Peja van sebe: Haos sa Enom ga totalno doveo do ludila, priznao da će mu od sad Zlata biti na prvom mestu, pa onda žestoko potkačio bivšu zbog posla kojim se bavi! (VIDEO)

Jovan Pejić Peja stigao je u Šiša bar kod voditelja Darka Tanasijevića kako bi progovorio o svojim problemima sa Enom Čolić.

- Srce mi je pumpalo i pumpalo, nikad gora svađa. Mislim da dolazi do svađa jer imamo previše strasti jedno prema drugom, a nisam ni ja njen tip muškarca, nije ni ona moj tip - rekao je Peja.

- Kako misliš nisi njen tip? - upitao je Darko.

- Ja nisam navikao da nekom stalno jeb*m mater. Mene ne kompleksira šta je ona radila na splavovima, ali ona ima kompleks da ponižava druge. Mislim da ima sve u životu i ne znam što je sve toliko kompleksira. Ja nisam muškarac koji ću da ćutim. Kompleksira se ovde što je imala novac, pa sad nema. Ona neće da ulazi u sukobe, hoće da podmiti ljude novcem da čisti. To je veliki problem - rekao je Peja.

- Je l' tebe iritira način na koji ona priča o sebi? - upitao je Darko.

- Da zato što sam ja navikao da živim u porodici koja je normalna. Jako konta stvari, ona odmah zna iz pitanja da li je narod na mojoj ili njenoj strani - rekao je Peja.

- Ko je kome prvi opsovao majku? - upitao je Darko.

- Ona meni jer sam je polio mleko kako bih joj dao do znanja da ne ponavlja iste greške obzirom da je ona mene polila guaranom. Ja jesam emotivno zagrižen jer sam zaljubljen u osobu koja me ubija. Mene srce boli, ja ležim u krevetu i tresem se. Najpametniji je Kadra koji ide šeta, pije kafu, šeta pije kafu. Poenta cele priče je što ona ''voli'' - rekao je Peja.

- Kako si se osećao kada ti je rekla: ''Mene bar milioni nisu gledali kako piškim po ulici?'' - upitao je Darko.

- Ona pazi šta priča o sebi, a ja sam iskren. Ona radi neke stvari da bi došla do toga da ja budem loš, njoj smeta što sam ja dobar momak, a ona je veštica. Ona jeste dobar čovek, zna da spremi i reši neke stvari. Ako se drži jednog drugara, nek se drži jednog drugara. Ja nisam došao da titram nekom, ja sam svestan svega u životu što sam radio i ništa ne može me pomete, a nekog koga može, sve je jasno. Ona ima kompleks, ona meni kaže: ''Ti si mali kockar, kod mene dolaze veliki kockari'', ali i ja sam lud što se nadovezujem. Trebao bi samo da se ohladim i da me prođe - rekao je Peja.

- Ona je tebe čačkala za to kako si slomio ruku, ti si pričao o njenom pirsingu i o kapima za nos? - glasilo je pitanje.

- Ona je naučila na svom poslu da izvlači iz ljudi novac i informacije, pa tako želi i od mene da izvuče da me drži u šaci. Bolje mi je da priznam sam sve nego da me ona ucenjuje. Meni je otac pričao: ''Nemoj sve da pričaš devojci i ženi'', ali ja ga očigledno ne slušam - rekao je Peja.

- Kakav ti je plan za dalje? - upitao je Darko.

- Treba da se posveti Munji i ljudima koje vole. Staviću na prvo mesto svoje majku, ona se verovatno nervira kod kuće, ona mene ovakvog nije upoznala. Moraću da stavim svoj ponos, svoju čast i sve ostalo ispred nje. Tu smo gde smo, moraću da ugušim tu ljubav u sebi. Tu sam gde sam, zatvoreni smo - rekao je Peja.

Autor: N.P.