Otvorio sve karte: Terza progovorila o osećanjima prema Sofiji, evo da li je pomirenje na pomolu! (VIDEO)

Priznao šta mu leži na duši!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Borislavom Terzićem Terzom o njegovom odnosu sa Sofijom Janićijević.

- Šta se dešava? Vidim da ste se večeras svađali, a onda se se izimirili - započeo je razgovor Darko.

- Čuo sam svađu, Ivan i ona su počeli da se svađaju, krenule su uvrede. Ja sam prišao Ivanu i rekao da stane. On nju vređa za ono što smo zajedno uradili i rekao sam da pusti. Ona je ponovo počela da dobacuje, pa su ponovo krenuli da se svađaju. Posle mi je rekla da sam isti kao Ivan Marinković. Ona da je rekla da se svađam sa ženama, ali nije precizirao i mogu da se uhvatim za sve. Ako me poredi sa Ivanom koji ima najgore epitete i NN je otac, znači da misli sve najgore za mene. Rekao sam joj da i se ne obraća i to... Opet sam posle došao do pušionice i rekao joj da prošetamo. Mi se vrtimo u krug, jedno priča ona, a jedno ja. Rekla mi je da treba da promenim ponašanje, pijani utorak.. Kaže da se nikad ne bi poljubio da nisam pijan. Pričali smo i u dubini duše moje emocije nisu ljubavne i da kažem da bih bio sa njom, nego jednostavno je neka navika... Draga mi je, nikad me nije uvredila, nemam nešto odbojno prema njoj -

- Je l' su ti na isti način drage Sofija i Aneli? - upitao je voditelj.

- Nisu. Bilo i monstruozno da ne osećam ništa prema njoj. Postoji emocija i kod nje, ali se ne vidi da bi bila sa mnom, kao što ja ne vidim da bi bio sa njom. Imamo neko nepoverenje, ne veruje ona meni, a ni ja njoj. To je teško steći u ovom prostoru. Ja sam malo slobodniji dečko, liberalniji - govorio je Terza.

- Kako gledaš na Matoru i njen odnos sa Munjom? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ona kaže da je stres uticao da Stefani izgubi mleko, vidi... Matora spušta loptu sa Munjom, meni je ovo katastrofa. Sve što se desilo, a one nisu razmišljale - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: A. Nikolić