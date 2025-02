Gastoz pao u potpuni očaj: Otkrio da je željan Anđelinog žara, monotonija sa njom ga je ubila, a na ovaj način planira da reši problem! (VIDEO)

Da li će uspeti?!

Nenad Marinković Gastoz stigao je u Šiša bar kod voditelja Darka Tanasijevića kako bi progovorio o svojim problemima sa Anđelom Đuričić.

- Gastoze kako si? - upitao je Darko.

- Jeo sam neku Tajlandsku čorbu i kokos, nisam nešto zadovoljan, ali Anđela je zadovoljna - rekao je Gastoz.

- Da li si razmišljao o tvojoj i Anđelinoj čorbi i šta treba dodati? - upitao je Darko.

- Fali nam neki šareni sto, fali nam neke intime, fali nam više zajedničkog vremena. To smo totalno batalili. Ne znam zašto ne uspevamo, trudim se da nađem opravdanje i način da to uradim, ali kao da sam sve manje i manje motivisan da to napravim. Ona je lojalna, dobra i lepa i to je to. Nekako se ništa ne dešava, sve je ravno - rekao je Gastoz.

- Vidim da si nikakav ovih dana - rekao je Darko.

- Nervira me što me uguši, voleo bih da budem lagan i da sve ide lagano. U nekom trenutku mi bude iritantna cela i onda kažem šta ne mislim, posle idem po kući i pitam: ''Je l' sam bio grub?''. Uključi mi se ponos, isk*rčim se bez potrebe, a onda ide plače mali Gale sa strane - rekao je Gastoz.

- Danima unazad ne znate ni vi u kakvom ste vi odnosu, najavili ste razgovor, o čemu ćete pričati? - upitao je Darko.

- Ne mogu da prolazim pored nje kao stranac. Nikako da se desi neka energija u njenim očima da me pokrene. Ja ne vidim ni u njoj da joj ovo više leži, ne vidim u njenim očima ono što sam video pre. Ne daje mi nikakve signale, nisam mali - rekao je Gastoz.

- Niste mali, potrebno je da obavite razgovor i vidite da li ste jedno za drugo ili bespotrebno kupujete vreme i probleme gurate pod tepih? - upitao je Darko.

- Mislim da nas je vreme zgazilo i ova monotonija u kući. Umesto da nađemo izduvni ventil jedno u drugom, mi se čak i tu gazimo. Totalno sam blokiran sa svih strana, polupan sam i ne mogu da objasnim kako se osećam - rekao je Gastoz.

- Da li imaš plan neki? - upitao je Darko.

- Spremio sam tu čorbicu, večeras ću joj napraviti tortiljice, posle će da me šiša i verovatno ćemo da popričamo. Ukoliko me primi sutra u krevet, sigurno ćemo se zagrliti, pa i poljubiti. Kreće sve novo, a onda opet od sutra veče sve po starom. Okej je da me malo hladi, ali treba da bude i malo žara da mi dokaže za šta se cimam - rekao je Gastoz.

- U četvrtak si rekao neke ključne rečenice, naprimer: ''Sofi mene čini nasmejanim i radosnim, a kraj svoje devojke koja bi to trebala da mi to pruža, ja sam napet'' - rekao je Darko.

- I šta se desilo povodom toga?! Samo smo prihvatili da sam to rekao i to je to. Zašto se ona nije malo iscimala da to promeni? Sofi je lepa devojka, ali mene to ne interesuje. Pričao sam svašta, nema veze, puj pike važi. Mislim da je ta rečenica Anđeli trebala da promeni alarm da bi nešto trebalo da se desi, daj nek baci jastuk na mene, pljuni mi u čorbu, baci mi kafu. Nešto barem da se desi, da znam da postojim u njenom životu. Daj mi javu, ja ću tebi san - rekao je Gastoz.

- To što si sad naveo i jeste neka spontanost, ali da li ti njoj možeš da nametneš tu spontanost ako ona nema to u sebi? - upitao je Darko.

- Mi smo totalno različiti, ali meni fali malo nje. Treba mi da se nešto desi, neka mini čarolija i onda sam ja kriv kada kažem nešto što osećam. Kažu mi: ''Devojka je lojalna i dobra'', okej prevari me i budi loša, samo uradi nešto kao grom iz vedra neba. Pričao sam da treba da me manipuliše, ali ništa ne dobijam. Voli kad kuvam, to i dalje radim, ali ona je hladna - rekao je Gastoz.

- Da li ste vi otvoreno razgovarali o tome? - upitao je Darko.

- Jesmo, ali ništa ne menja po tom pitanju. Daj nek mi gurne jezik u uvo, mislim ono nešto barem. Ja sam napravio sr*nje, pokušavam i dajem sve od sebe da ispravim to. Ona umesto da mi da malo vatre, ona konstantno šalje led - rekao je Gastoz.

- Mislim da bi mogao neki razgovor da vam pomogne, želim sreću i tebi i njoj - rekao je Darko.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.