆO! Aca Kockar pobesneo zbog Keti nakon što je negirala da je imala intiman odnos s njim! Demantovao je na OVAJ način?! (FOTO)

Uzvratio udarac!

Tokom današnjeg dana Katarina Samardžić Keti u razgovoru sa Sofijom Janićijević, oplela je po svom bivšem momku Aleksandru Anđeliću, te ga je nazvala folirantom, te je negirala da je s njim imala intimne odnose.

Povodom ovoga na svom Instagram nalogu oglasio se i Anđelić, kako bi prokomentarisao reči svoje biše drage.

On je burno reagovao na reči koje je izgovorila Keti, te je ostavio porostora da se misli o tome da se ipak nagađa da li je došlo do intimnog čina.

- Ženo, foliranto, kvarnoćo! Nemoj da me teraš da baš sve iznesem o tebi. Kako spolja, tako i unutra, što se našeg odnosa tiče. Da li te je Aca je*ao, to valjda ti znaš, jer vidim da to i potenciraš. Puiste me da bar malo sačuvam i tvog i mog dostojanstva iz poštovanja prema tvom sinu, kog toliko spominješ - napisao je Aleksanar.

Autor: S.Z.