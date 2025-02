ŠOK!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Markom Đedovićem o aktuelnim temama u Beloj kući.

- Marko, kakav je tvoj odnos sa Matorom? - upitao je Darko.

- Odnos nam je nikad bolji, ovo je idealan odnos mene i nje. Godinama se gušim nekim budalaštinama koje ona priča, a na koje ja klimam glavom. Ne mogu više da klimam glavom, odnos nam je top. Ušla je i ispričala neke komentare sa Jutjuba koji su apsolutna laž. Pričala je o 15 godina prijateljstva sa mnom, a ona je od svega toga imala da iznese samo hejt komentare sa društvenih mreža. Sa jednim pitanjem sam joj razvalio taktiku i svih njih koji su je spremali. Njena taktika je bila da isprovocira mene, ali ja sam je razvalio jednim pitanjem, a onda je dobila po dandari šta zaslužuje. Izgleda kao čudovište iz pakla koja juri trudne žene da ih razj*be. Ona je Anđelu praštala kada joj je jeb*o devojku, a prošle godine je promenila ploču - rekao je Đedović.

- Da li je ona spustila loptu?! - upitao je Darko.

- Da, gde su joj sad priče: ''Lažni autoritet''. Ona je dovoljan blam da ne može da istera svoje. Sa mnom je spustila loptu izuzev par rečenica. Za sve traži potvrdu od mene i zato joj propada taktika. Priča godinama o pravljenju nekog kluba, a sve što joj je ostalo je nula na računu i kuma koja je opljačkala. Ona je obrnula igricu, pa kao gej osoba brani osobama koje su strejt da ima svoju porodicu. Ako želi da se poštuju njena prava, neka poštuje tuđa prava. Kakva je to selektivna primena prava?! Katastrofalni postupci, majka joj je prošle godine rekla: ''Prestani sa ovakvim postupcima, ubićeš nas'', a ona je to i uradila. Kako će osoba da brine o Munjinom detetu, a svog oca strpala u dom. Ja nju poznajem dovoljno, ona je jedna bolesna devojka, psihopata, progonitelj žena po ulici. Jedan neverovatan manipulator trudne žene koja je čak i krivičnog postupka oslobođena - upitao je Đedović.

- Šta misliš zašto su raskinule? - upitao je Darko.

- Sve sam ja sklopio. Gubitak mleka, Matora kriva. Ja kad se usresredim na nešto, tu ne može ništa da mi pobegne. Matora je rekla: ''Stefani je izgubila mleko zbog stvari koje su se pričale po kući i naših problema''. Ovde su se stvari pričale četiri dana dok je ona bila u bolnici, za te stvari se gasi Pink televizija i ne gleda, onda nema stresa. Ostaje samo druga opcija, a to su problemi sa njom. Dovela je svoju bivšu devojku kod sebe u stan na afterisanje jer su se tukli u gradu njeni prijatelji. Trudna Stefani saznaje da je Matoroj bivša u stanu, iako su njih dve u vezi. Trudna devojka dolazi u četiri ujutru i lupa na vrata, kada su otvorena vrata, ne znamo šta se dešava u stanu, ali možemo da predpostavimo. Video sam lajv sa masnicom ispod oka, što je i Ana rekla. Znači ona se tukla sa trudnom devojkom, kaže: 'Bila sam na treningu'', pa na kom treningu kad si na afteru do pet bila?! Priča kako su imale probleme u odnosu, kako su imale ljubomoru i naravno da je izgubila dete zbog Matore. Dođe na televiziju i banalizuje sa rečenicom: ''Nije strašno, ima dohranu'', znači unapred priprema teren ako Stefani napolju nešto iznese, da ona može da kaže: ''Pa to nije ništa strašno'' - rekao je Đedović.

- Šta predviđaš u odnosu Anđele i Gastoza? - upitao je Darko.

- Jesu dva sveta različita, pomiriće se. Matora je najstrašnije naguzila Gastoza, znam da ga voli i zato ne želim da pričam neke stvari jer ću je potvrditi. Matora je svojim ulaskom kao njegov prijatelj potvrdila sve što smo Karić i ja pričali, a to je da on nju želi da šutne na najbezbolniji način i da ne ispadne kriv - rekao je Đedović.

Autor: N.P.