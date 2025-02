Ne zna gde udara!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Milovanom Minićem o ulasku Milosave Pravilović i svemu što je iznela o njemu nakon što se uselila u Belu kuću.

- Komentarišu svi da si klonuo - rekao je Darko na samom početku razgovora.

- Ne znam odakle da počnem. To što Milosava priča će da se demantuje, najveći teret mi je dete i žena. Fokusiran sam na to i to me je poremetilo. Na osnovu priča koje je rekla pokušavam da izvučem zaključak... Postoji mogućnost da je to istina i nemam pravo reč da joj kažem, ali ne razumem cilj i poentu - govorio je Milovan.

- Milosava je iznela brojne stvari o tvom privatnom životu, da li si prepoznao neke naznake koje ne može da prepozna ako joj nije neko iz tvog života izneo? - pitao je voditelj.

- Koliko god da su Marijana, majka ili otac besni ne verujem da bi iznosili bilo šta, mogao je da bude neko drugi ili treći. Slažem misli, nisam dobro... Neću da lažem - rekao je Minić.

- Da li misliš i da ti je Marijana okrenula leđa? - pitao je Darko.

- Napravio sam veliko sr*nje. Nekako se nadam da nije i da mi nikad neće okrenuti leđa. Nadam se da mi bar kao čovek neće okrenuti leđa. Milosava je iznela niz neistina, svašta ja rekla. Sve što je rekla o kamatama, za svastiku... To su sve budalaštine kakvih nema. Ja sam ovde došao i stao muški da sve priznam. Znam da sam ispao loš prema Marijani koja je to najmanje zaslužila - rekao je on.

- Da li te je ubilo da se Marijana sastala sa Milosavom? - pitao je voditelj.

- Moguće... Moguće i da sam sebe lažem. Ja samo ne znam šta je poenta i šta ona može da čuje od Milosave, žene koja pljuje svoju rođenu decu... Marijana i ja smo o svemu pričali napolju. Marijana i ja smo tri meseca pričali, rekao sam joj da želim da skinem teret sa grudi i da istina izađe na čistac. Mi smo živeli zajedno na početku dok se nismo organizovali, ali smo pričali. Bila je ljuta, ali imala je i u tim trenucima razumevanja za mene. Prvih 15 dana mi je govorila: "Ako je to tvoja sreće biću ti životni prijatelj i nikad neću reći ružnu reč za tebe". Kad sam uvideo zbog koga sam stavio sve na kocku stvari su počeli da se komplikuju. Imam osećaj kao da sam se probudio i da to nisam bio ja, nego neki deseti čovek. Ne želim da se pravdam i da se branim, ali ne želim da je izgubim, pa makar ni kao prijatelja. Ako bude trebalo klečaću na kolenima svaki dan i moliti za oprost. Mogu samo da joj kažem da mislim na nju svake sekunde i da ljubi i čuva dete. Nema potrebe za neke stvari ako su istinite - pričao je Milovan.

Autor: A. Nikolić