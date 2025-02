Ovome se niko nije nadao!

Anđela Đurićić bila je prva sagovornica voditelja Darka Tanasijevića u Šiša baru, a ona je tom prilikom progovorila o svom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom za koji tvrdi da se neće obnoviti, obzirom da ne može svom bivšem dečku preći preko flerta sa Sofi Tikačenko.

- Šta se dešava sa tobom i Gastozom? - upitao je Darko.

- Ne znam, ovo je nedelja u kojoj je početak bio pakao, ali gledala sam da se ne iznerviram toliko. Kočila sam samu sebe i kontrolisala sam samu sebe. Shvatila sam da kad pokažem reakciju iskrenu, opet bude da sam folirant ili nešto tako - rekla je Anđela.

- Bude ti teško, ali možda ti kroz takvu reakciju izbaciš gnev iz sebe. Sada imaš drugu taktiku, međutim onda ti kuva i dalje nešto što nisi rekla? - upitap je Darko.

- Mislim da je bolje da izbacim sve iz sebe, zato što je već sutra novi dan. Kako će biti u narednom periodu videćemo, ali stalno mi je na pameti što nisam rekla neke stvari. Stalno mi je u glavi onaj klip koji sam videla, pa onda zamišljam tu scenu u glavi kako on njoj dira usne - rekla je Anđela.

- Da li smatraš da si dovoljno jaka i da li misliš da imaš dovoljnu volju i želju da ti preko toga pređeš? - upitao je Darko.

- Darko, sve te utorak kombinacije bi se napolju završile se*som. Ja sam se za njega stvarno vezala, vremenom sam stvarala sve veću emociju. Bio mi je potreban, ali nemam želju i volju da pređem preko tih stvari. Žao mi je što će to morati da se baci u vodu u jednom trenutku, ali ja znam da će meni to stalno biti u glavi. Nije to bila nikakva prevara, ali sam taj odlazak, taj video klip, to sa prstom na usnama. Meni je sve to u glavi i pravi mi neku pametnju. On se stvarno trudi da mi posveti neku pažnju, ali meni je stalno to u glavi, možda zato što nisam izbacila sve iz sebe - rekla je Anđela.

- Šta će onda taj razgovor da vam donese u narednom periodu? - upitao je Darko.

- Pustiću njega da priča jer mi je rekao: ''Imam neke stvari da ti kažem'', ja ću pričati kako se budem osećala. Biću iskrena i tražiću odgovore na pitanja koja me zanimaju. Pitaću ga sve direktno jer ne želim da me neko laže - rekla je Anđela.

- Verujem da je tebi poražavajuće kada čuješ pred svima da on kaže: ''Druga devojka me čini srećnom, dok sam pored moje tužan'' - rekao je Darko.

- On je bio tada iskren i meni to niko ne može da promeni u glavi. To me je najviše povredilo - rekla je Anđela.

- Zašto nema potrebu da se izvini? - upitao je Darko.

- Ne znam, ja polazim uvek od sebe, baš zato što ja imam potrebu u sebi da se izvinim. Očekujem da se pokaješ iskreno i da zato kažeš izvini. Ja zbog tog izvini ne bih sigurno prešla, ali ta reč puno znači. Ja njega imam dobrog u glavi, uvek ću ga pamtiti kao gospodina prema meni. Moju sliku o njemu je stvorio on, stvarno je dobar, ali stvarno su se desile loše stvari - rekla je Anđela.

- Da li smatraš da ga je neka priča koju je Matora unela ulaskom u Belu kuću uspela da ga poremeti? - upitao je Darko.

- Odmah mi je zapalo za uvo kada je Matora rekla: ''Ispadaš papak'', on se tu iskompleksirao. Kada smo mi ulazili u odnos, objasnila sam mu neke stvari, ali nisam zalazila u detalje. Neprijatno mi je kad čujem da priča sa njom o tome, ali iskreno sve da je došao detaljno da me pita, ja bih mu rekla - rekla je Anđela.

Autor: N.P.