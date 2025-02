Gastoz obrisao patos Anđelom Đuričić: Dokrajčio je za sve vremena, ona zbog surovih reči jauče na sav glas! (VIDEO)

Od njihove svađe trese se Bela kuća!

Lepi Mića započeo je novu "Igru istine" i na samom početku prvo pitanje postavio je Jovanu Pejiću Peji.

- Šta misliš o procentima bivše devojke? - upitao je Lepi Mića.

- Ništa, svaka čast. Opravdala je honorar i moj i njen. Ja sam ovo očekivao. Ona je dobar igrač, zna direktno da kaže i zna stvari koje radi. Narod glasa i treba da glasa za koga misli da treba da glasa. Ja između nas ne vidim rivalstvo. Ja sam to znao i rekao sam svima da će biti prva - rekao je Peja.

- Mnogo mi je lakše, ja ovo nisam očekivala. Mislila sam da sam osuđena i da sam omražena, da neko napolju ispašta zbog toga. Pogotovo Pejina i moja svađa, očekivala sam gori rezultat. Hvala svima - dodala je Ena.

- Gastoze, šta se dešava? - pitao je Lepi Mića.

- Dešava se to da više ništa neće da se dešava. Moja reakcija na Sofin "Šiša bar" i podj*bavanje Uroša. Ja više nemam energiju ni za šta, ovako je najbolje. Počinjem da idem u k*rac, sve sam gori po sebe. Ja više ovako ne mogu... Ovo se samo ponavlja i samo je drugačija devojka. Ne zanima me - govorio je Gasotoz.

- Preko mojih leđa ljudi dospevaju u prvi plan. Ja neću više da budem neko ko će da stvara ljude u ovom rijalitiju. Uvek sam na kraju ja kriva za sve. On je dovoljno rekao. Ovo se dešavalo i pre - rekla je Anđela.

- Ti si lovac na talente - rekao je Gastoz.

- Svi preko mene idu u prvi plan. On je dobar dečko i pošptovao me je, to ću uvek da kažem. Ja ne mogu da istrpim određene stvari, previše mi je svega. Verovatno sam ja radila nešto sa tim devojkama. Ja se kunem da ne mogu više. Znam da sam ja kriva za sve ovo - govorila je ona.

- Promeni nešto - dodao je Gastoz.

- Promeniću, ali dečka - rekla je Anđela.

- Promeni sebe - nastavio je on.

- Svake nedelje druga devojka, šta muškarci nisu u našoj vezi? Što nisu Peja, Kadra, Karić, Mateja? Ti praviš probleme. Problem je jer trpim pet različitih devojaka. Poenta je da ti praviš probleme sa drugim devojkama - govorila je Đuričićeva.

- Radi na sebi, nemamo više šta da pričamo. Mi nemamo gram šta da pričamo - rekao je Gastoz.

- Onda reci da ne pričaš više o Anđeli - poručila je ona.

- Neću da radim šta ti kažeš, ja ću da radim šta ja hoću. Da li ti je jasno, Anđela? -dodao je Gastoz.

- Imam pravo da pričam šta želim, šta ti smeta? Ja tebi da govorim i ti mene da slušaš ne bismo imali probleme. Sad Mićo možeš da ga pitaš za Sofi, pa da kaže i neke simpatije. Neću da ti dozvolim da pričaš laži. Ti bežiš od istine - nastavila je Đuričićeva.

- Anđela, ćao - odbrusio je Gastoz.

- Uzmi svoje stvari - rekla je ona.

- Iz kante? - upitao je on.

- Mogao si Sofi da daš - poručila je Anđela.

- Gledaćeš nas svaki dan. Kad se izlečiš tad ću da prestanem. Ćao - dodao je on.

- Spremaj šta želiš, a tebe će najviše da boli kad sve ovo prođe i ja se negde daleko budem sunčala. Otišla bih na Tajland da se sunčam, svuda ću da idem da budem srećna. Želeo si da me učiniš srećnom, a samo si me učinio nesrećnom - govorila je Anđela.

- Ja sve manje prepoznajem sebe, ne mogu da verujem šta radim - dodao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić