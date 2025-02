Au, kako rešeta Kačavenda! Razotkrila Matoru do gole kože, a Eni Čolić od njenih reči neće biti dobro! Totalno promenila ploču (VIDEO)

Dala sud o svim dešavanjima iz Bele kuće!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Milenom Kačavendom o svim gorućim temama iz najgledanijeg rijalitija u regionu.

- Kako gledaš na Matorin ulazak i njeno ponašanje? Imale ste sukob u četvrtak - rekao je Darko na samom početku razgovora.

- Ušla je na velika zvona, ugasi je Marko na pola 12. Ja bih rekla da je ušla na ovu priču i žao mi je što joj se desilo ovo što jeste. Mislim da je klasično došla da se opere i to će da preokrene na svađe i konflikte sa Markom i sa mnom. Ovde je 10 godina i ponovo je došla sa pričom da nema za hleb. Priča ista kao i Anitina. Ona mene ne može da izbaci iz koloseka. Ovo što priča za Sofiju joj ništa ne verujem. Mogla je da izvrši uticaj na trudnu klinku, nije. Sad taktizira sa Munjom i spušta loptu. Imam utisak da napolju nije bila tako sjajna situacija. Ona je jedna teška g*vnarka, majka joj je bila živa kad se Stefani porodila. Kad sve saberem sve je uradila planski. Kad sam Stefani pitala šta će da radi ako je trudna, ona je rekla: "Sve samo ne kod mame" - govorila je Milena.

- Hoćeš da kažeš da je Matora više iskoristila da pridobije Stefani kad je trudna, nego ona Matoru za novac? - pitao je voditelj.

- Devojka bez novca, sluđena i mlada... Razlika je samo što je Anita imala dete, a Stefani nije. Ona da nije htela sve je moglo da ostane mimo medija. Mi smo dobili pismo, Munja se zbunio. Ja se nisam iznenadila, ali on baš jeste. Matora je njemu rekla da mu se majka non stop oglašava, pa hoće? Možda želi da pomogne? Šta god da je uradio Munja, možda prevario, to nije zdrav razlog za ovakvu stvar. Sigurna sam da bi se Munja pozabavio time. Mislim da Matora nije htela da dođe do pomirenja Stefani i Munje. Mislim da joj neće ići po loju kao što je mislila - rekla je Milena.

- Ena i Peja? Sve veći haos i ozbiljne psovke - dodao je Darko.

- Čula sam, odvratno. To za mene nisu svađe za par meseci odnosa, prešli su granice. Ona bi mogla da bude taktičnija i normalnija, ja vidim da ona pravi veštačke frke. Ena mi sve više deluje veštački. Jako je ružno da iznose sve što su pričali ispod pokrivača. Ima Ena majku, ali Pejina je javna ličnost i treba da uključi mozak. Ima raznih uvreda bez da se pominju porodice. Ne sviđa mi se ništa, odnos je sve gori. Zadnjih par puta kad su pričali toliko mi je išlo na živce, obuzdala sam da joj ne uskačem. Ona se ponaša kao balavica i sve mi više ta frka izgleda lažno - pričala je Kačavenda.

- Kako je sa Anđelom i Gastozom? Da li će doći do pomirenja? - upitao je Darko Tanasijević.

- Sigurna sam da je on zaljubljen u nju. Ona se drži da je okej, ali sam sigurna da joj je teško. Mislim da promata njegovo ponašanje, napravio je par kardinalnih grešaka. Videćemo, čekamo utorak da se opuste. Drago mi je da komuniciraju i da jedu zajedno, bar da ih ukućani ne jašu. Ja navijam za njih - govorila je Milena.

- Aneli i Luka, kako ti izgledaju? - pitao je voditelj.

- Mislim da Aneli ovde ne može da funkcioniše bez parntera. Ona je jako kontradiktorna. Kad je bila sa Matejom zamerala mu je neku žurku jer su raskinuli pre pet dana, a onda je Sandri rekla: "Brini ti, vi od juče niste zajedno". Ja nisam zamišljala da je Luka ovakav, on je Nikola Lakić za siromašne. Mislim da se zakačio za Aneli od povratka i da je video napolju podršku. On dolazi, mulja i gleda Sandru - komentarisala je ona.

