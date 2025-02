Haos ne prestaje: Gastoz sasuo Anđeli sve u lice, ona se slomila i počela da jeca na sav glas! (VIDEO)

Nova drama trese Belu kuću!

Anđela Đuričić i Nenad Marinović Gastoz nastavili su žestoko prozivanje zbog Sofi Tikačenko i njegovih komentara kad je pozvana u "Šiša bar".

- Ako nekome trevaju tortilje u smeću su - rekla je Anđela.

- Zašto bi jela ono što sam spremio? Bolje rečeno daću Sofi - rekao je Gastoz.

- Daćeš joj u utorak onu stvar, to jedino imaš da daš. Ja se na to ne ložim, ložila sam se na ono što si pokazao na početku, a to je fejk - besnela je Anđela.

- Početak kad sam želela da ti nešto pokažem, a tako hladna možeš da budeš i 1000 puta lepša i bolja. Samo nastavi tako hladno da se ponašaš, a ne malo emocije i motivacije da ti priđem. Ako zatvoriš kapije svog srca neću da se borim za tebe, biću spokojan - pričao je Gastoz.

- Ovde se ne ocenjuje polni organ, već mozak - rekla je ona.

Anđela se nakon toga osamila na krevetu i prolila reku suza.

Autor: A. Nikolić