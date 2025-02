Sebe sam upropastila zbog njega: Sofija priznala da li sprema Terzi paklenu osvetu i progovorila o svojim osećanjima prema njemu! (VIDEO)

Otvorila karte!

Sofija Janićijević u "Šiša baru" razgovarala je sa voditeljom Darkom Tanasijevićem o njenom odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Šta vas sprečava u iskazivanju osećanja? Da li je u toj meri iskazana sujeta i ponos? -pitao je Darko Tanasijević.

- Ne bih tako nazvala, nego se on plaši ako prizna osećanja da ću ja reći da se igram. Ja se plašim drugih stvari, on se jednom ogradio. Njegove svađe sa devojkama, kad ih katastrofa izvređa. On ako se ogradio zbog bebe i čekanja porođaja onda je trebalo da nastavi sa ponašanjem koje je imao pre toga, ako je želeo da nešto nastavimo. Ja u njega nemam poverenje kao u partnera - pričala je Sofija.

- Šta je potrebno da se poverenje opet izgradi i povrati? - dodao je voditelj.

- Iskrenost sa obe strane. Nisam iskrena ja prema njemu, ni on prema meni. Ja sam do sad bila džek, sad neka bude on. Kako on sa mnom, tako ću i ja sa njim. Mogu ovako do kraja, neću ništa da priznam. Ja se zaista ne igram sa njim i neke stvari mi nisu jasne. Ako je želeo da se ogradi od mene, pa opet da mi se približi morao je da ima čistinu kao ja, jer ja ništa nisam radila posle nas dvoje - govorila je Janićijevićeva.

- A pića sa Gastozom utorkom? - pitao je voditelj.

- To je šala. Dača je napravio zabunu, sedela sam sa Anđelom i ona mu je rekla da kupi drugarici. Mislim da nije bila loša namera - rekla je Sofija.

- Kad bi bio iskren da li bi ga zeznula? - upitao je Darko.

- Ne bih, ali bih bila iskrena. Rekla bih ono što osećam, pa makar da to ne bude i ono što želi da čuje. Ovo je igra mačke i miša. On nije bio iskren prema meni. Kad je sve prošlo on je počeo sa Draganom. Ako su emocije kod mene, kako može da se desi nešto sa nekom drugom? Prija mi naš odnos. Ja sam zbog njega sebe upropastila, nisam smela sebi da dozvolim da uđem sa njim ni u kakvu priču dok se Milica ne porodi. Ja da sam pustila to vreme, pa da smo lagano ušli to bi bilo nešto drugo. Ja njega pitam da čujem da li ćemo da budemo zajedno, a kad čujem onda ću ja da kažem da li ćemo biti ili nećemo - pričala je ona.

Autor: A. Nikolić