Preokret: Mateja otkrio da li planira da uđe u vezu sa Sofi, pa najstrašnije opleo po Eni Čolić! (VIDEO)

Neočekivano!

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" razgovarao je sa Matejom Matijevićem o njegovom flertu sa Sofi Tikačenko, ali i ponašanju Ene Čolić.

- Šta se to dešava između tebe i Sofi? - upitao je Darko.

- Pa dešava se neko spontano zbližavanje, upoznajemo se. Ne bih želeo da žurim, to je stvarno potpuno drugačija devojka od svih koje su bile ovde. Meni je ona preslatka, zgodna, ona je prepametna. Ne bih sad da žurim i da brzo uđem u vezu, pa da se posle zeznem. Više bih voleo da ostanemo na ovoj relaciji. Znam sebe koliki sam konj i zaprskao bih nešto čim uđem u vezu- Želim prema njoj da ispadnem fer i zato puštam vreme - rekao je Mateja.

- Kako gledaš na to što je Gastoz pričao o Sofi prethodnih par dana? - upitao je Darko.

- Slažem se sve sa njim i mislim da njemu pristaje više takva devojka nego Anđela - rekao je Mateja.

- On je rekao: ''Sofi mi izmami osmeh u prolazu i učini me srećnim, a sa Anđelom sam tužan'' - rekao je Darko.

- Do tog momenta sam mislio da ga branim i pričam kako jeste, da smo se gasirale sa Sofi, ali kad je on ustao i rekao, tu sam promenio ploču. To je jako teška rečenica za Anđelu, stvarno sam bio u fazonu okej, grešim. Što se tiče njihovog odnosa, sve što sam govorio, ja stojim iza toga. Vidim da su se opet zbližili - rekao je Mateja.

- Kako gledaš na zbližavanje Aneli i Luke? - upitao je Darko.

- Mislim da on može mnogo bolje da iznese Aneli nego ja. Luka je sprdator, on se zeza i pozitivan je. Mislim da su mnogo bolji sklop i to je to - rekao je Mateja.

- Imamo sve dramatičnije svađe Ene i Peje, da li si ispratio šta su sve jedno drugom izgovorili? - upitao je Darko.

- Mislim da je to spoj dve osobe koje nisu jedno za drugo, među kojima su se rodile emocije u zatvorenom prostoru. Potpuno su različiti, žive različite živote. Njihova veza je postala lakrdija, čuo sam šta mu je Ena sve izgovorila za majku, to su stvari preko kojih se ne prelazi - rekao je Mateja.

- Rekao si da ne poznaješ ovakvu Enu? - upitao je Darko.

- Da, baš tako. Ovo je ona, ali ja nisam imao prilike da vidim tu njenu stranu. Ispadam smešan jer me njene reči i postupci demantuju. Ima neku stranu sebe koja je užasna, mislim da je Ena izgovorila najteže reči ove godine - rekao je Mateja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.